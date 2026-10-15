Каллас сочла лидеров ЕС слишком занятыми для обсуждения Грузии

Каллас: Лидеры ЕС слишком заняты для детального обсуждения ситуации в Грузии

На предстоящем саммите ЕС дискуссия о ситуации в Грузии не будет детальной из-за обилия других важных тем, передает РИА «Новости».

«У нас очень много тем в повестке дня, прежде всего конкурентоспособность, энергетика и все вопросы… Поэтому я не думаю, что у нас будут подробные обсуждения Грузии», – сказала Каллас журналистам перед началом встречи.

В свою очередь председатель Европарламента Роберта Метсола призвала грузинских сторонников евроинтеграции не сдаваться. Она подчеркнула, что объединение всегда остается открытым для стремящихся в него людей.

Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Однако в 2024 году Брюссель фактически остановил процесс присоединения страны, сославшись на политику грузинских властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник послу ЕС в Грузии предложили порадоваться работе вне Киева и Кишинева.

На прошлой неделе Еврокомиссия назвала республику кандидатом на вступление в объединение лишь на бумаге.

В прошлом месяце Тбилиси отказался от евроинтеграции без Абхазии и Южной Осетии.