В Грузии заявили о воровстве средств на похороны патриарха Илии Второго

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В своем обращении к прокурорам и аудиторам в социальных сетях Давид Окиташвили отметил, что на этот счет не должно остаться никаких подозрений, а они продолжают высказываться оппозицией и в социальных сетях.

На организацию церемонии прощания с патриархом государство выделило 3 млн лари (1,15 млн долларов), однако потрачена была примерно четвертая часть этих средств.

В ГПЦ тогда отмечали, что многие частные лица и организации отказались от гонораров за услуги.

Однако скорая отставка Рухадзе с поста министра культуры вызвала и вызывает немало вопросов и спекуляций в прессе и политических кругах на этот счет.

Сама Рухадзе обвинения «Палаты культуры» пока не комментировала.

Оппозиционный депутат Гига Парулава в связи с этим обвинил власти в коррупции и заявил, что «правящая «Грузинская мечта» опустилась на самое дно, если даже на церемонии прощания с патриархом делает деньги».