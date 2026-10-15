  • Новость часаКремль: Киев продолжил удары по энергосектору России вопреки усилиям США
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    15 октября 2026, 11:44 • Новости дня

    Глава Европарламента заявила о беспрецедентном расколе в ЕС из-за бюджета

    Глава Европарламента сообщила о рекордных разногласиях в ЕС по новому бюджету

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Европарламента Роберта Метсола предупредила о рекордных противоречиях между государствами Евросоюза при обсуждении нового многолетнего финансового плана объединения.

    Страны Евросоюза столкнулись с рекордным уровнем разногласий при согласовании нового многолетнего бюджета объединения, передает РИА «Новости».

    «Ни для кого не секрет, что между странами существуют серьезные разногласия, я бы сказала, как никогда прежде», – заявила Метсола журналистам перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

    Она подчеркнула, что Европарламент удивлен отсутствием продвижения в вопросе поиска новых источников дохода, а предложенные сокращения расходов на оборону, инновации и конкурентоспособность ставят под угрозу выполнение обязательств объединения.

    По словам премьер-министра Люксембурга Люка Фридена, существенного прогресса в переговорах на текущей встрече лидеров не ожидается.

    Еврокомиссия ранее предложила финансовый план на 2028–2034 годы объемом около 2 трлн евро, однако председательствующая в Совете ЕС Ирландия урезала его на 160 млрд евро. Для принятия документа потребуется единогласное решение государств-членов и одобрение Европарламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц заявил о необходимости сократить бюджет объединения по всем направлениям.

    В понедельник Еврокомиссия выступила против урезания антикризисных статей финансового плана.

    В воскресенье Германия отвергла предложение Ирландии по масштабному сокращению бюджета ЕС.

    15 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    Слабость Макрона и Мерца сорвала прорыв по бюджету ЕС

    Politico: Макрон и Мерц не смогли разблокировать бюджет ЕС

    Слабость Макрона и Мерца сорвала прорыв по бюджету ЕС
    @ Christoph Hardt/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц из-за внутриполитических проблем оказались не готовы пойти на уступки для сделки по семилетнему бюджету ЕС на саммите в Брюсселе.

    В четверг в Брюсселе стартовал двухдневный саммит ЕС, на котором лидеры стран пытаются согласовать семилетний бюджет союза объемом около 2 трлн евро: Германия настаивает на сокращениях, а Франция сопротивляется урезанию расходов, передает Politico.

    «Задержки и сохраняющиеся разногласия в Совете вызывают тревогу. Бюджет ЕС может быть сформирован только через компромисс», – заявил сопредседатель работы Европарламента по многоуровневой финансовой рамке Сигфрид Мурешан, добавив, что быстрое принятие бюджета необходимо для повышения конкурентоспособности и безопасности союза.

    По данным издания, Макрон, который покидает пост в следующем году, опасается, что уступки Берлину будут использованы его соперниками Марин Ле Пен и Жан-Люком Меланшоном, а Мерц после поражений от партии «Альтернатива для Германии» не хочет выглядеть канцлером, отправляющим дополнительные деньги в Брюссель, поэтому дипломаты не ждут франко-германского прорыва на этом саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости сокращения бюджета ЕС по всем направлениям. В тот же день аудиторы союза предупредили о риске роста коррупции при формировании нового бюджета. В прошлом году политолог Александр Рар заявил, что кредит Киеву на 90 млрд евро еще больше ослабит Евросоюз.

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    15 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе

    Экономист Колташов: США не смогут заставить Европу убрать «нож» от кошелька России

    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение администрации Дональда Трампа по разморозке российских активов в Европе и передаче их подконтрольной Вашингтону структуре столкнется с серьезными препятствиями. Речь о позиции Евросоюза, а также правовых ограничениях, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов.

    «Основная часть замороженных в Европе российских средств находится под контролем Бельгии. Власти страны ранее отказались передавать их Еврокомиссии. При этом, как известно, Брюссель использует доходы от этих активов для финансирования Украины», – напомнил экономист Василий Колташов.

    По его словам, предложение администрации Дональда Трампа предполагало создание подконтрольной Вашингтону структуры: европейские страны разморозили бы активы и направили средства туда. По замыслу Белого дома, такой механизм мог бы упростить переговорный процесс с Москвой, заставив ЕС следовать за Штатами.

    «По сути, речь идет о выработке путей возможного преодоления проблем в отношениях. Хотите договариваться с Россией – что называется, уберите нож от кошелька», – пояснил эксперт. Однако, оговорился собеседник, есть ряд нюансов. Первый заключается в позиции Европы.

    «В Евросоюзе до сих пор доминирует установка на противостояние с Россией. Она характерна и для еврократии, и для правительств большинства стран объединения, и для значительной части политического истеблишмента. Поэтому американская инициатива неприемлема для европейцев», – уточнил Колташов.

    Второй нюанс – в правовой плоскости. «Если российские активы заморожены, трогать их нельзя: они сохраняют суверенный статус. Чтобы юридически переместить эти средства, нужно изменить их статус: перевести из категории «замороженных» в категорию «конфискованных». Но это фактически равносильно объявлению войны России», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем не исключено, что между Москвой и Вашингтоном может быть достигнута специальная договоренность о возврате средств, но Европа вряд ли на это не пойдет. Возникает также вопрос о заинтересованности России в таком соглашении. Как напомнил экономист, вопрос о доступе РФ к собственным средствам решается в московском арбитраже. Таким образом, по оценкам Колташова, шансы на реализацию предложения США крайне невелики.

    Ранее стало известно, что США предложили европейским странам разморозить часть российских активов и перевести их в структуру под управлением Вашингтона. Как сообщает Financial Times, предложение было озвучено в Майами в ходе переговоров спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с представителями Украины и Европы. Идея обсуждалась в рамках формирования мирного соглашения.

    Отмечается, что европейские делегаты инициативу отвергли. «Это предложение вызвало удивление и обеспокоенность в европейских столицах и Киеве, породив вопросы о намерениях США и их подходе, который существенно отличается от прежней стратегии давления на Москву», – говорится в материале. Как напоминает FT, аналогичная идея по поводу замороженных активов содержалась в представленном год назад администрацией Трампа мирном плане из 28 пунктов.

    В минувший вторник глава МИД Польши Радослав Сикорский отверг предложения о разблокировке замороженных российских активов и возвращении их Москве. «Ходят слухи, что кое-кто рассчитывает на возвращение этих активов России. Думаю, я выражу общее мнение, если скажу: только через наши трупы», – заявил он. Министр считает, что Европа при участии Британии должна принять важные стратегические решения по этому вопросу.

    Напомним, ЕС бессрочно заморозил 210 млрд евро российских активов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Брюссель использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва будет добиваться возвращения активов. «Это и юридическая работа, и судебные разбирательства… чтобы биться за возвращение своих сворованных активов», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Европе воровство российских активов.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    14 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    Мерц заявил о необходимости сократить бюджет ЕС по всем направлениям

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что проект бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы необходимо сократить во всех сферах из-за ограниченности средств.

    Переговоры по новому многолетнему финансовому плану ЕС вступают в решающую фазу и должны завершиться в текущем году. Однако имеющиеся в распоряжении средства ограничены, поэтому избежать сокращения текущего предложения невозможно, заявил Мерц, его слова приводит ТАСС.

    «Нам не избежать повторного сокращения текущего предложения во всех сферах», – сказал канцлер ФРГ, выступая в Бундестаге.

    По его словам, Евросоюзу следует «четче и правильнее расставить приоритеты», направив инвестиции в безопасность и конкурентоспособность. Мерц также призвал к радикальному сокращению бюрократии для стимулирования экономического роста, пообещав на предстоящем заседании Европейского совета потребовать от Еврокомиссии упразднения обязательств по отчетности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аудиторы ЕС предупредили о риске роста коррупции в новом бюджете.

    Во вторник лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС.

    В начале месяца Мерц назвал отсутствие нового бюджета ЕС самым выгодным сценарием для ФРГ.

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    14 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    Еврокомиссия пообещала к 2029 году заменить Украине Starlink

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз может обеспечить Украине часть спутниковых услуг за счет европейских мощностей и коммерческих операторов, однако полноценная спутниковая группировка заработает только к 2029 году, заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

    Евросоюз может заменить часть услуг Starlink для Украины, но только к 2029 году, заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

    «Мы рассматриваем возможность к началу следующего года включить коммерческие услуги в GovSatCom. Как базовая связь, так и услуги военного назначения будут полностью доступны в рамках IRIS к 2029 году. Таким образом, у нас есть способ преодолеть этот разрыв», – цитирует РИА «Новости» ответ Ренье на вопрос о возможности заменить Starlink на Украине.

    По его словам, действующая европейская платформа GovSatCom объединяет спутниковые мощности стран ЕС. Еврокомиссия ведет переговоры с Украиной о ее подключении к системе.

    Ренье отметил разницу между гражданскими и военными потребностями Киева. Базовые потребности могут обеспечиваться за счет мощностей государств – членов ЕС, а военные – потенциально коммерческими операторами.

    Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо отказалась сравнивать европейские системы со Starshield и сообщила, что у ЕК нет достаточной информации о перебоях в работе Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink.

    В тот же день советник главы офиса президента Михаил Подоляк подтвердил ограничение доступа к сети.

    А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться точных данных о передаче разведданных США Киеву.

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    14 октября 2026, 15:04 • Новости дня
    Ле Пен приравняла вступление Украины в Евросоюз к харакири

    FT: Марин Ле Пен назвала вступление Украины в Евросоюз харакири для блока

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что присоединение Украины к Европейскому союзу станет экономическим самоубийством для стран объединения.

    Возможное членство Киева обернется для Парижа потерей суверенитета и колоссальными финансовыми издержками, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    Кандидат в президенты Франции также усомнилась в том, что в случае ее победы на выборах страна продолжит поддерживать выделение средств украинской стороне из европейского бюджета.

    Ранее Владимир Зеленский потребовал принять страну в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры неоднократно указывали на несоответствие местного законодательства стандартам союза и необходимость проведения основательных реформ.

    Летом 2022 года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов. Позднее в Европе неоднократно признавали символический характер этого шага, предпринятого ради поддержки Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз расширил переговоры о вступлении Украины в объединение.

    Во вторник менее половины европейцев выступили за скорейшее принятие страны в союз.

    В прошлом месяце Ле Пен заявила об отсутствии у Франции средств на дальнейшую поддержку Киева.

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    14 октября 2026, 18:20 • Новости дня
    Фицо исключил участие Словакии в новом кредите Евросоюза для Украины

    Премьер Словакии Фицо отказался участвовать в новом кредите ЕС для Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не станет принимать участие в выделении нового кредита Европейского союза для Украины, назвав эту финансовую помощь безвозвратным подарком.

    Словакия откажется от участия в новом механизме поддержки Киева, если Европейский союз решит выделить дополнительные средства. «На столе новое предложение о кредите для Украины. 90 млрд евро было мало, мы в этом не участвовали, и я буду использовать возможность отказа», – заявил премьер-министр Роберт Фицо, его слова приводит РИА «Новости».

    Глава правительства подчеркнул, что выделяемые европейскими странами средства фактически являются подарками. По его словам, Украина никогда не сможет вернуть эти деньги, поэтому желающие могут финансировать Киев самостоятельно, но Братислава в этом участвовать не будет.

    Кредитная программа Евросоюза общим объемом 90 млрд евро рассчитана на период с 2026 по 2027 год. Из этой суммы 60 млрд евро предназначены для закупок в сфере обороны, а еще 30 млрд евро направляются на бюджетную поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Фицо обвинил Евросоюз в лицемерии.

    Премьер-министр Словакии заявил об отказе финансировать военную помощь Украине.

    Братислава отказалась участвовать в пакете помощи НАТО для Киева.

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    14 октября 2026, 22:11 • Новости дня
    Лидеры стран ЕС решили обсудить проблему вывоза украинского зерна

    Politico: Лидеры стран ЕС обсудят проблему вывоза зерна с Украины на саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Главы государств Евросоюза вынесут на плановый саммит в Брюсселе вопрос обеспечения безопасного коридора для коммерческих судов с украинской сельхозпродукцией.

    Участники встречи 15–16 октября поднимут обострившуюся тему вывоза зерна с Украины после серии ударов по портам и направляющимся туда судам, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В последнем проекте итоговых документов брюссельского саммита отмечается, что европейские политики рассмотрят проблему немедленного восстановления безопасного прохода коммерческих судов с украинским зерном.

    Использование альтернативных маршрутов для сельхозпродукции сейчас серьезно затруднено. Вывоз по Дунаю осложнен ограничениями судоходства из-за крайне низкого уровня воды после летней засухи. Транспортировка по суше не может обеспечить нужных объемов и чревата политическими последствиями в ЕС из-за угрозы затоваривания рынков соседних стран, что спровоцирует проблемы у местных аграриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Еврокомиссия предложила Украине продавать зерно в Африку и Азию. В понедельник фермеры Молдавии потребовали продлить ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции.

    В начале месяца Украине предрекли финансовую катастрофу из-за проблем с экспортом зерна.

    Financial Times сообщала о проблемах Киева с экспортом зерна через Черное море.

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    14 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря

    Politico: Болгария, Румыния и Турция готовят план безопасности Черного моря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Болгария совместно с Румынией и Турцией работает над инициативой по защите свободы судоходства в Черном море на фоне участившихся атак на суда.

    Болгария, Румыния и Турция работают над инициативой по безопасности в Черном море. Премьер-министр Болгарии Румен Радев планирует представить эту инициативу на саммите Европейского совета 15 и 16 октября, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Издание подчеркивает, что вопрос безопасности судоходства станет одним из центральных на предстоящем саммите. В проекте заявления по итогам саммита будет подчеркнута необходимость незамедлительного восстановления безопасного прохода для грузовых судов с зерном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Болгарии обсудил с послом России атаки дронов на суда в Черном море.

    Ранее София запросила помощь ЕС и НАТО после инцидентов.

    А в конце прошлой недели уже Турция предложила России и Украине два коридора безопасности в акватории.

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    15 октября 2026, 12:19 • Новости дня
    Премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Украине

    Премьер Латвии Кулбергс призвал европейцев экономить на пиве ради Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Глава правительства Латвии Андрис Кулбергс призвал жителей европейских стран активнее помогать Украине, сравнив расходы на такую поддержку со стоимостью одного бокала пива в год.

    «Поддержка Украины – это деньги. Это один бокал пива в год или даже меньше для одного европейца, мы можем себе это позволить. <...> Мы выпьем меньше, а их жизни будут в безопасности. Все просто», – заявил Кулбергс по прибытии на саммит Евросоюза, передает ТАСС.

    Премьер-министр также отметил, что в настоящее время европейцы должны меньше думать о себе и собственном комфорте.

    Ранее лидер консервативной партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс указывал, что республика теряет крупные суммы и становится жертвой антироссийских санкций, а также политики по поддержке Украины. При этом сам Кулбергс до этого заявлял, что Латвия должна получить дополнительные 7 млрд евро из бюджета ЕС на следующие семь лет для покрытия оборонных расходов и экономических последствий разрыва связей с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Франция больше не может позволить себе тратить деньги на поддержку Украины.

    В понедельник министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила снижение уровня поддержки Киева в Европе.

    На прошлой неделе стало известно, что большая часть заявленной Германией помощи украинской стороне осталась внутри ФРГ.

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    15 октября 2026, 12:03 • Новости дня
    Швеция сочла новый проект бюджета Евросоюза слишком дорогим

    Швеция отказалась поддержать проект бюджета Евросоюза на 1,76 трлн евро

    Tекст: Мария Иванова

    Исполняющий обязанности премьер-министра Швеции Ульф Кристерссон отверг предложенный проект долгосрочного бюджета Евросоюза, назвав его слишком масштабным.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Швеции Ульф Кристерссон по прибытии на заседание Евросовета в Брюсселе заявил о неприемлемости нового финансового плана объединения, передает ТАСС.

    «Это даже не отправная точка для переговоров. Это слишком масштабно и слишком дорого. Это увеличит чистый вклад Швеции в ЕС на 60%. Это совершенно неприемлемо», – заявил Кристерссон.

    Стокгольм входит в группу из шести стран, которые добиваются сокращения размера бюджета и перенаправления средств на инвестиции в оборону, а не на поддержку сельского хозяйства и отстающих регионов. Проект также считают завышенным Германия, Нидерланды, Дания, Финляндия и Австрия.

    Этой коалиции противостоит большая группа членов объединения, выступающих за сохранение традиционных статей расходов на сельское хозяйство и выплаты беднейшим странам.

    Бюджет Евросоюза утверждается на семь лет. В настоящее время ведутся переговоры по плану на 2028–2034 годы, объем которого, согласно предложению Еврокомиссии, должен составить 1,76 трлн евро с учетом инфляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Европарламента заявила о беспрецедентном расколе в ЕС из-за бюджета.

    В среду лидер германской оппозиции Фридрих Мерц сообщил о необходимости сократить бюджет объединения по всем направлениям.

    В понедельник Еврокомиссия выступила против урезания антикризисных статей.

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    15 октября 2026, 10:19 • Новости дня
    Депутат Европарламента Картайзер исключил реальную угрозу Европе от России

    Депутат ЕП от Люксембурга Картайзер отверг наличие угрозы Европе от России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил об отсутствии реальной угрозы безопасности Западной Европы на фоне заявлений европейских политиков о гибридных атаках со стороны России.

    Еврочиновники в последнее время все чаще приписывают Москве гибридные действия, не представляя доказательств причастности к инцидентам. «Мне неизвестно ни об одной реальной угрозе безопасности Западной Европы», – цитирует Картайзера РИА «Новости».

    Президент Владимир Путин неоднократно называл ложью утверждения о российской угрозе европейским странам. Российские власти последовательно отвергают обвинения в диверсиях, кибератаках и заявления о намерении напасть на страны НАТО.

    Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников сообщило, что постоянные представители стран Евросоюза обсуждают сценарии потенциальной масштабной гибридной атаки с многочисленными человеческими жертвами. Поводом для закрытых консультаций назывался инцидент в Лейпциге, который, по оценке дипломатов, продемонстрировал риск серьезных происшествий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала мантру о российской угрозе причиной военного энтузиазма в Евросоюзе.

    Также посол Сергей Нечаев заявил, что рядовые жители Европы перестали верить в этот миф.

    Кроме того, российский посол отверг обвинения Хорватии в угрозах безопасности Европы.

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    15 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Мерц потребовал значительно сократить долгосрочный бюджет ЕС

    Канцлер ФРГ Мерц призвал радикально урезать долгосрочный бюджет Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый долгосрочный финансовый план Евросоюза на период с 2028 года должен быть существенно уменьшен по сравнению с первоначальными предложениями Европейской комиссии.

    По прибытии на саммит лидеров объединения в Брюсселе политик отметил сложность предстоящих переговоров о будущих финансах ЕС. «Мы должны существенно сократить общий бюджет по сравнению с предложениями Еврокомиссии. Ни одна страна – член Евросоюза не может себе позволить платить взносы в ЕС в таком объеме», – подчеркнул Мерц.

    Глава немецкого правительства напомнил, что новый проект сразу на 50% превышает параметры текущего финансового плана, и выразил сомнение в достижении итогового соглашения до конца недели, передает ТАСС/

    По его словам, Берлин категорически не одобряет требования ряда стран выделить дополнительные средства на политику сплочения и субсидирование аграрного сектора. С точки зрения Германии, приоритетными направлениями являются конкурентоспособность и оборона.

    Мерц также указал, что обсуждение финансовых вливаний потеряет смысл без жесткого сокращения раздутой европейской бюрократии. Ранее Еврокомиссия представила план бюджета ЕС на 1,76 трлн евро для периода 2028–2034 годов. В минувшие выходные председательствующая в Совете ЕС Ирландия опубликовала согласованные странами поправки, которые предусматривают урезание проекта на 141 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг слабость лидеров Франции и Германии сорвала прорыв в переговорах по бюджету Евросоюза.

    В среду канцлер ФРГ выступил за сокращение европейских расходов по всем направлениям.

    В начале месяца в ЕС финансирование Украины сравнили с поливанием пустыни.

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    15 октября 2026, 10:48 • Новости дня
    Финляндия получила 32 млн евро от ЕС на борьбу с беспилотниками

    МВД Финляндии: Хельсинки направят 32 млн евро от ЕС на защиту границ от дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство внутренних дел Финляндии сообщило о получении 32 млн евро от Европейского союза для приобретения систем обнаружения и подавления беспилотников на границе и в Финском заливе.

    Новые средства позволят значительно улучшить возможности пограничной охраны, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Финляндии. Закупки специального оборудования планируется осуществить в период с 2027 по 2029 год.

    Весной финские правоохранительные органы неоднократно сообщали об обнаружении беспилотных летательных аппаратов на территории страны. По результатам расследований было установлено украинское происхождение дронов. Отмечалось, что по меньшей мере три из них несли неразорвавшиеся боеприпасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце финские власти не нашли оснований для возбуждения уголовных дел из-за падения украинских беспилотников.

    В августе Киев подписал соглашения о производстве морских и наземных дронов на финской территории.

    В июне в республике разгорелся спор о выплате компенсаций работникам из-за атак украинских БПЛА.

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    15 октября 2026, 12:36 • Новости дня
    Саммит ЕС впервые отложил обсуждение Украины на второй день встречи

    Саммит Евросоюза впервые отложил дискуссию об Украине на второй день

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что лидеры европейских стран впервые с начала спецоперации решили перенести обсуждение вопросов поддержки Киева на второй день саммита в Брюсселе.

    В первый день встречи основная речь пойдет об энергетическом кризисе сообщества и проблемах согласования семилетнего бюджетного плана, передает ТАСС.

    «Поддержка Украины, ее мы будем обсуждать во второй день саммита», – заявила Каллас журналистам по прибытии на встречу.

    Отмечается, что это первый случай с начала российской специальной военной операции, когда украинский вопрос обсуждается не в первый день встречи лидеров стран Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Каллас сочла лидеров ЕС слишком занятыми для обсуждения Грузии.

    В среду европейские политики решили обсудить проблему вывоза украинского зерна.

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    15 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Каллас сочла лидеров ЕС слишком занятыми для обсуждения Грузии

    Каллас: Лидеры ЕС слишком заняты для детального обсуждения ситуации в Грузии

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что европейские лидеры не станут подробно обсуждать ситуацию в Грузии на предстоящем саммите из-за слишком насыщенной повестки.

    На предстоящем саммите ЕС дискуссия о ситуации в Грузии не будет детальной из-за обилия других важных тем, передает РИА «Новости».

    «У нас очень много тем в повестке дня, прежде всего конкурентоспособность, энергетика и все вопросы… Поэтому я не думаю, что у нас будут подробные обсуждения Грузии», – сказала Каллас журналистам перед началом встречи.

    В свою очередь председатель Европарламента Роберта Метсола призвала грузинских сторонников евроинтеграции не сдаваться. Она подчеркнула, что объединение всегда остается открытым для стремящихся в него людей.

    Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Однако в 2024 году Брюссель фактически остановил процесс присоединения страны, сославшись на политику грузинских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник послу ЕС в Грузии предложили порадоваться работе вне Киева и Кишинева.

    На прошлой неделе Еврокомиссия назвала республику кандидатом на вступление в объединение лишь на бумаге.

    В прошлом месяце Тбилиси отказался от евроинтеграции без Абхазии и Южной Осетии.

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