Власти обсудили продажу топлива низкого класса только через биржу

Новак сообщил о планах России продолжать импорт бензина до конца года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти рассматривают предложение обязать компании продавать топливо низкого экологического класса исключительно на биржевых торгах, передает ТАСС.

«Сейчас мы на штабе рассмотрели вместе с компаниями, Минэнерго, и общее предложение, чтобы топливо шло через биржу для того, чтобы были прозрачные сделки, было понятно, куда поставляется топливо, чтобы оно было маркировано, и потребители видели его», – заявил Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

Кроме того, Россия планирует продолжать импорт бензина как минимум до конца года для обеспечения внутреннего рынка и восполнения запасов, сниженных в летний период. По словам вице-премьера, доля импортного топлива на российском рынке остается стабильной и составляет около 10%.

Ранее правительство разрешило производить, ввозить и выпускать в оборот бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду розничные цены на бензин и дизельное топливо в России пошли на спад.

Александр Новак сообщил о планах обсудить мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу.

Во вторник сообщалось, что ситуация на российском рынке горючего стабилизировалась.