Спасатели сняли туриста с отвесной скалы в крымской Долине Привидений

Tекст: Алексей Дегтярёв

В среду вечером поступила информация, что в районе Долины Привидений молодой человек оказался заблокирован на отвесной скале на высоте более 40 метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Для эвакуации пострадавшего сотрудники отряда «Крым-Спас» применили альпинистское снаряжение, после чего сопроводили его в село Лучистое.

Спасатели также оказали помощь трем заблудившимся туристам у вершины Северная Демерджи. В сумерках и под дождем люди потеряли дорогу вниз и оказались на склоне со сложным рельефом. Их вывели на тропу и благополучно сопроводили к автомобилю.

Долина Привидений располагается на западном склоне Южной Демерджи. Место известно скоплением скал причудливой формы и пользуется большой популярностью у путешественников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спасателям за эвакуацию людей из крымских пещер вручили высшие награды республики.

В прошлом месяце в регионе завершили поисковую операцию в Красных пещерах.