Рошаль объяснил нежелание называть клиники своим именем

Рошаль призвал не называть клиники его именем

Tекст: Вера Басилая

«Я никогда не хотел, чтобы клинику называли моим именем, и сейчас не хочу», – заявил Рошаль.

Он пояснил, что люди часто путают Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля в подмосковном Красногорске и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии на Полянке. Рошаль отметил, что каждое утро читает отзывы родителей об обоих учреждениях, и теперь его ответственность удвоилась, передает ТАСС.

По его словам, плохой отзыв для больницы – это сигнал о боли родителей, а не упрек, и к пациентам нужно относиться как к своим детям.

НИИ детской хирургии и травматологии отмечает 130-летие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года в клинику Рошаля доставили ребенка, пострадавшего в Брянской области.

Леониду Рошалю вручили премию «Разговоры о важном» за лучшее интервью года.

В апреле прошлого года президент Владимир Путин оценил новый медцентр имени Рошаля в Подмосковье.