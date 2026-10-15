ПВО Израиля провалила перехват разведывательных беспилотников «Хезболлы»

Israel National News: ПВО Израиля не смогла сбить два беспилотника «Хезболлы»

Tекст: Игорь Иножарский

Израильские военные зафиксировали пуск как минимум трех аппаратов «Хезболлы» в воздушном пространстве над зоной безопасности на юге Ливана. Системы противовоздушной обороны попытались сбить все цели, однако успешно уничтожили только одну, пишет Israel National News со ссылкой на радиостанцию Galei Zahal.

Всего за две недели произошло по меньшей мере пять инцидентов с обнаружением подозрительных воздушных целей, на перехват которых направлялись ракеты. В трех случаях аппараты принадлежали «Хезболле». В одном эпизоде военные по ошибке атаковали собственный самолет, а принадлежность еще одной цели достоверно установить не удалось.

Отмечается, что армейская пресс-служба сообщала о пусках ракет-перехватчиков по подозрительным целям, так как следы работы ПВО были хорошо видны в небе над севером страны. При этом военные так и не выпустили официальное подтверждение того, что воздушное пространство нарушили аппараты «Хезболлы».

Представители Армии обороны Израиля объяснили отсутствие подробной информации соображениями безопасности и высокой чувствительностью систем обнаружения, которые необходимы для защиты гражданского населения от различных угроз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава ливанского внешнеполитического ведомства обвинил движение «Хезболла» во втягивании страны в войну. Летом Израиль заявил о нарушении перемирия после удара беспилотника со стороны Ливана. В апреле бойцы «Хезболлы» сбили израильский дрон Hermes-450 при помощи переносного зенитного ракетного комплекса.