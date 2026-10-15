Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения рака

Минздрав зарегистрировал российский препарат от опухолей мозга и пищевода

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новый медикамент может применяться при лечении опухолей головы и шеи, а также пищевода, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения ряда злокачественных новообразований… «Нимоланцим», международное непатентованное наименование Нимотузумаб. Держателем регистрационного удостоверения является российская фармацевтическая компания АО «Ланцет», – рассказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что препарат также предназначен для лечения пациентов с отдельными видами злокачественных опухолей головного мозга.

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