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    15 октября 2026, 10:45 • Новости дня

    Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения рака

    Минздрав зарегистрировал российский препарат от опухолей мозга и пищевода

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство здравоохранения России зарегистрировало отечественный препарат «Нимоланцим», предназначенный для терапии взрослых пациентов с различными злокачественными новообразованиями.

    Новый медикамент может применяться при лечении опухолей головы и шеи, а также пищевода, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения ряда злокачественных новообразований… «Нимоланцим», международное непатентованное наименование Нимотузумаб. Держателем регистрационного удостоверения является российская фармацевтическая компания АО «Ланцет», – рассказали в пресс-службе.

    В министерстве добавили, что препарат также предназначен для лечения пациентов с отдельными видами злокачественных опухолей головного мозга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские ученые нашли молекулу для предсказания эффективности лекарств от рака.

    Также специалисты назвали сроки поступления в медучреждения первой отечественной вакцины от ВПЧ.

    Кроме того, академик Александр Гинцбург анонсировал создание трех новых вакцин от онкологических заболеваний.

    14 октября 2026, 10:07 • Новости дня
    Папа римский спокойно провел ночь после удаления части легкого

    Ватикан: Папа римский Лев XIV спокойно провел первую ночь после операции

    Папа римский спокойно провел ночь после удаления части легкого
    @ Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Папа римский Лев XIV спокойно перенес первую ночь после успешной хирургической операции по удалению части правого легкого.

    Ожидается, что дополнительные сведения о состоянии понтифика появятся позднее, передает РИА «Новости» со ссылкой на службу печати Святого престола.

    Накануне вечером стало известно, что в ходе операции Льву XIV удалили нижнюю долю правого легкого. Гистологическое исследование подтвердило диагноз аденокарциномы.

    Операция прошла успешно и без осложнений. Папа Римский находился в операционной около трех часов, при этом само хирургическое вмешательство продолжалось примерно 90 минут.

    В воскресенье Лев XIV рассказал о предстоящей операции из-за легочного узелка, который врачи обнаружили на ранней стадии. Выступая перед верующими после традиционной проповеди, он отметил, что согласился на удаление образования по рекомендации медиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник врачи удалили папе римскому Льву XIV часть легкого.

    В понедельник Ватикан отменил все аудиенции понтифика.

    В воскресенье специалисты оценили возможный срок восстановления главы католической церкви.

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    12 октября 2026, 15:59 • Новости дня
    Мурашко заявил о позднем обращении россиян за помощью хирургов

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что большая часть пациентов с острыми хирургическими заболеваниями обращается за медицинской помощью позже 24 часов.

    «Значительная доля пациентов с острыми хирургическими заболеваниями обращается за медицинской помощью позже 24 часов. Значительная доля пациентов, соответственно, могла бы поступать совершенно четко раньше», – сказал Мурашко на конгрессе московских хирургов, его слова приводит ТАСС.

    По словам министра, в 2025 году при кишечной непроходимости доля поздних обращений составила 59,4%. При остром панкреатите показатель достигал 53%, при остром холецистите – 51%, при остром аппендиците – 36%.

    Глава Минздрава добавил, что необходимо информировать людей о симптомах подобных болезней и отрабатывать своевременную диагностику. Чем позже пациент попадает к врачам, тем сложнее протекает лечение, подчеркнул Мурашко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мурашко назвал генетику ключевым фактором успеха в борьбе с тромбами.

    В пятницу Минздрав подтвердил полное обеспечение льготными лекарствами в 2027 году.

    В прошлом месяце министр рассказал о способе избежать преждевременной смерти.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    13 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Онколог Ахмаев развеял популярные мифы о причинах возникновения рака

    Врач Ахмаев опроверг миф о влиянии смартфона на онкологию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Врач-онколог Расул Ахмаев опроверг популярные заблуждения о раке, в том числе миф о том, что заболевание могут вызывать смартфоны и генно-модифицированные продукты.

    «Этот миф основан на распространении информации о влиянии радиоволн на организм человека, в том числе на головной мозг. На самом деле не существует научно обоснованных подтверждений, что частое использование мобильных телефонов приводит к появлению опухолей мозга», – заявил Ахмаев в беседе с изданием Lenta.ru.

    Врач также опроверг миф о том, что ГМО вызывают рак. При этом он отметил, что сахарный диабет является косвенным фактором риска развития онкологии, а опухолевые клетки активно питаются глюкозой, но употребление сахара здоровым человеком не приводит к появлению опухоли.

    По словам специалиста, рак в подавляющем большинстве случаев имеет неинфекционную природу. Однако некоторые виды онкологии могут быть спровоцированы вирусами или бактериями. Кроме того, Ахмаев назвал ошибочным мнение, что рак является возрастной болезнью.

    Онколог подчеркнул, что утверждение о неизлечимости рака также неверно. На ранних стадиях шансы на выздоровление достигают 90-95%, а на результат лечения влияют агрессивность опухоли и использование таргетных препаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, онколог Минздрава назвал главный способ защиты от рака легкого.

    Также онколог Давид Заридзе рассказал о снижении заболеваемости отдельными видами рака.

    Выживаемость больных раком значительно выросла за десять лет.

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    14 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Уволенным по здоровью военным разрешили лечиться в госпиталях Минобороны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие, уволенные по состоянию здоровья, в ближайшее время смогут получать медицинскую помощь в военных госпиталях, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

    Отправленные в отставку по состоянию здоровья российские военнослужащие получат право проходить лечение в военных медучреждениях. Об этом сообщил ТАСС начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

    «Раньше мы занимались лечением только действующих военнослужащих. Но в ближайшее время такую возможность мы будем предоставлять и уже уволенным военнослужащим по состоянию здоровья. Это сделано с точки зрения того, чтобы наши военные госпиталя в сложных случаях, по методикам, которыми мы владеем, могли бы продолжить лечение», – заявил Тришкин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России разрабатывает комплекс мер для быстрой адаптации участников спецоперации к гражданской жизни.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о модернизации профильных госпиталей для военнослужащих.

    Он назвал благополучие защитников России и их родных абсолютным приоритетом в работе кабмина.

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    13 октября 2026, 00:34 • Новости дня
    Роспотребнадзор назвал число случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 за неделю

    Роспотребнадзор: За неделю выявили 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19

    Tекст: Антон Антонов

    В России за последние семь дней зарегистрировали более 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    «На 41-й неделе 2026 года в России зарегистрировано свыше 665 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что незначительно ниже показателя предыдущей недели», – говорится в сообщении ведомства.

    В службе уточнили, что среди циркулирующих сейчас вирусов в России преобладают риновирусы – 51,6%, на долю парагриппа приходится 16,3%, вирусов гриппа – 1,8%, при этом выявляются штаммы свиного гриппа, а также гриппа B и C, передает РИА «Новости».

    В Роспотребнадзоре сообщили, что в субъектах страны продолжается кампания по вакцинации от гриппа, в рамках которой уже привито свыше 19,3 млн граждан. Ведомство напомнило о необходимости прививаться от гриппа, особенно людям из групп риска – часто болеющим ОРВИ, пациентам с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением, а также маленьким детям, пожилым и беременным женщинам.

    Граждан призвали учитывать сезонный рост респираторной заболеваемости, избегать мест массового скопления, ограничивать контакты при появлении недомогания и соблюдать гигиену: «Регулярно проветривайте помещения, чаще мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком. При первых симптомах респираторного заболевания оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Роспотребнадзор рассказал об эпидситуации по гриппу в Москве.

    Распространение ковида и гриппа в России замедлилось.

    В конце сентября Роспотребнадзор назвал число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в стране.

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    13 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Врач объяснила осеннее возвращение аллергии на березу

    Врач Кудряшова связала осеннюю аллергию на березу с перекрестными реакциями

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Осеннее обострение симптомов аллергии у людей с чувствительностью к пыльце березы может быть связано с перекрестными реакциями на продукты, пыльцу других растений или бытовые аллергены, сообщила аллерголог-иммунолог Ольга Кудряшова.

    «Сама береза в сентябре и октябре не цветет, поэтому говорить о втором осеннем сезоне ее пыльцы неправильно. Если у человека с подтвержденной аллергией на березу осенью снова возникают насморк, чихание, зуд или другие симптомы, необходимо искать другой источник реакции», – пояснила Кудряшова, пишет «Газета.Ru».

    Врач рассказала, что одной из причин является перекрестная пищевая аллергия, так как главный аллерген березы схож с белками некоторых фруктов, овощей и орехов. Симптомы, такие как зуд во рту и отек губ, могут появляться после употребления сырых яблок, груш и фундука, сезон которых наступает осенью.

    Помимо продуктов, осенние реакции могут вызывать полынь, амброзия, лебеда или споры плесневых грибов. Кроме того, с началом отопительного сезона возрастает контакт с клещами домашней пыли, а симптомы аллергии часто путают с респираторной инфекцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе дерматологи назвали причину возникновения аллергии на холод.

    В июле врачи сообщили о скором окончании испытаний вакцины от аллергии на березу и кошек.

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    13 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    В России зафиксировали подъем заболеваемости внебольничной пневмонией

    Роспотребнадзор: В России зафиксирован подъем заболеваемости пневмонией

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила взять под контроль эпидемиологическую ситуацию на фоне сезонного роста заболеваемости внебольничными пневмониями среди взрослых россиян.

    В настоящее время в стране наблюдается сезонный рост числа случаев внебольничных пневмоний, при этом преимущественно болеют взрослые, сообщает Роспотребнадзор.

    Ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 развивается в соответствии с прогнозами. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают возбудители негриппозной этиологии, в первую очередь риновирусы и вирусы парагриппа, однако доля вирусов гриппа постепенно увеличивается.

    Глава ведомства Анна Попова подчеркнула необходимость информирования граждан о мерах личной профилактики в период осеннего подъема заболеваемости. Обстановка по энтеровирусным и острым кишечным инфекциям оценивается специалистами как стабильная и контролируемая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роспотребнадзор назвал число случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 за неделю.

    В прошлый вторник специалисты рассказали об эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве.

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    13 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Папа римский успешно перенес операцию

    Папа римский Лев XIV успешно перенес операцию на легком

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Папа римский Лев XIV успешно перенес операцию по удалению узла в легком, сообщили в Ватикане.

    Папа римский 71-летний Лев XIV успешно перенес операцию по удалению узла в легком.

    «Операция завершилась успешно, в срок и в соответствии с ожиданиями, и папа римский вернулся в палату», – передает ТАСС сообщение службы печати Святого престола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник папа римский Лев XIV отправился в больницу для проведения операции на легком. В понедельник его аудиенции отменили. В тот же день была названа дата госпитализации понтифика.

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    14 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Мясников предостерег от ежедневного приема препаратов железа

    Врач Мясников посоветовал принимать препараты железа через день

    Tекст: Дарья Григоренко

    Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что препараты железа следует принимать через день, чтобы избежать выработки белка, препятствующего всасыванию микроэлемента.

    По словам специалиста, при частом приеме железа в организме повышается уровень белка, который блокирует усвоение этого микроэлемента. Врач уточнил, что чем чаще железо поступает в организм, тем больше такого белка вырабатывается, пишет Lenta.ru.

    «Почему мы говорим: «Принимайте через день?» Если вы принимаете лучшие препараты железа, но три раза в день, вы делаете себе только хуже», – заявил Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Мясников призвал отказаться от ненужных анализов на витамин D.

    В феврале врач сообщил, что привычка пользоваться доставкой еды превращает россиян в американцев.

    В прошлом году он осудил поведение отказывающихся от приема статинов пациентов в новогодние праздники.

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    15 октября 2026, 05:05 • Новости дня
    Сомнолог назвала внезапную сонливость признаком проблем со здоровьем

    Сомнолог Царева: Внезапная сонливость может говорить о проблемах со здоровьем

    Tекст: Катерина Туманова

    Невролог-сомнолог кандидат медицинских наук Елена Царева назвала избыточный сон следствием проблем со здоровьем и способом организма восполнить нехватку ресурсов при стрессе или депрессии.

    Увеличение продолжительности ночного отдыха чаще всего выступает следствием проблем со здоровьем, а не их причиной.

    «Как правило, когда речь идёт о сне больше 12 часов, мы говорим, что этот сон ненормальный. А кроме того, избыточный сон может быть для конкретного человека: то есть, например, он всю жизнь спал шесть часов и высыпался, а тут он внезапно начал спать по десять часов», – пояснила Царёва RT.

    По ее словам, организм часто требует более длительного отдыха для восполнения нехватки ресурсов. Например, это может происходить при депрессии, когда человеку не хватает сил справиться со стрессом.

    Эксперт добавила, что долгий сон также может указывать на дефицит ночного отдыха в другие дни, например, когда люди отсыпаются на выходных. Кроме того, причиной может быть ухудшение качества сна из-за бессонницы, остановок дыхания или движений ног.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-сомнолог Бузунов рассказал, как высыпаться за ночь. Невролог Бутенко назвала апноэ главной причиной утренней усталости. Сомнолог Магомедова назвала причины возникновения ночных кошмаров.


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    15 октября 2026, 03:58 • Новости дня
    Онколог назвала причины развития рака груди у мужчин

    Онколог Давыденкова указала на риск рака груди у принимающих стероиды мужчин

    Tекст: Катерина Туманова

    Хирург-маммолог Мурманского областного онкологического диспансера Наталья Давыденкова предупредила, что употребляющие анаболические стероиды и гормоны роста спортсмены подвержены повышенному риску развития рака молочной железы.

    Заболевание встречается у сильного пола в сотни раз реже по сравнению с женщинами. Обычно опухоли выявляются на поздних стадиях при появлении заметных изменений на коже. Для точной диагностики специалисты применяют УЗИ и маммографию.

    «У мужчин тоже есть зачаток молочной железы, который содержит основные структурные элементы: протоки и дольки. Зачаток не развивается, как у женщин, потому что у мужчин другой гормональный фон. Мужчины болеют, но значительно реже. Если привести в пример Мурманскую область, то на три-четыре случая выявления рака молочной железы у мужчин в год приходится свыше 450 случаев у женщин», – рассказала врач РИА «Новости».

    Медик добавила, что следящие за собой мужчины часто используют медицинские препараты для улучшения физической формы, что может оказать неожиданный и неприятный эффект.

    «Многие мужчины сейчас активно следят за собой, занимаются спортом. Некоторые применяют медицинские препараты (анаболические стероиды, гормон роста). Это способствует развитию, например, истинной гинекомастии. Есть мнение, что они же будут влиять на развитие рака молочной железы», – предупредила врач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пятилетняя выживаемость онкопациентов в России выросла на 10%. Онколог Ахмаев развеял популярные мифы о причинах возникновения рака. онколог Минздрава назвал главный способ защиты от рака легкого.

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    13 октября 2026, 10:35 • Новости дня
    Мишустин сообщил об утверждении стратегии развития спортивной медицины

    Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кабмин утвердил стратегию развития спортивной медицины до 2030 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Правительство России утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. «Документ направлен на достижение национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья, повышению благополучия людей», – цитирует его ТАСС.

    Стратегия должна сформировать систему, которая позволит всем занимающимся спортом раскрыть потенциал и улучшить результаты.

    Также министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о выплатах врачам по программе «Земский доктор». Молодые специалисты в малых городах дополнительно к зарплате получают 1,6 или 2,6 млн рублей в первый год работы, а также жилье или участок.

    Кроме того, в России планируется открыть более 200 новых центров здоровья для взрослых и дооснастить около 500 действующих учреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал генетику ключевым фактором успеха в борьбе с тромбами.

    В тот же день он заявил о повышении риска сосудистых катастроф при гриппе.

    Мурашко отметил вклад 3 млн медработников в развитие здравоохранения России.

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    15 октября 2026, 08:12 • Новости дня
    Специалисты Сеченовского университета описали молекулярный профиль рака легкого

    Ученые Сеченовского университета нашли связь сигнальных белков с раком легкого

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специалисты Сеченовского университета выяснили, какие опухолевые маркеры и сигнальные белки в крови связаны с раком легкого, что в будущем может стать дополнительным инструментом диагностики.

    Ученые Сеченовского университета описали, какие опухолевые маркеры и сигнальные белки в крови наиболее заметно связаны с раком легкого, передает РИА «Новости».

    «Полученные данные могут быть использованы для дальнейшей разработки комплексных лабораторных панелей, дополняющих существующие методы диагностики», – сообщили в пресс-службе университета.

    В исследование вошли 91 пациент с раком легкого и 100 здоровых добровольцев. Анализ показал, что профиль молекул у больных отличается от показателей здоровых, при этом перспективным считается анализ сочетаний маркеров, а не одного из них.

    Анализ крови потенциально может использоваться для уточнения индивидуального риска или оценки неоднозначных результатов визуализации. Однако кандидатные панели должны пройти независимую проверку и клиническую валидацию. В работе также участвовали иностранные аспиранты Института персонализированной онкологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе ученые нашли молекулу для предсказания эффективности лекарств от рака.

    В прошлом месяце инфекции назвали причиной 12% случаев рака в мире.

    Российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны.

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    15 октября 2026, 09:23 • Новости дня
    ВОЗ заявила о гибели 3,5 млн человек в год из-за отравления свинцом

    ВОЗ: Сотни миллионов детей оказались под угрозой из-за отравления свинцом

    Tекст: Мария Иванова

    Всемирная организация здравоохранения призвала государства активнее принимать меры для защиты населения от отравления свинцом, от которого ежегодно умирают более 3,5 млн человек.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства активнее принимать меры для защиты населения от отравления свинцом, передает ТАСС.

    В заявлении организации отмечается, что это «распространенная, но предотвратимая угроза для здоровья, которая, по оценкам, ежегодно приводит к более чем 3,5 млн смертей в мире». Особую опасность свинец представляет для детей, в зоне риска находятся сотни миллионов несовершеннолетних. ВОЗ ожидает от мирового сообщества активизации мер по предотвращению вредного воздействия.

    Источником угрозы могут быть краска, кухонная утварь, косметика, специи, кустарные методы переработки отходов и промышленное загрязнение. Безопасного уровня воздействия свинца не существует, и даже низкие дозы наносят организму необратимый вред.

    Несмотря на достигнутый за последние десятилетия прогресс, менее половины стран внедрили юридически обязательные меры контроля в отношении красок с содержанием свинца. Призыв ВОЗ приурочен к Международной неделе по предотвращению отравления свинцом, которая пройдет с 18 по 24 октября.

    В прошлом году Всемирная организация здравоохранения сообщила о 1,5 млн смертей от свинца ежегодно.

    В январе отоларинголог объяснила опасность поедания снега и сосулек зимой.

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    15 октября 2026, 07:32 • Новости дня
    Минздрав назвал сроки появления первого российского грудного импланта

    Минздрав: Первый российский грудной имплант выйдет на рынок в 2028 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главный внештатный пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова заявила, что первый отечественный грудной имплант появится в больницах в 2028 году.

    Отечественный грудной имплант, не уступающий зарубежным аналогам по качеству, станет доступен российским пластическим хирургам через два года, передает РИА «Новости».

    «Мы договорились создать отечественный имплант, который не будет уступать по своим характеристикам самым лучшим зарубежным имплантам. В 2025 году он получил регистрационное удостоверение», – сказала Мантурова.

    Специалист уточнила, что работа над медицинским изделием началась пять лет назад при участии ведущих хирургов и производителей оборудования. В настоящее время проводятся необходимые клинические исследования, после завершения которых российские клиники смогут массово использовать отечественный продукт в операционных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее клиника пластической хирургии IQ Plastique оказалась под угрозой закрытия. До этого хирург сообщил о росте числа мужских операций по уменьшению груди. Также пластический хирург Минздрава раскрыла тайну женской красоты.

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