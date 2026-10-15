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    15 октября 2026, 10:38 • Новости дня

    Крупнейший аэропорт Германии столкнулся с угрозой дефицита авиатоплива

    Bild: Аэропорт Франкфурта столкнулся с угрозой дефицита авиатоплива

    Tекст: Мария Иванова

    Крупнейший международный аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне оказался под угрозой нехватки авиационного керосина на фоне обмеления Рейна и сокращения поставок.

    Нехватка топлива в немецкой воздушной гавани вызвана одновременным снижением пропускной способности трубопроводов и невозможностью доставки керосина речными танкерами, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    «В настоящее время снабжение топливом в аэропорту Франкфурта ограничено. Причиной этому является одновременное стечение нескольких факторов: низкий уровень воды в Рейне препятствует доставке речными танкерами, кроме того, существуют ограничения по пропускной способности снабжающего трубопровода во Франкфурт», – говорится во внутренней инструкции авиакомпании Lufthansa для пилотов.

    Руководство перевозчика обязало сотрудников заправлять самолеты в других аэропортах, чтобы снизить закупки топлива во Франкфурте. Представители Lufthansa подтвердили введение ограничений, но заверили, что принимаемые меры позволят сохранить стабильный график полетов без отмены рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу из-за обмеления Рейна в ФРГ снизили мощность трех угольных электростанций.

    Летом катастрофическое обмеление реки парализовало речное судоходство в Германии. Падение уровня воды взвинтило цены на топливо в стране.

    14 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Прокурор Шмидт отказался считать «Северные потоки» законной военной целью

    Прокурор ФРГ заявил, что «Северные потоки» не были законной военной целью

    Прокурор Шмидт отказался считать «Северные потоки» законной военной целью
    @ Markus Scholz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Старший прокурор Штефан Шмидт заявил по итогам первого судебного заседания в Гамбурге, что магистрали «Северный поток» и «Северный поток – 2» являлись гражданской инфраструктурой и не могли считаться законной военной целью.

    Заявления защиты обвиняемого по делу о подрыве «Северных потоков» о том, что газопроводы были военной целью, не соответствуют действительности. «Газопроводы не были законной военной целью, но являлись гражданскими объектами», – подчеркнул Шмидт, добавив, что магистрали обеспечивали природным газом Германию и другие страны Западной Европы, передает ТАСС.

    Первое заседание по делу о терактах на трубопроводах прошло в Высшем земельном суде Гамбурга в среду. Подозреваемым выступает гражданин Украины Сергей Кузнецов.

    До конца января инстанция планирует провести 24 заседания. Дополнительные слушания могут состояться в феврале, в настоящее время продолжается согласование их графика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец отказался от показаний.

    Адвокаты подсудимого потребовали закрыть уголовное дело. Немецкий прокурор назвал власти Украины заказчиками преступления.

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    13 октября 2026, 02:11 • Новости дня
    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС

    Politico: Германия, Италия и Бельгия потребовали механизм блокировки решений ЕС

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и премьер Бельгии Барт де Вевер в письме председателю Европейского совета Антониу Коште предложили ввести в ЕС механизм «экстренного тормоза» для обременительных законопроектов на уровне ЕС.

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии заявили, что столицы стран Евросоюза должны получать право останавливать новые законодательные инициативы из Брюсселя, если они чрезмерно обременительны для правительств и бизнеса. Для этого, по их мнению, блоку необходим механизм «экстренного тормоза», который помог бы усилить ослабшую экономическую конкурентоспособность объединения, пишет Politico.

    Мерц, Мелони и де Вевер призвали «существенно ускорить планирование и процедуры одобрения», а также приостановить «отдельные нормативные области на определенный срок» в рамках нового «правила приоритета».

    «Мы призываем к дальнейшим амбициозным пакетам упрощения, чтобы решительно продвигаться в сокращении бюрократических барьеров в Европейском союзе», – говорится в письме, где подчеркивается необходимость в первую очередь снизить регуляторную нагрузку на малый и средний бизнес.

    Авторы обращения указали, что общей целью стран ЕС должно стать предотвращение «ненужного регуляторного бремени и связанных с этим затрат», которые могут привести к постоянным потерям европейских промышленных мощностей и дальнейшему ослаблению инвестиций и конкурентоспособности.

    Письмо направлено накануне саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где в четверг и пятницу планируется обсудить долгосрочный бюджет Евросоюза, цены на энергоносители и поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Евросоюз ради спасения экономики от краха запустил масштабные реформы, направленные на снижение издержек и стимулирование роста.

    В мае МВФ предупредил, что рост госдолга стран ЕС способен нанести серьезный ущерб экономике Евросоюза.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Прокуратура ФРГ объявила подрыв «Северных потоков» военным преступлением
    Прокуратура ФРГ объявила подрыв «Северных потоков» военным преступлением
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Федеральной прокуратуры ФРГ заявил, что действия украинца Сергея Кузнецова по подрыву газопроводов «Северный поток» следует рассматривать как военное преступление.

    Федеральная прокуратура ФРГ считает военным преступлением действия украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого по делу о подрыве «Северных потоков». Процесс проходит в Высшем земельном суде Гамбурга, передает ТАСС.

    «Поскольку он совершил деяния, будучи офицером украинской армии и с ведома государственных структур Украины, их следует расценивать как военное преступление», – сказал прокурор.

    Украинец обвиняется в осуществлении взрывов, разрушении строительных сооружений и нарушении работы общественных предприятий. В начале заседания он отказался от дачи устных показаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду прокурор в ФРГ назвал власти Украины заказчиками подрыва «Северных потоков».

    Суд Гамбурга начал рассматривать дело об этом преступлении.

    Газета The Times отметила, что судебный процесс создаст проблемы для ФРГ и Украины.

    Комментарии (9)
    14 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    Ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России
    Ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России
    @ Ronny Hartmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ландтаг германской федеральной земли Саксония-Анхальт принял резолюцию с требованием немедленно отменить экономические санкции против России и прекратить военную поддержку Украины.

    Ландтаг (региональный парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт ФРГ на внеочередном заседании принял резолюцию, требующую немедленной отмены экономических санкций против России и прекращения военной помощи Украине. Документ, предложенный фракциями «Альтернатива для Германии» (АдГ) и BSW («Союз социальной справедливости и экономического благоразумия»), поддержало большинство депутатов регионального парламента, передает ТАСС.

    Резолюция обязывает региональные власти представить мирную инициативу в Бундесрате. В заявлении содержится призыв к отмене финансовых ограничений в отношении Москвы, остановке поставок оружия Киеву и содействию нейтральному статусу Украины. Против инициативы проголосовали представители ХДС, СДПГ, «Зеленых» и Левой партии.

    «Вы ведете политику не для Германии, а для кого угодно в этом мире. Наши деньги должны оставаться нашей стране», – заявил сопредседатель фракции АдГ Ульрих Зигмунд. По его словам, Берлин потратил около 28 млрд евро на украинских беженцев и 23 млрд евро на оружие для Киева в ущерб собственным гражданам.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Саксонии-Анхальт Свен Шульце назвал голосование шоу. Он подчеркнул, что региональный парламент не обладает полномочиями в сфере внешней политики, и пообещал, что кабинет министров изучит принятую резолюцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер АдГ обвинил Мерца в предпочтении Украины интересам граждан Германии. В тот же день в стране сгорел склад с гуманитарной помощью для Киева.

    А в четверг выяснилось, что Берлин потратил треть выделенных на поддержку Украины денег внутри страны.

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    13 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США

    Вайдель призвала перенять опыт США и заключить с Россией «дизельную сделку»

    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель призвала власти ФРГ последовать примеру президента США Дональда Трампа и заключить с Россией прагматичную «дизельную сделку».

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия нуждается в «дизельной сделке» с Россией по примеру США. Политик назвала действия американского лидера Дональда Трампа в отношении поставок энергоносителей из России правильным путем, который Германии следует перенять, передает ТАСС.

    «Мы тоже хотим «дизельную сделку» для немцев, для нашей страны, для Германии. И именно поэтому мы должны сесть за стол переговоров», – заявила Вайдель.

    Она подчеркнула, что глава Белого дома действует очень прагматично и заключает выгодные договоренности для своих потребителей, в то время как Берлин остается ни с чем. Кроме того, лидер партии подвергла критике текущую политику ФРГ в отношении Украины, назвав ее провальной.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






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    16 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля.

    В воскресенье в Германии уже призывали заключить сделку с Москвой по дизелю вслед за Вашингтоном.

    В субботу Минэкономики ФРГ ответило на договоренность России и Соединенных Штатов по дизтопливу.

    Комментарии (9)
    14 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец отказался от показаний

    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец Кузнецов отказался от показаний

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в подрыве «Северного потока», отказался от дачи устных показаний в суде Гамбурга.

    Обвиняемый в координации подрыва газопроводов «Северный поток» украинец Сергей Кузнецов отказался от дачи устных показаний в Высшем земельном суде Гамбурга. На предложение судьи взять слово подсудимый ответил отрицательно, передает корреспондент РИА «Новости».

    Взрывы на экспортных газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду адвокаты обвиняемого в подрыве «Северных потоков» потребовали закрыть дело.

    Немецкий прокурор назвал власти Украины заказчиками подрыва.

    В Гамбурге началась акция с призывом создать комиссию по этому делу.

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    13 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    В Германии задержали двух турок за поджог польской станции Starlink

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Германии задержали двух граждан Турции по подозрению в совершении диверсии на станции связи Starlink в центральной Польше, обеспечивавшей интернетом украинскую армию.

    Польские официальные лица сообщили об аресте граждан Турции, которые подозреваются в поджоге энергосистемы и резервного генератора станции Starlink в польской Мазовии, пишет Al Jazeera.

    «У нас нет сомнений в том, что за этим актом саботажа стоят российские спецслужбы», – заявил министр по делам спецслужб Польши Томаш Семоняк.

    По словам польского министра внутренних дел Марцина Кервиньского, задержанным предъявят обвинения в проведении диверсии по поручению иностранной разведки. По данным Deutsche Welle, аресты производила немецкая полиция по запросу польских служб.

    Отмечается, что украинские военные сильно зависят от терминалов Starlink для связи на поле боя, а оплату за подписку для ВСУ вносит Польша.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Германии задержали подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Польше. В прошлом месяце неизвестные подожгли эту обеспечивающую интернет на Украине станцию. Летом Варшава пригрозила прекратить оплату терминалов для украинской армии.

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    14 октября 2026, 22:18 • Новости дня
    Германия решила закупить БПЛА с сеткометами для защиты военных баз
    Германия решила закупить БПЛА с сеткометами для защиты военных баз
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Бундесвер планирует закупить беспилотные летательные аппараты с сеткометами для защиты казарм и других военных объектов от дронов.

    Бюджетный комитет Бундестага одобрил проект закупки беспилотников с сеткометами для защиты военных объектов, передает ТАСС.

    «Дроны-сеткометы считаются проверенным средством защиты объектов», – отметили в оборонном ведомстве ФРГ.

    Такие беспилотники перехватывают аппараты противника с помощью сети. Этот способ, в отличие от уничтожения огнем, исключает опасность падения осколков, поэтому дроны-сеткометы подходят для использования в городских условиях. Они применяются в сочетании с радиолокационными станциями и комплексами радиоэлектронной борьбы.

    Точное количество беспилотников не раскрывается из соображений безопасности. Закупки для Бундесвера на сумму свыше 25 млн евро требуют одобрения бюджетного комитета парламента.

    Ранее в Германии назвали сроки готовности нового подразделения беспилотников.

    В августе возле немецкого аэропорта нашли начиненный взрывчаткой беспилотник.

    Летом удар беспилотника по самолету Ан в Германии попал на камеры.

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    14 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Прокурор в ФРГ назвал власти Украины заказчиками подрыва «Северных потоков»

    Прокурор в ФРГ обвинил госорганы Украины в подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель федеральной прокуратуры Германии заявил в Высшем земельном суде Гамбурга, что обвиняемый в подрыве газопроводов «Северный поток» украинец Сергей Кузнецов действовал по поручению Киева.

    В ходе оглашения обвинительного заключения прокурор заявил, что диверсия в акватории Балтийского моря в сентябре 2022 года осуществлялась «по поручению государственных структур Украины», передает РИА «Новости».

    По версии обвинения, подсудимый Сергей Кузнецов был руководителем оперативной группы и координировал действия соучастников. В сентябре 2022 года диверсанты доставили взрывчатку в акваторию Балтийского моря на арендованной в Ростоке парусной яхте «Андромеда», после чего подорвали нитки экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Отмечается, что обвиняемого доставили в зал судебных заседаний под конвоем трех вооруженных сотрудников полиции. Кузнецов в светло-сером костюме занял место рядом с защитниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд Гамбурга начал рассматривать дело о подрыве «Северных потоков».

    В Гамбурге стартовала акция с призывом создать комиссию по расследованию инцидента.

    Газета The Times отметила, что судебный процесс создаст проблемы для ФРГ и Украины.

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    14 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    The Times: Суд по «Северным потокам» создал проблемы для ФРГ и Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Судебный процесс в Гамбурге над гражданином Украины Сергеем Кузнецовым по делу о подрыве газопроводов может поставить немецкое и украинское правительства в крайне неловкое положение, сообщает британская газета Times.

    По данным газеты Times, судебное разбирательство в Германии по делу об уничтожении трубопроводов может обернуться серьезными проблемами для Берлина и Киева, передает РИА «Новости».

    В среду высший земельный суд Гамбурга проводит первое заседание по уголовному делу в отношении украинца Сергея Кузнецова. Он обвиняется в координации атак на «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Всего инстанция планирует провести 16 слушаний до 17 декабря.

    Журналисты издания отмечают, что судебное разбирательство в Германии способно скомпрометировать немецкое и украинское руководство. Кроме того, дело предоставит критикам поддержки властей Украины со стороны Берлина весомые аргументы для политических атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Гамбурге начался процесс над украинским военным по делу о подрыве «Северных потоков».

    В прошлом месяце суд в Хорватии одобрил экстрадицию украинца Владимира Ж. в ФРГ.

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал черепашьим темп расследования диверсии на газопроводах.

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    13 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Власти ФРГ запланировали создать газовый резерв за счет взносов с граждан

    Reuters: Германия профинансирует создание газового резерва за счет граждан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Германии решило сформировать национальный чрезвычайный запас газа путем введения нового целевого сбора с населения.

    Правительство Германии планирует создать национальный чрезвычайный резерв газа и оплатить его за счет целевого сбора с домохозяйств, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

    Согласно законопроекту, сбор покроет прогнозируемые расходы на формирование резерва, которые за первые 10 лет могут достичь 3,08 млрд евро. Взимание средств начнется 1 октября 2027 года. Ожидается, что для среднестатистической семьи дополнительные расходы составят от 3,77 до 7,20 евро ежегодно.

    Запас в объеме 24 ТВтч газа необходим для обеспечения дополнительных объемов топлива на случай чрезвычайных ситуаций, диверсий или сбоев в работе критически важной инфраструктуры. Такого объема хватит, чтобы полностью компенсировать прекращение работы крупнейшего газоимпортного объекта страны в течение 30 дней.

    Инициатива продвигается вопреки критике со стороны депутатов от правящей коалиции. В Минэкономики ФРГ отказались комментировать разработку документа, хотя ранее глава ведомства Катерина Райхе допускала возможность финансирования проекта напрямую из федерального бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Бундесбанк предрек сохранение высокой инфляции в ФРГ из-за энергокризиса.

    В августе в Германии потребовали запустить «Северный поток» из-за полупустых хранилищ.

    До этого власти страны исключали возможный дефицит газа зимой.

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    13 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Полиция Баварии объяснила причину ЧС в аэропорту Нюрнберга

    Полиция Баварии: ЧС в аэропорту Нюрнберга вызвал сигнал о захвате самолета

    Tекст: Мария Иванова

    Чрезвычайная ситуация в аэропорту Нюрнберга возникла из-за сигнала о захвате воздушного судна, который поступил из кабины пилотов.

    «Из кабины был отправлен код «7,5 тыс.» (предупреждение о захвате самолета), при этом пилот перестал выходить на связь по радио. В качестве меры предосторожности были подняты по тревоге несколько дежурных самолетов», – говорится в сообщении полиции Баварии в соцсети.

    Ранее стало известно, что ЧС в аэропорту связана с рейсом с греческого острова Корфу. По информации Bild, это был самолет авиакомпании Corendon Airlines, который перед посадкой сопровождали истребители Eurofighter, передает ТАСС.

    Утром во вторник работа аэропорта Нюрнберга была приостановлена после того, как три пилота независимо друг от друга сообщили о неопознанном летательном объекте, предположительно дроне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник полиция Германии сняла угрозу после ЧС в аэропорту Нюрнберга.

    Утром аэропорт закрыли из-за неопознанного летающего объекта.

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    14 октября 2026, 09:01 • Новости дня
    Захарова усомнилась в когнитивных способностях главы МИД Германии

    Захарова сравнила с бредом слова Вадефуля об отсутствии у России ценностей

    Захарова усомнилась в когнитивных способностях главы МИД Германии
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что высказывания министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля об отсутствии у Москвы ценностей заставляют сомневаться в его когнитивных способностях.

    Высказывания немецкого министра иностранных дел о якобы отсутствии у России ценностей вызывают вопросы относительно умственного состояния автора этих слов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    «Я прочитала слова главы МИД ФРГ, что у России нет ценностей и она хочет продлить экспансию в отношении Западной Европы. У меня большие вопросы про когнитивные способности тех людей, кто занимает такие должности», – отметила дипломат.

    По ее словам, странно слышать подобные обвинения в адрес страны, которая восстанавливалась после набегов тех же самых государств. Захарова напомнила, что Россия неоднократно возрождалась как союз народов и этносов после попыток ее уничтожить.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что подобные заявления немецких политиков направлены скорее на устрашение собственного населения, а не на реальную оценку ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Мария Захарова назвала правительство Германии неудачниками.

    Захарова обвинила Берлин в нежелании расследовать подрыв «Северных потоков».

    В прошлом месяце Захарова связала антироссийские обвинения немецких властей с выборами в Германии.

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    14 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    Мерц заявил о необходимости сократить бюджет ЕС по всем направлениям

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что проект бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы необходимо сократить во всех сферах из-за ограниченности средств.

    Переговоры по новому многолетнему финансовому плану ЕС вступают в решающую фазу и должны завершиться в текущем году. Однако имеющиеся в распоряжении средства ограничены, поэтому избежать сокращения текущего предложения невозможно, заявил Мерц, его слова приводит ТАСС.

    «Нам не избежать повторного сокращения текущего предложения во всех сферах», – сказал канцлер ФРГ, выступая в Бундестаге.

    По его словам, Евросоюзу следует «четче и правильнее расставить приоритеты», направив инвестиции в безопасность и конкурентоспособность. Мерц также призвал к радикальному сокращению бюрократии для стимулирования экономического роста, пообещав на предстоящем заседании Европейского совета потребовать от Еврокомиссии упразднения обязательств по отчетности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аудиторы ЕС предупредили о риске роста коррупции в новом бюджете.

    Во вторник лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС.

    В начале месяца Мерц назвал отсутствие нового бюджета ЕС самым выгодным сценарием для ФРГ.

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    14 октября 2026, 15:00 • Новости дня
    Суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу о подрыве «Северных потоков»

    Первое заседание по делу о подрыве «Северных потоков» продлилось два часа

    Tекст: Ольга Иванова

    В Высшем земельном суде Гамбурга завершилось первое слушание по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», которое продолжалось чуть более двух часов.

    Первое заседание суда по делу о подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» завершилось в Высшем земельном суде Гамбурга. Процесс продлился чуть более двух часов, передает ТАСС.

    Председательствующая судья объявила о закрытии заседания, уточнив, что следующие слушания назначены на 27 октября.

    Подозреваемым по уголовному делу проходит гражданин Украины Сергей К. Инстанция назначила 24 заседания до конца января. В феврале ожидаются дополнительные слушания, однако процесс их согласования в настоящий момент продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Высший земельный суд Гамбурга приступил к рассмотрению дела о подрыве газопроводов.

    Прокурор в ФРГ назвал власти Украины заказчиками диверсий.

    Обвиняемый в теракте украинец назвал себя уроженцем Омска.

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