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    15 октября 2026, 10:35 • Новости дня

    Российским туристам в Стамбуле дали советы на фоне рекордных ливней

    Российский союз туриндустрии выпустил памятку из-за ливней в Стамбуле

    Tекст: Вера Басилая

    Российский союз туриндустрии рекомендовал находящимся в Стамбуле путешественникам проверять график работы достопримечательностей и статус авиарейсов из-за обрушившихся на город сильных дождей.

    Перед посещением туристических объектов Стамбула россиянам необходимо проверять их график работы, а также избегать затопленных участков на улицах города, сообщает Российский союз туриндустрии.

    В организации посоветовали путешественникам перед выездом в аэропорт уточнять статус рейса у авиакомпании или на онлайн-табло. Из-за плохих погодных условий расписание полетов может меняться, а самолеты – перенаправляться на запасные аэродромы. Туристам, самостоятельно организующим трансфер, рекомендовано закладывать дополнительное время на дорогу, а в случае организованной поездки – оставаться на связи с представителем туроператора.

    Губернатор турецкой провинции Давут Гюль сообщил, что объем выпавших накануне осадков стал рекордным в современной истории Стамбула и достиг 200 мм. Предыдущий максимум был зафиксирован в сентябре 1981 года, когда на город пролилось более 136 мм осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты.

    Во вторник летевшие из Турции рейсы развернулись над Литвой.

     В январе авиакомпания AJet отменила десятки рейсов из-за сильного снегопада в Стамбуле.

    12 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    В России приостановили онлайн-запись на британские визы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Онлайн-запись на подачу документов для получения британских виз временно недоступна в России из-за технических работ, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

    «В России с 12 октября временно недоступна онлайн-запись на подачу документов для получения виз Великобритании. Причина – технические работы по обновлению системы», – сообщили в РСТ со ссылкой на визового оператора VFS Global, передает РИА «Новости».

    В настоящее время заявители не могут записаться на прием, изменить или просмотреть существующую запись, а также загрузить документы через онлайн-сервис.

    При этом ранее назначенные визиты сохраняются. Если заявитель не успел загрузить документы, их можно принести на прием: сотрудники визового центра бесплатно отсканируют и загрузят их в систему. Работа сервисов должна быть восстановлена в ближайшее время.

    В РСТ подчеркнули, что речь идет только об ограничениях в работе онлайн-сервисов, а не о прекращении выдачи британских виз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник визовые центры Кипра в России возобновили прием документов после приостановки.

    На прошлой неделе в РСТ допустили сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году.

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    14 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    У берегов Турции нашли древнейшее в мире затонувшее судно

    Минкультуры Турции: Археологи обнаружили древнейшее в мире затонувшее судно

    Tекст: Мария Иванова

    Группа ученых из университета Акдениз обнаружила у турецкого острова Кекова обломки древнейшего в мире затонувшего торгового судна.

    «Мы обнаружили следы древнейшего в мире затонувшего судна. Обнаруженные амфоры, которым 4,7 тыс. лет, позволяют получить информацию о морской торговле на берегах Турции. Предположительно, эти сосуды использовались для транспортировки оливкового масла или вина, они свидетельствуют о торговле и межкультурной коммуникации в Восточном Средиземноморье», – заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, передает РИА «Новости».

    По его словам, анализ показал, что найденные на судне амфоры, вероятнее всего, были изготовлены в долине реки Иордан. Подобные сосуды ранее находили в Египте, на Крите и на руинах Трои.

    Министр добавил, что особый интерес представляет амфора с двумя отверстиями и девятью символами. По предположению ученых, она могла служить маслобойкой, что указывает на возможность производства моряками масла или сыра во время долгих плаваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце археологи нашли тысячи керамических сосудов с древнего корабля у берегов Антальи.

    В январе ученые обнаружили руины монастыря византийских монахов в Египте.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

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    13 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Летевшие из Турции в Москву самолеты развернулись над Литвой

    Tекст: Антон Антонов

    Три пассажирских самолета, летевших из Турции в Москву, развернулись над Литвой и начали возвращаться из-за ограничений в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    Ожидается, что самолеты приземлятся в Стамбуле. «Рейсы, следовавшие из Измира, Антальи и Стамбула в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздушном пространстве Литвы и взяли обратный курс», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Ряд рейсов, летевших во Внуково, был перенаправлен в другие аэропорты из-за ограничений. Это 14 рейсов из Минска, Стамбула, Петербурга, Астаны, Антальи, Хургады, Калининграда, Дубая и Измира. Самолеты ушли в Шереметьево, Домодедово, Нижний Новгород и Минск.

    В Росавиации сообщали, что во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

    В воскресенье аэропорты Московского региона приостановили прием и выпуск самолетов. Из-за этого более 25 летевших в Москву рейсов ушли на запасные аэродромы. Позже столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы.

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    14 октября 2026, 02:55 • Новости дня
    Аномальные морозы пришли на Чукотку и в Якутию

    Tекст: Антон Антонов

    На Чукотке, в Магаданской области и Якутии наблюдаются аномальные холода, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «Естественно, номер один – это Чукотка, Магаданская область и Якутия», – рассказал Шувалов, отвечая на вопрос, в каких регионах России наблюдаются аномальные морозы.

    В отдельных пунктах ночные температуры опускаются до минус 20, 25 и 27 градусов, а местами уже зафиксированы первые 30-градусные морозы, передает РИА «Новости».

    Синоптик добавил, что в ближайшие три дня ожидается понижение температуры до минус шести градусов в Томске, Красноярске и на севере Иркутской области, что тоже будет выходить за рамки климатической нормы для середины октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ближайшие сутки в Москве завершится период золотой осени и начнется глубокая осень.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что вероятность выпадения первого снега в Москве позже средних многолетних дат крайне велика.

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    14 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    В Турции задержали 33 человека за связи с ФЕТО и ИГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил о задержании 33 человек в ходе операций против запрещенной в стране организации ФЕТО и террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

    Турецкие силовики провели четыре операции в Измире, Эскишехире и Агры, в результате которых под стражу были взяты подозреваемые в причастности к экстремистской деятельности, передает ТАСС.

    «Сегодня в Измире, Эскишехире и Агры при координации с органами прокуратуры в результате совместных действий полиции и жандармерии были проведены четыре отдельные операции против террористических организаций ФЕТО и ИГ. В рамках операций из 35 подозреваемых 33 были задержаны», – сообщил Гюрлек.

    По словам главы ведомства, правоохранители получили важную информацию о финансовых связях ФЕТО. Выяснилось, что через связанную с организацией американскую компанию проходили денежные переводы за турецкие товары. Следствие полагает, что эти средства могли использоваться для финансирования восстановления структуры ФЕТО.

    Кроме того, в ходе операции в Агры был задержан один подозреваемый по делу о финансировании группировки ИГ. Еще один фигурант находится за границей, второго продолжают искать на территории Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае турецкая разведка захватила в Сирии организаторов терактов.

    Полиция задержала более 300 сторонников ИГ.

    В прошлом году правоохранители задержали почти 300 подозреваемых в связях с ИГ.

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    14 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    В ДТП с пассажирским автобусом в Анталье пострадали семь россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    В турецкой провинции Анталья семеро граждан России получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса.

    В районе Коркутели произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, среди пассажиров которого находились российские туристы, передает ТАСС.

    «По информации, полученной от турецких компетентных органов, сегодня в районе Коркутели провинции Анталья произошло ДТП, в результате которого пострадали семеро российских граждан. Они были доставлены в местную больницу. На данный момент в медучреждении остаются двое пострадавших, остальные, в том числе дети, выписаны», – сообщили в генконсульстве России в Анталье.

    В диппредставительстве добавили, что обращений к ним по данной ситуации пока не поступало, однако дипломаты держат вопрос на контроле и готовы оказать необходимое консульское содействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции сообщили о 40 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии.

    Российское посольство подтвердило отсутствие соотечественников в другом попавшем в аварию автобусе.

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    12 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Каллас назвала своей целью сокращение выдачи туристических виз россиянам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о намерении сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз и ограничить свободу передвижения российских дипломатов.

    «Ограничение передвижения российских дипломатов, сокращение количества российских туристических виз и работа над скорейшим введением запрета на въезд для бывших российских участников боевых действий имеют решающее значение», – заявила Каллас на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, передает РИА «Новости».

    По ее словам, обсуждение этих ограничений связано с необходимостью снизить риски безопасности внутри границ Евросоюза на фоне предполагаемых гибридных атак. При этом никаких доказательств причастности России к подобным действиям Брюссель не предоставил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД Финляндии призвала Еврокомиссию запретить выдачу туристических виз россиянам.

    В воскресенье Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России.

    В прошлом месяце туристические страны ЕС выступили против запрета на выдачу виз российским гражданам.

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    12 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    В Германии задержали подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Польше

    Туск: В Германии задержали граждан Турции за поджог шлюза Starlink в Польше

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкая полиция арестовала двоих граждан Турции по подозрению в поджоге наземного шлюза спутниковой связи Starlink под Варшавой, сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.

    Возгорание на станции с наземным шлюзом спутниковой связи произошло в ночь на 24 сентября в населенном пункте Воля Кробовская. Этот объект обслуживает Европейский регион, включая Украину, заявил Туск, передает ТАСС.

    «По заданию польских спецслужб германская полиция задержала двоих турецких граждан, подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Мазовии», – сообщил глава польского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом во Франции премьера Польши Дональда Туска назвали «истеричным евроястребом» из-за «Северных потоков».

    В прошлом году Туск потребовал от Владимира Зеленского данные об устроивших диверсию в Польше украинцах.

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    12 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии призвала ЕК запретить выдачу туристических виз россиянам

    МИД Финляндии призвал Еврокомиссию запретить выдавать турвизы гражданам России

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен направила письмо в Еврокомиссию с призывом запретить выдачу туристических виз российским гражданам.

    Хельсинки просят европейские власти изменить законодательство для прекращения оформления въездных документов туристам из России, передает РИА «Новости» со ссылкой на финское внешнеполитическое ведомство.

    «Министр иностранных дел Валтонен требует от Еврокомиссии более строгих правил обработки визовых заявлений от российских граждан, а также внесения необходимых изменений в законодательство ЕС для реализации запрета на выдачу туристических виз», – говорится в сообщении МИД Финляндии.

    Отмечается, что Валтонен призвала другие страны объединения присоединиться к этой инициативе. Сама Финляндия приостановила выдачу туристических виз россиянам еще в 2022 году.

    В МИД России ранее неоднократно называли ужесточение правил выдачи шенгенских виз дискриминацией по национальному признаку. Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов подчеркивал, что полный запрет на въезд российских туристов нанесет экономический ущерб самим европейским государствам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России.

    В субботу премьер-министр Финляндии предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам.

    На прошлой неделе в Российском союзе туриндустрии допустили сокращение выдачи шенгенских виз российским гражданам в следующем году.

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    14 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Грузовое судно село на мель на черноморском побережье Стамбула

    Грузовое судно село на мель в Черном море у берегов Турции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На черноморском побережье Стамбула в районе Чаталджа село на мель грузовое судно, на место инцидента направлены подразделения береговой охраны, сообщают турецкие СМИ.

    Грузовое судно село на мель на пляже Чилингез в районе Чаталджа на черноморском побережье Стамбула, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

    На место происшествия направлены подразделения береговой охраны, специалисты начали подготовку к снятию судна с мели. Информация о причинах происшествия, названии, флаге и типе судна пока отсутствует.

    По внешнему виду оказавшееся на мели судно напоминает крупный сухогруз или танкер. Информации о пострадавших или загрязнении акватории не поступало.

    Во вторник власти Стамбула предупреждали о сильном ветре и штормовых порывах до 80 км/ч в отдельных районах города и его предместьях, в том числе в Чаталдже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Черном море при атаке беспилотников на судно погиб капитан.

    В начале месяца МВД Румынии заявило о спасении 11 человек с загоревшегося в акватории судна.

    Летом атакованный беспилотником сухогруз сел на мель в Черном море.

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    12 октября 2026, 19:29 • Новости дня
    В АТОР спрогнозировали рост турпотока из Вьетнама в Россию на 30%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спрос путешественников из Вьетнама на поездки в Россию может увеличиться не менее чем на 30% благодаря введению безвизового режима, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Как уточнили в АТОР, спрос туристов из Вьетнама на поездки в Россию вырастет минимум на 30% благодаря отмене виз, передает ТАСС.

    В ассоциации ожидают, что введение безвизового режима въезда для вьетнамских граждан усилит туристический интерес к России и турпоток из этой страны вырастет не менее чем на 25–30%. В настоящее время вьетнамские туристы пользуются механизмом электронной визы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин утвердил безвизовый въезд в Россию для граждан Вьетнама.

    В прошлом месяце завершился государственный визит президента республики То Лама в Москву.

    В мае вьетнамский посол сообщил о планах визита лидера страны на саммит Россия – АСЕАН.

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    14 октября 2026, 12:40 • Новости дня
    В Стамбуле задержали разыскиваемого за хищение американца Шулера

    Medyatava: В Турции задержали американца Шулера за хищение 1,5 млрд долларов

    Турецкая полиция задержала в Стамбуле американского бизнесмена Ричарда Шулера, который разыскивался по линии Интерпола за мошенничество на сумму около 1,5 млрд долларов.

    Американец разыскивался Финляндией по обвинению в крупном мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое издание Medyatava.

    «Полицейский спецназ в результате совместной операции с разведкой задержал Шулера в его квартире в районе Бешикташ. В результате обыска конфискованы 64 наручных часов Rolex и Patek Philippe, 4 млн долларов наличными, драгоценности и оружие в большом количестве», – сообщило издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце разыскиваемого Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции.

    В прошлом году США депортировали в Россию разыскиваемого Интерполом за мошенничество мужчину.

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    13 октября 2026, 11:38 • Новости дня
    Синоптик сообщил о завершении золотой осени в Москве

    Синоптик Тишковец пообещал москвичам самый холодный день с начала октября

    Tекст: Мария Иванова

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ближайшие сутки в Москве завершится период золотой осени и начнется глубокая осень.

    В столице заканчивается период теплой погоды, и в ближайшие сутки золотая осень перейдет в категорию глубокой, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «В ближайшие сутки москвичи станут свидетелями, как меняются климатические подсезоны, и «золотая» осень перейдет в категорию осени «глубокой»!» – заявил синоптик.

    Он отметил, что среда в Москве станет самым дождливым и холодным днем с начала октября. Ожидается выпадение до 15 литров осадков на квадратный метр. Температура воздуха составит от шести до девяти градусов тепла, что полностью соответствует климатической норме текущего месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.

    Синоптики спрогнозировали поздний первый снег в Москве.

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    14 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря

    Politico: Болгария, Румыния и Турция готовят план безопасности Черного моря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Болгария совместно с Румынией и Турцией работает над инициативой по защите свободы судоходства в Черном море на фоне участившихся атак на суда.

    Болгария, Румыния и Турция работают над инициативой по безопасности в Черном море. Премьер-министр Болгарии Румен Радев планирует представить эту инициативу на саммите Европейского совета 15 и 16 октября, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Издание подчеркивает, что вопрос безопасности судоходства станет одним из центральных на предстоящем саммите. В проекте заявления по итогам саммита будет подчеркнута необходимость незамедлительного восстановления безопасного прохода для грузовых судов с зерном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Болгарии обсудил с послом России атаки дронов на суда в Черном море.

    Ранее София запросила помощь ЕС и НАТО после инцидентов.

    А в конце прошлой недели уже Турция предложила России и Украине два коридора безопасности в акватории.

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    13 октября 2026, 06:16 • Новости дня
    Синоптики назвали самый холодный день недели в Москве

    Синоптик Макарова: Среда станет самым холодным днем недели в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Среда, 14 октября, станет самым прохладным днем текущей недели в Москве, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    Дневная температура в столице в среду опустится до 9–11 градусов тепла. Ночью ожидается от 7 до 9 градусов, пояснила Макарова ТАСС.

    По словам синоптика, среднесуточная температура в городе составит около 9 градусов, что остается выше климатической нормы. В четверг днем в Москве прогнозируется 11–13 градусов, а в пятницу и субботу потеплеет до 11–16 градусов. К выходным ожидаются прояснения в облачности, отсутствие существенных осадков и слабый ветер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.

    В пятницу синоптики обещали горожанам облачную и теплую погоду.

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