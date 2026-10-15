Российским туристам в Стамбуле дали советы на фоне рекордных ливней

Российский союз туриндустрии выпустил памятку из-за ливней в Стамбуле

Tекст: Вера Басилая

Перед посещением туристических объектов Стамбула россиянам необходимо проверять их график работы, а также избегать затопленных участков на улицах города, сообщает Российский союз туриндустрии.

В организации посоветовали путешественникам перед выездом в аэропорт уточнять статус рейса у авиакомпании или на онлайн-табло. Из-за плохих погодных условий расписание полетов может меняться, а самолеты – перенаправляться на запасные аэродромы. Туристам, самостоятельно организующим трансфер, рекомендовано закладывать дополнительное время на дорогу, а в случае организованной поездки – оставаться на связи с представителем туроператора.

Губернатор турецкой провинции Давут Гюль сообщил, что объем выпавших накануне осадков стал рекордным в современной истории Стамбула и достиг 200 мм. Предыдущий максимум был зафиксирован в сентябре 1981 года, когда на город пролилось более 136 мм осадков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты.

Во вторник летевшие из Турции рейсы развернулись над Литвой.

В январе авиакомпания AJet отменила десятки рейсов из-за сильного снегопада в Стамбуле.