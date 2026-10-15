Медведь съел ведро конфет в больнице на Аляске

Черный медведь пробрался в больницу на Аляске и съел ведро конфет

Tекст: Игорь Иножарский

Медведь появился в больнице на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон около Анкориджа около двух часов ночи, пишет Fox News.

Хищник прошел через отделение неотложной помощи, после чего нашел ведро конфет, пожертвованных к Хэллоуину, и принялся их есть.

В момент появления животного в слабо освещенном коридоре оказалась женщина по имени Шерри Уорнке, которая выходила из больницы после посещения матери. Она оказалась заперта в коридоре с голодным медведем, однако хищник предпочел конфеты. По громкой связи в больнице объявили о медведе, что не помешало некоторым врачам выйти в коридор, чтобы сфотографировать животное.

Никто не пострадал, медведь покинул здание через ту же дверь, через которую вошел. Персонал больницы в шутку показал Уорнке фотографию с камер наблюдения, на которой медведь стоял у стойки регистрации, отметив, что он, по всей видимости, пришел записаться на прием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американка заявила, что отбилась от медведя с помощью джиу-джитсу. В апреле в Японии зафиксировали рекордное число погибших от нападений медведей. В прошлом году власти Аляски впервые закрыли три популярные прогулочные тропы в Анкоридже.