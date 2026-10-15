Главы Минобороны стран СНГ подписали план совместной работы на 2027 год

Министры обороны СНГ подписали план работы на 2027 год

Tекст: Дмитрий Зубаре

«По итогам заседания Совета министров обороны были подписаны согласованные документы, отражающие результаты работы за 2026 год, а также план работы Совета министров обороны государств – участников СНГ на 2027 год», – передает ТАСС сообщение Минобороны Киргизии.

В работе Совета приняли участие министры обороны России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Секретариата СНГ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минобороны Андрей Белоусов подписал план военного сотрудничества России и Киргизии на 2027 год.

До этого президент России Владимир Путин назвал приоритетом развитие военного сотрудничества со странами ОДКБ и СНГ.

Также лидеры СНГ заключили соглашения по антитеррору и военному сотрудничеству.