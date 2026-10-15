СК завершил расследование дела экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова

Tекст: Алексей Дегтярёв

Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела против бывшего игрока клуба «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова, передает ТАСС.

«В ГСУ завершено расследование уголовного дела в отношении иноагента Ровшана Аскерова. По данным следствия, в 2022 году он опубликовал на своей странице в запрещенной в России социальной сети заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память Маршала Советского Союза, Героя СССР Г. К. Жукова», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В Следственном комитете добавили, что Аскеров неоднократно призывал к посягательствам на жизнь государственных деятелей и нанесению ракетно-бомбовых ударов по России. Кроме того, он оправдывал террористические атаки вооруженных формирований Украины и нарушил порядок деятельности лица, признанного иностранным агентом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд оштрафовал бывшего участника телеигры. В прошлом году МВД объявило Аскерова в розыск по уголовной статье. Его внесли в список экстремистов и террористов в январе 2025 года.