Суд обязал отменить запрет на электросамокаты ночью в Новосибирске

Суд в Новосибирске отменил запрет на езду на электросамокатах по ночам

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в пресс-службе, мэрия Новосибирска весной установила правила, запрещающие пользоваться средствами индивидуальной мобильности с 22.00 до 7.00. Городская прокуратура оспорила эту норму, сообщает РИА «Новости».

«Установление… запрета на использование СИМ на территориях общего пользования города Новосибирска для передвижения с 22.00 до 7.00 часов по местному времени… в отсутствие правового регулирования, выходит за пределы полномочий мэрии», – заявили в пресс-службе суда.

Там пояснили, что вводить такие ограничения можно только на федеральном или региональном уровнях. В настоящее время законодательство не предусматривает запрет на использование СИМ в ночное время. Решение суда вступит в силу, если не будет обжаловано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Следственный комитет предложил запретить детям младше 16 лет ездить на электросамокатах.

В апреле власти Новосибирска ограничили движение электросамокатов ночью.

