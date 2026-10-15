ВТБ назвал самые частые схемы обмана пенсионеров мошенниками

ВТБ: Пенсионеры чаще всего попадаются на схемы с социальной инженерией

Tекст: Алексей Дегтярёв

Наиболее распространенной причиной потери средств остается социальная инженерия, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка. Злоумышленники связываются с пожилыми людьми по телефону или в мессенджерах и под различными предлогами убеждают их перевести сбережения либо передать их на хранение.

Вторая по частоте схема – установка вредоносного программного обеспечения, которое маскируют под популярные мобильные приложения: государственные и медицинские сервисы, программы для оплаты коммунальных услуг или банковские клиенты. После установки мошенники получают доступ к данным человека.

Кроме того, преступники применяют психологическое давление, сообщая пенсионерам о выдуманной угрозе их близким или имуществу. Подобные сценарии могут длиться несколько дней.

«Мошенники все чаще воздействуют на эмоции: используют страх за близких, давят и не дают времени подумать. Именно поэтому пожилым клиентам особенно важно не торопиться с переводами, положить трубку и перезвонить тем, кому они доверяют», – отметил руководитель департамента ВТБ Павел Тулубьев.

Вице-президент банка Дмитрий Саранцев добавил, что для защиты клиентов развиваются сервисы самоограничений и «второй руки», которые позволяют близким контролировать операции и вовремя останавливать подозрительные переводы.

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