Хуситы заявили о поражении саудовского истребителя Typhoon над Йеменом

Хуситы сообщили о поражении саудовского истребителя Typhoon ракетой

Tекст: Игорь Иножарский

Вооруженные силы повстанческого движения атаковали истребитель, который вылетел с авиабазы Таиф на западе Саудовской Аравии. «Самолет получил прямое попадание и находится под угрозой падения», – заявил военный представитель хуситов Яхья Сари телеканалу «Аль-Масира», передает «Анадолу».

Саудовская Аравия пока не прокомментировала эту информацию.

Между тем телеканал сообщил об авиаударах по столице Йемена Сане. Информация о последствиях атак пока не поступала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду. В понедельник Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов. Королевство отразило атаку беспилотников и ракет.