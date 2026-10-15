Суданская армия установила контроль над районом Бир-Келекель в Западном Дарфуре

Tекст: Игорь Иножарский

Армия и союзные силы добились значительного прогресса в Бир-Келекеле в восточной части района Джебель-Мун, передает Anadolu.

Карама назвал захват района важным событием из-за его стратегического расположения. По его словам, военные операции в Западном Дарфуре продолжаются по плану для восстановления безопасности и суверенитета страны.

В апреле 2023 года в Судане начался конфликт между армией и «Силами быстрого реагирования». В результате боевых действий погибли десятки тысяч человек, 13 млн покинули свои дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце при столкновениях на границе Судана и Южного Судана погибли 26 человек. В прошлом году российская разведка сообщила о применении украинских беспилотников наемниками в Судане. Украинские и колумбийские наемники понесли большие потери в этой стране.