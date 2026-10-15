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    15 октября 2026, 10:19 • Новости дня

    Депутат Европарламента Картайзер исключил реальную угрозу Европе от России

    Депутат ЕП от Люксембурга Картайзер отверг наличие угрозы Европе от России

    Tекст: Дмитрий Зубаре

    Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил об отсутствии реальной угрозы безопасности Западной Европы на фоне заявлений европейских политиков о гибридных атаках со стороны России.

    Еврочиновники в последнее время все чаще приписывают Москве гибридные действия, не представляя доказательств причастности к инцидентам. «Мне неизвестно ни об одной реальной угрозе безопасности Западной Европы», – цитирует Картайзера РИА «Новости».

    Президент Владимир Путин неоднократно называл ложью утверждения о российской угрозе европейским странам. Российские власти последовательно отвергают обвинения в диверсиях, кибератаках и заявления о намерении напасть на страны НАТО.

    Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников сообщило, что постоянные представители стран Евросоюза обсуждают сценарии потенциальной масштабной гибридной атаки с многочисленными человеческими жертвами. Поводом для закрытых консультаций назывался инцидент в Лейпциге, который, по оценке дипломатов, продемонстрировал риск серьезных происшествий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала мантру о российской угрозе причиной военного энтузиазма в Евросоюзе.

    Также посол Сергей Нечаев заявил, что рядовые жители Европы перестали верить в этот миф.

    Кроме того, российский посол отверг обвинения Хорватии в угрозах безопасности Европы.

    13 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС
    Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Новые санкции и другие действия Европейского союза могут помешать реализации топливной сделки между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Европа с помощью новых санкций или других барьеров способна вмешаться в осуществление договоренностей между Москвой и Вашингтоном, пишет ТАСС.

    «То, что это может помешать, это безусловно», – заявил Песков, отвечая на вопрос о рисках для сделки со стороны Евросоюза.

    Пресс-секретарь президента также добавил, что Москва продолжает контакты по вопросам возможного энергетического перемирия. При этом он подчеркнул, что каких-либо изменений по сравнению со вчерашним днем не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЕС готовил новые санкции против России вопреки сделке Трампа.

    В воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил, что США разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Россией.

    Премьер Словакии Роберт Фицо высмеял наивность Евросоюза из-за сделки Москвы и Вашингтона.

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    13 октября 2026, 02:11 • Новости дня
    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС

    Politico: Германия, Италия и Бельгия потребовали механизм блокировки решений ЕС

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и премьер Бельгии Барт де Вевер в письме председателю Европейского совета Антониу Коште предложили ввести в ЕС механизм «экстренного тормоза» для обременительных законопроектов на уровне ЕС.

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии заявили, что столицы стран Евросоюза должны получать право останавливать новые законодательные инициативы из Брюсселя, если они чрезмерно обременительны для правительств и бизнеса. Для этого, по их мнению, блоку необходим механизм «экстренного тормоза», который помог бы усилить ослабшую экономическую конкурентоспособность объединения, пишет Politico.

    Мерц, Мелони и де Вевер призвали «существенно ускорить планирование и процедуры одобрения», а также приостановить «отдельные нормативные области на определенный срок» в рамках нового «правила приоритета».

    «Мы призываем к дальнейшим амбициозным пакетам упрощения, чтобы решительно продвигаться в сокращении бюрократических барьеров в Европейском союзе», – говорится в письме, где подчеркивается необходимость в первую очередь снизить регуляторную нагрузку на малый и средний бизнес.

    Авторы обращения указали, что общей целью стран ЕС должно стать предотвращение «ненужного регуляторного бремени и связанных с этим затрат», которые могут привести к постоянным потерям европейских промышленных мощностей и дальнейшему ослаблению инвестиций и конкурентоспособности.

    Письмо направлено накануне саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где в четверг и пятницу планируется обсудить долгосрочный бюджет Евросоюза, цены на энергоносители и поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Евросоюз ради спасения экономики от краха запустил масштабные реформы, направленные на снижение издержек и стимулирование роста.

    В мае МВФ предупредил, что рост госдолга стран ЕС способен нанести серьезный ущерб экономике Евросоюза.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

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    12 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    СВР: Брюссель заставляет Венгрию отказаться от сотрудничества с Росатомом
    СВР: Брюссель заставляет Венгрию отказаться от сотрудничества с Росатомом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила своему аппарату заставить власти Венгрии отказаться от сотрудничества с Россией в атомной сфере, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    Руководство Еврокомиссии выступило главным заказчиком информационной кампании против корпорации «Росатом» и строительства с ее участием АЭС «Пакш-2» в Венгрии, сообщает СВР.

    Отмечается, что фон дер Ляйен поставила задачу заставить правительство венгерского премьера Петера Мадьяра отказаться от взаимодействия с Россией по мирному атому. В качестве «рупора» кампании выбрано издание Politico Europe, а главным исполнителем назначен журналист Бен Макуч.

    В СВР считают, что таким образом евробюрократы расписались в неспособности западных компаний честно конкурировать с Росатомом, а фон дер Ляйен рассчитывает на «оценку по заслугам» за изгнание российской корпорации и замещение ее на западную компанию.

    «Венгерским властям придется делать сложный выбор – поддаться нагнетаемой Брюсселем информационной шумихе и лишить страну надежного источника электрогенерации, способного на десятилетия вперед обеспечить национальную энергобезопасность, либо проявить принципиальность и отстоять интересы своих граждан», – подчеркнули в Службе внешней разведки.

    Летом венгерская сторона заявила о планах замены компании «Росатом» в проекте АЭС «Пакш-2».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не ответил на вопрос о возможном прекращении строительства атомной электростанции «Пакш-2» с участием российской госкорпорации «Росатом».

    Кремль выразил надежду на продолжение экономического сотрудничества с Венгрией, несмотря на внешнее давление.

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    12 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Каллас: ЕС не может собрать десять кораблей для операции в Красном море
    Каллас: ЕС не может собрать десять кораблей для операции в Красном море
    @ PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что европейские страны пока не могут собрать необходимые десять кораблей для проведения военно-морской операции Aspides.

    Европейским странам нужно выделить как минимум десять судов для миссии, однако они до сих пор не располагают таким флотом, передает ТАСС.

    «Да, нам нужно для этой операции как минимум 10 кораблей, но мы все еще не там. Мы слышали несколько предложений сегодня от разных стран ЕС, что они могут выделить корабли. Надеюсь, что это материализуется в практические результаты. Если ЕС хочет, чтобы его всерьез воспринимали в регионе, он должен сделать это», – сказала Каллас.

    В кулуарах встречи европейские дипломаты отметили, что государства обсуждали возможность отправки в регион еще двух судов в дополнение к шести уже находящимся там, однако окончательное решение пока не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце хуситы заявили о захвате всех йеменских островов в Красном море.

    Летом Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию водного пути.

    В июне йеменские мятежники запретили проход израильских судов в регионе.

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    12 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    В ЕС назвали угрозы США в адрес Украины плохим сигналом Киеву

    CNN: В Евросоюзе сочли предупреждение США плохим сигналом для Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Европейском союзе отреагировали на предупреждение Вашингтона о возможном сокращении поддержки Украины, оценив это как крайне негативный знак для Киева.

    В Европейском союзе сочли предупреждение США о возможном сокращении поддержки плохим сигналом для Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    «Европейский чиновник заявил, что обмен разведданными и закупки оружия жизненно важны для Украины, назвав эту угрозу печальным днем для Киева и его союзников», – говорится в публикации.

    Уточняется, что если подобные меры будут приняты Вашингтоном, это немедленно скажется на обороноспособности Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минобороны Нидерландов заявила о падении поддержки Украины в Европе.

    В воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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    12 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций

    ЕС утвердил 22-й пакет санкций против 1,6 тыс. компаний и физлиц из России

    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций в отношении России, включив в черный список около 1,6 тыс. компаний и физических лиц.

    Новые антироссийские ограничения направлены против оборонного сектора, передает ТАСС.

    «Главы МИД ЕС только что утвердили внесение в черный список около 1,6 тыс. компаний и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России», – сообщила Каллас.

    Санкции вступят в силу после публикации полного списка в «Официальном журнале» Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет.

    В субботу глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    В пятницу Евросоюз вопреки санкциям рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России.

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    12 октября 2026, 22:10 • Новости дня
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    С 2022 года Россия поставила в Евросоюз энергоресурсы на 320,7 млрд долларов, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «По данным Министерства энергетики, … цифра значительно больше, чем даже 250 млрд долларов, озвученные американскими коллегами. Эта цифра составляет за период с 2022 года по сегодняшнее время 320,7 млрд долларов. Это тот объем поставок энергетических ресурсов в страны Евросоюза. Если говорить о 2026-м, то только за девять месяцев, по данным Министерства энергетики, уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на 21,3 млрд долларов», – сказал Новак в интервью ИС «Вести».

    По его словам, вопреки санкционным ограничениям поставки энергоресурсов продолжаются по отдельным направлениям, по которым были сделаны исключения. Новак отметил, что Россия как надежный поставщик продолжает исполнять подписанные контракты, хотя не по ее вине в последние годы сильно изменилось соотношение экспорта в Евросоюз.

    Вице-премьер подчеркнул, что Россия уже переориентировала большую часть своего экспорта на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые стали основными партнерами страны, и подчеркнул, что Москва продолжает долгосрочно выстраивать отношения с дружественными государствами.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






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    16 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постпредство России сравнило санкции ЕС с игрой отчаявшегося картежника.

    Европа выступила против планов США возобновить закупки российского дизельного топлива.

    Американский министр финансов Скотт Бессент обвинил Брюссель в лицемерии. Он напомнил, что ЕС с начала боевых действий заплатил Москве больше денег, чем перечислил Украине.

    Комментарии (8)
    13 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Рябков: Новые санкции Евросоюза отрицают сами себя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что новые санкционные пакеты Европейского союза в отношении российской нефти отрицают сами себя, поскольку европейские политики уже не знают, что еще придумать.

    Власти европейских стран испытывают очевидные трудности с изобретением новых антироссийских ограничений, поэтому им следует внимательнее изучить списки уже принятых мер. В Европе исчерпали фантазию для усиления давления на Москву, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Эти пакеты, пакетные решения, они уже как бы сами себя отрицают. Они не знают, что придумать. Взяли бы для начала проверили, сколько юридических и физических лиц дублируется в этих пакетах», – заявил Рябков во время общения с журналистами по поводу очередного пакета европейских санкций, касающихся поставок российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник структуры ЕС начали готовить новые санкции против России вопреки сделке Дональда Трампа.

    В понедельник постпредство России сравнило санкции Евросоюза с игрой отчаявшегося картежника.

    Позже Брюссель ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь».

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    12 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дочерние компании «Северстали» – «Северсталь подъемные технологии» и «Северсталь канаты» – попали в 22-й пакет антироссийских санкций Евросоюза из-за их принадлежности к военно-промышленному комплексу, говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале» ЕС.

    Евросоюз внес в новый антироссийский санкционный список дочерние предприятия «Северстали», передает ТАСС.

    В документе отмечается, что правительство России отнесло компании «Северсталь подъемные технологии» и «Северсталь канаты» к предприятиям военно-промышленного комплекса.

    В частности, «Северсталь подъемные технологии» может получать федеральные субсидии на покрытие расходов сотрудников на жилье.

    В пресс-службе «Северстали» сообщили, что решение Брюсселя никак не повлияет на работу организации. «В отношении «Северстали», а значит, и дочерних предприятий, и так действовали санкции ЕС. Поэтому для нас ничего не изменится», – заявили в компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз включил ГАЗ и дальневосточный завод «Звезда» в 22-й пакет санкций.

    Брюссель расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций.

    Совет ЕС официально утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

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    12 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против избранного в Госдуму экс-премьера Украины Арбузова

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совет Евросоюза внес в санкционные списки 77 участников выборов в Государственную думу, проходивших в Крыму и новых регионах России, включая бывшего премьер-министра Украины Сергея Арбузова.

    Совет Евросоюза включил в санкционный список 77 участников выборов в Государственную думу, проходивших в Крыму, Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, пишут «Ведомости».

    В числе попавших под ограничения оказался бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов, который был избран депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия».

    Также санкции затронули мэра Ялты Янину Павленко, избранную депутатом от «Единой России», журналистку Ирину Куксенкову и полковника Анатолия Сысоева. Всем фигурантам списка запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы в европейских странах подлежат заморозке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет.

    В четверг ЕС продлил санкции против 80 российских лиц.

    В среду послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России.

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    14 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    Мерц заявил о необходимости сократить бюджет ЕС по всем направлениям

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что проект бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы необходимо сократить во всех сферах из-за ограниченности средств.

    Переговоры по новому многолетнему финансовому плану ЕС вступают в решающую фазу и должны завершиться в текущем году. Однако имеющиеся в распоряжении средства ограничены, поэтому избежать сокращения текущего предложения невозможно, заявил Мерц, его слова приводит ТАСС.

    «Нам не избежать повторного сокращения текущего предложения во всех сферах», – сказал канцлер ФРГ, выступая в Бундестаге.

    По его словам, Евросоюзу следует «четче и правильнее расставить приоритеты», направив инвестиции в безопасность и конкурентоспособность. Мерц также призвал к радикальному сокращению бюрократии для стимулирования экономического роста, пообещав на предстоящем заседании Европейского совета потребовать от Еврокомиссии упразднения обязательств по отчетности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аудиторы ЕС предупредили о риске роста коррупции в новом бюджете.

    Во вторник лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС.

    В начале месяца Мерц назвал отсутствие нового бюджета ЕС самым выгодным сценарием для ФРГ.

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    12 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против застройщика «Самолет»

    ЕС ввел санкции против российского девелопера «Самолет»

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ввел санкции в отношении российского девелопера «Самолет» и его гендиректора Анны Акиньшиной из-за предполагаемого использования труда рабочих из КНДР.

    Евросоюз ввел санкции против российского девелопера «Самолет» и его генерального директора Анны Акиньшиной. Решение об этом опубликовано в официальном журнале ЕС, передают СМИ«Интерфакс».

    В документе в качестве обоснования утверждается, что «Самолет» привлекал рабочую силу из КНДР на строительных проектах во Владивостоке, что названо нарушением санкций ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

    Евросоюз включил в 22-й пакет антироссийских санкций Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), дальневосточный завод «Звезда», Рыбинскую верфь и руководителей предприятий военно-промышленного комплекса.

    Брюссель расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций.

    Европейские власти подготовили ограничения против производства российских ракет.

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    14 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    Еврокомиссия пообещала к 2029 году заменить Украине Starlink

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз может обеспечить Украине часть спутниковых услуг за счет европейских мощностей и коммерческих операторов, однако полноценная спутниковая группировка заработает только к 2029 году, заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

    Евросоюз может заменить часть услуг Starlink для Украины, но только к 2029 году, заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

    «Мы рассматриваем возможность к началу следующего года включить коммерческие услуги в GovSatCom. Как базовая связь, так и услуги военного назначения будут полностью доступны в рамках IRIS к 2029 году. Таким образом, у нас есть способ преодолеть этот разрыв», – цитирует РИА «Новости» ответ Ренье на вопрос о возможности заменить Starlink на Украине.

    По его словам, действующая европейская платформа GovSatCom объединяет спутниковые мощности стран ЕС. Еврокомиссия ведет переговоры с Украиной о ее подключении к системе.

    Ренье отметил разницу между гражданскими и военными потребностями Киева. Базовые потребности могут обеспечиваться за счет мощностей государств – членов ЕС, а военные – потенциально коммерческими операторами.

    Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо отказалась сравнивать европейские системы со Starshield и сообщила, что у ЕК нет достаточной информации о перебоях в работе Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink.

    В тот же день советник главы офиса президента Михаил Подоляк подтвердил ограничение доступа к сети.

    А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться точных данных о передаче разведданных США Киеву.

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    14 октября 2026, 02:46 • Новости дня
    Спецпредставитель ЕС О'Салливан: Большинство стран не соблюдают санкции к России

    Tекст: Антон Антонов

    Большинство стран мира не считают нужным соблюдать европейские рестрикции против России из-за отсутствия мандата ООН, заявил спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан на Варшавском форуме по безопасности.

    «Проблема наших санкций заключается в том, что они не санкционированы ООН. Поэтому большинство стран мира не считают необходимым их соблюдать. Поэтому мы, к сожалению, никогда не сможем полностью перекрыть поставки», – посетовал О'Салливан.

    Он добавил, что у западных производителей нет технической возможности контролировать дальнейший путь своей продукции после того, как она несколько раз сменит владельца, передает РИА «Новости».

    «Компании теряют контроль после второй или третьей перепродажи. Они даже не знают, куда попадает их продукция», – отметил спецпредставитель ЕС по санкциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета антироссийских ограничений и обсудила возможные новые запреты.

    О'Салливан заявил, что возможности санкционной политики Евросоюза имеют объективные пределы и не гарантируют достижения поставленных целей.

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    14 октября 2026, 00:48 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила Украине продавать зерно в Африку и Азию

    Еврокомиссар Кос: Украина может продавать зерно в Африку и Азию

    Tекст: Антон Антонов

    Украина должна в особом порядке войти в общую аграрную политику ЕС и продавать зерно на рынки Африки и Азии, чтобы не усугублять перепроизводство в Евросоюзе, заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.

    «Что касается договоренностей по сельскому хозяйству, Украина должна будет стать частью общей аграрной политики Евросоюза в специально оговоренном порядке. Как именно это произойдет – это будут обсуждать страны ЕС и, конечно, сама Украина. Детали будут определять страны – члены ЕС во время переговоров о приеме Украины по пятому переговорному кластеру. Мы в Еврокомиссии хотим защищать европейских фермеров и одновременно помочь Украине продавать ее продукцию на ее традиционных рынках», – сказала Кос.

    Позднее она уточнила, что под традиционными рынками Еврокомиссия понимает Африку, Азию и Ближний Восток, куда, по ее словам, Украина должна иметь возможность экспортировать аграрную продукцию. Еврокомиссия пока не понимает, как аграрный сектор на Украине сможет вписаться в европейский рынок, который уже сталкивается с перепроизводством, передает ТАСС.

    Аграрный характер экономики на Украине создает для стран ЕС серьезные трудности, поэтому переговорный блок по сельскому хозяйству в переговорах о вступлении пока не открыт.

    Общая аграрная политика ЕС, призванная поддерживать сельское хозяйство государств Евросоюза, включая масштабные субсидии фермерам, сейчас получает более трети бюджета ЕС. В случае приема Украины в Евросоюз ситуация, по оценке Еврокомиссии, может резко обостриться из-за больших объемов и значительно более низкой себестоимости украинской продукции по сравнению с европейской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, менее половины европейцев поддержали скорейшее вступление Украины в ЕС.

    Украина заявила, что не согласна на вступление в Европейский союз в случае введения постоянных лимитов на продажу зерна.

    Еврокомиссия предложила ограничить доступ Украины к рынку ЕС в случае вступления.

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