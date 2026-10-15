Депутат ЕП от Люксембурга Картайзер отверг наличие угрозы Европе от России

Tекст: Дмитрий Зубаре

Еврочиновники в последнее время все чаще приписывают Москве гибридные действия, не представляя доказательств причастности к инцидентам. «Мне неизвестно ни об одной реальной угрозе безопасности Западной Европы», – цитирует Картайзера РИА «Новости».

Президент Владимир Путин неоднократно называл ложью утверждения о российской угрозе европейским странам. Российские власти последовательно отвергают обвинения в диверсиях, кибератаках и заявления о намерении напасть на страны НАТО.

Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников сообщило, что постоянные представители стран Евросоюза обсуждают сценарии потенциальной масштабной гибридной атаки с многочисленными человеческими жертвами. Поводом для закрытых консультаций назывался инцидент в Лейпциге, который, по оценке дипломатов, продемонстрировал риск серьезных происшествий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала мантру о российской угрозе причиной военного энтузиазма в Евросоюзе.

Также посол Сергей Нечаев заявил, что рядовые жители Европы перестали верить в этот миф.

Кроме того, российский посол отверг обвинения Хорватии в угрозах безопасности Европы.