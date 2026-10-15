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    15 октября 2026, 10:10 • Новости дня

    Папа Лев XIV поднялся с постели после операции на легком

    Папа римский Лев XIV начал вставать после операции на легком

    Tекст: Мария Иванова

    Папа римский Лев XIV, проходящий восстановление после операции на легком, хорошо провел ночь в больнице, встал и позавтракал, сообщили в Ватикане.

    «Папа хорошо провел ночь в больнице, встал и позавтракал», – сообщили в службе печати Святого престола, передает РИА «Новости».

    Во вторник папа римский перенес операцию по удалению нижней доли правого легкого из-за аденокарциномы. Вмешательство прошло успешно и без осложнений.

    Накануне сообщалось, что Лев XIV начал ходить по палате, а результаты анализов и рентгена находятся в норме.

    В воскресенье понтифик сообщил о предстоящей операции из-за обнаруженного на ранней стадии легочного узелка. По данным СМИ, он согласился на вмешательство, в том числе ради запланированного визита в страны Южной Америки в начале ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду папа римский пошел на поправку после удаления опухоли в легком. Во вторник он успешно перенес операцию.

    В воскресенье в Ватикане оценили срок его восстановления.

    12 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    В Баку арестовали 37 человек из-за беспорядков на фоне споров о школьной форме

    МВД: В Баку арестовали 37 человек за беспорядки из-за единой школьной формы

    Tекст: Мария Иванова

    В Баку арестованы 37 человек за грубое нарушение общественного порядка на фоне введения единых требований к школьной форме, сообщила пресс-служба МВД Азербайджана.

    «В Баку группа лиц спровоцировала конфликты с работниками школ в связи с введением единых требований к школьной форме, причинила ущерб государственным образовательным учреждениям, а также предприняла попытки совершить действия, грубо нарушающие общественный порядок», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Возбуждено уголовное дело об организации действий, повлекших нарушение общественного порядка. Задержанные препятствовали движению транспорта и нормальной работе учебных заведений.

    В МВД подчеркнули, что принимаемые меры направлены на обеспечение безопасности учащихся и педагогов, а противоправные действия будут пресекаться.

    В сентябре правительство Азербайджана уточнило требования к школьной форме, исключив элементы одежды, «противоречащие светскому характеру образования». Это вызвало недовольство некоторых верующих, усмотревших в правилах запрет на ношение хиджаба в школах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Депздрав ХМАО объяснил запрет хиджабов для медработников санитарными требованиями.

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    14 октября 2026, 10:07 • Новости дня
    Папа римский спокойно провел ночь после удаления части легкого

    Ватикан: Папа римский Лев XIV спокойно провел первую ночь после операции

    Папа римский спокойно провел ночь после удаления части легкого
    @ Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Папа римский Лев XIV спокойно перенес первую ночь после успешной хирургической операции по удалению части правого легкого.

    Ожидается, что дополнительные сведения о состоянии понтифика появятся позднее, передает РИА «Новости» со ссылкой на службу печати Святого престола.

    Накануне вечером стало известно, что в ходе операции Льву XIV удалили нижнюю долю правого легкого. Гистологическое исследование подтвердило диагноз аденокарциномы.

    Операция прошла успешно и без осложнений. Папа Римский находился в операционной около трех часов, при этом само хирургическое вмешательство продолжалось примерно 90 минут.

    В воскресенье Лев XIV рассказал о предстоящей операции из-за легочного узелка, который врачи обнаружили на ранней стадии. Выступая перед верующими после традиционной проповеди, он отметил, что согласился на удаление образования по рекомендации медиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник врачи удалили папе римскому Льву XIV часть легкого.

    В понедельник Ватикан отменил все аудиенции понтифика.

    В воскресенье специалисты оценили возможный срок восстановления главы католической церкви.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

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    12 октября 2026, 15:59 • Новости дня
    Мурашко заявил о позднем обращении россиян за помощью хирургов

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что большая часть пациентов с острыми хирургическими заболеваниями обращается за медицинской помощью позже 24 часов.

    «Значительная доля пациентов с острыми хирургическими заболеваниями обращается за медицинской помощью позже 24 часов. Значительная доля пациентов, соответственно, могла бы поступать совершенно четко раньше», – сказал Мурашко на конгрессе московских хирургов, его слова приводит ТАСС.

    По словам министра, в 2025 году при кишечной непроходимости доля поздних обращений составила 59,4%. При остром панкреатите показатель достигал 53%, при остром холецистите – 51%, при остром аппендиците – 36%.

    Глава Минздрава добавил, что необходимо информировать людей о симптомах подобных болезней и отрабатывать своевременную диагностику. Чем позже пациент попадает к врачам, тем сложнее протекает лечение, подчеркнул Мурашко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мурашко назвал генетику ключевым фактором успеха в борьбе с тромбами.

    В пятницу Минздрав подтвердил полное обеспечение льготными лекарствами в 2027 году.

    В прошлом месяце министр рассказал о способе избежать преждевременной смерти.

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    13 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Онколог Ахмаев развеял популярные мифы о причинах возникновения рака

    Врач Ахмаев опроверг миф о влиянии смартфона на онкологию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Врач-онколог Расул Ахмаев опроверг популярные заблуждения о раке, в том числе миф о том, что заболевание могут вызывать смартфоны и генно-модифицированные продукты.

    «Этот миф основан на распространении информации о влиянии радиоволн на организм человека, в том числе на головной мозг. На самом деле не существует научно обоснованных подтверждений, что частое использование мобильных телефонов приводит к появлению опухолей мозга», – заявил Ахмаев в беседе с изданием Lenta.ru.

    Врач также опроверг миф о том, что ГМО вызывают рак. При этом он отметил, что сахарный диабет является косвенным фактором риска развития онкологии, а опухолевые клетки активно питаются глюкозой, но употребление сахара здоровым человеком не приводит к появлению опухоли.

    По словам специалиста, рак в подавляющем большинстве случаев имеет неинфекционную природу. Однако некоторые виды онкологии могут быть спровоцированы вирусами или бактериями. Кроме того, Ахмаев назвал ошибочным мнение, что рак является возрастной болезнью.

    Онколог подчеркнул, что утверждение о неизлечимости рака также неверно. На ранних стадиях шансы на выздоровление достигают 90-95%, а на результат лечения влияют агрессивность опухоли и использование таргетных препаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, онколог Минздрава назвал главный способ защиты от рака легкого.

    Также онколог Давид Заридзе рассказал о снижении заболеваемости отдельными видами рака.

    Выживаемость больных раком значительно выросла за десять лет.

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    14 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Уволенным по здоровью военным разрешили лечиться в госпиталях Минобороны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие, уволенные по состоянию здоровья, в ближайшее время смогут получать медицинскую помощь в военных госпиталях, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

    Отправленные в отставку по состоянию здоровья российские военнослужащие получат право проходить лечение в военных медучреждениях. Об этом сообщил ТАСС начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

    «Раньше мы занимались лечением только действующих военнослужащих. Но в ближайшее время такую возможность мы будем предоставлять и уже уволенным военнослужащим по состоянию здоровья. Это сделано с точки зрения того, чтобы наши военные госпиталя в сложных случаях, по методикам, которыми мы владеем, могли бы продолжить лечение», – заявил Тришкин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России разрабатывает комплекс мер для быстрой адаптации участников спецоперации к гражданской жизни.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о модернизации профильных госпиталей для военнослужащих.

    Он назвал благополучие защитников России и их родных абсолютным приоритетом в работе кабмина.

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    14 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Священник объяснил особую ценность Покрова Богородицы для защитников России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Образ Богородицы на протяжении столетий помогал русским воинам сохранять мужество и надежду в самые тяжелые моменты истории, заявил газете ВЗГЛЯД священник Владислав Береговой. По его словам, праздник Покрова объединяет миллионы верующих, которые обращаются к Божией Матери с молитвами о защите, мире и возвращении близких домой.

    «На протяжении столетий воины молились Божьей Матери о защите, об укреплении духа, о силах в самые тяжёлые минуты. Образ Богородицы шёл с русским воинством через все переломные моменты истории. Он стал символом надежды, мужества и уверенности, что даже перед лицом страшных испытаний нельзя терять веру», – подчеркнул священник.

    В основе праздника лежит церковное предание о явлении Богородицы во Влахернском храме Константинополя. Во время всенощного бдения святой Андрей Юродивый и его ученик Епифаний увидели, как она распростерла над молящимися свое покрывало – омофор. Верующие восприняли это как знак заступничества и защиты города.

    Хотя предание связано с Византией, особое распространение праздник получил на Руси. Его установление связывают с князем Андреем Боголюбским в XII веке. По его указу был построен один из древнейших храмов, посвященных Покрову, – храм Покрова на Нерли.

    Береговой также напомнил о почитании Богородицы в Дивееве, которое в православной традиции считается одним из ее земных уделов – мест особого покровительства. «Святые отцы говорят, что Богородица после своего Успения не оставила мир. Стала Заступницей. Ходатаицей. И Ей дана особая благодать – покрывать и спасать землю Русскую», – сказал священник.

    Говоря об исторической памяти, он обратился к событиям Смутного времени и Отечественной войны 1812 года. Береговой напомнил о Казанской иконе Божией Матери, сопровождавшей ополчение Минина и Пожарского, и о молитве русских воинов перед Смоленской иконой накануне Бородинского сражения.

    Священник также пересказал предание о явлении Богородицы Тамерлану во сне, после которого завоеватель отказался от похода на Москву. Отдельно он упомянул рассказ об облете столицы с Тихвинской иконой в 1941 году, оговорив, что историки до сих пор спорят о достоверности этого события.

    Сегодня, продолжил Береговой, к Богородице обращаются семьи участников специальной военной операции.

    «И сегодня, когда наши ребята выполняют боевые задачи в зоне СВО, многие молятся о них. Просят Пресвятую Богородицу сохранить им жизнь, уберечь от опасности, помочь вернуться домой», – отметил он. По словам священника, молитва дает верующим ощущение поддержки и помогает сохранять силы перед лицом испытаний.

    Журналист, обозреватель телеканала «Спас» Андрей Афанасьев отметил особую связь праздника с воинской традицией. «День Покрова Пресвятой Богородицы веками был главным праздником русского воинства: в его честь освящали храмы, о тех событиях вспоминали перед тем, как идти в бой», – рассказал он.

    Афанасьев привел версию предания, согласно которой после явления Богородицы буря разметала корабли осаждавших Константинополь. По его мнению, именно чудо Богородицы привело Россию к православной вере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе эксперты отметили помощь Дмитрия Донского в победах России.

    В мае священник храма Святого равноапостольного великого князя Владимира Алексей Кузнецов рассказал о покровительстве святого Георгия Победоносца русскому воинству. Ранее в РПЦ призвали существенно увеличить число военных священников.

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    13 октября 2026, 23:24 • Новости дня
    Папе римскому Льву XIV удалили часть легкого при операции
    Папе римскому Льву XIV удалили часть легкого при операции
    @ Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Папа римский Лев XIV успешно перенес операцию по удалению нижней доли правого легкого, сообщили в службе печати Святого престола.

    Во время операции Папе Римскому Льву XIV удалили нижнюю долю правого легкого с использованием видеоассистированной техники. Экстренное гистологическое исследование подтвердило предполагаемый по результатам предоперационных обследований диагноз аденокарциномы легкого, передает РИА «Новости».

    По данным ватиканской пресс-службы, операция прошла успешно и без осложнений: понтифик находился в операционной около трех часов, само хирургическое вмешательство продолжалось примерно 90 минут.

    После операции Папа римский штатно пришел в сознание, некоторое время находился под наблюдением врачей, после чего вернулся в свою палату на десятом этаже римской клиники «Джемелли».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Папа римский Лев XIV успешно перенес операцию.

    В понедельник в Ватикане отменили аудиенции понтифика в связи с предстоящей операцией.

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    13 октября 2026, 00:34 • Новости дня
    Роспотребнадзор назвал число случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 за неделю

    Роспотребнадзор: За неделю выявили 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19

    Tекст: Антон Антонов

    В России за последние семь дней зарегистрировали более 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    «На 41-й неделе 2026 года в России зарегистрировано свыше 665 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что незначительно ниже показателя предыдущей недели», – говорится в сообщении ведомства.

    В службе уточнили, что среди циркулирующих сейчас вирусов в России преобладают риновирусы – 51,6%, на долю парагриппа приходится 16,3%, вирусов гриппа – 1,8%, при этом выявляются штаммы свиного гриппа, а также гриппа B и C, передает РИА «Новости».

    В Роспотребнадзоре сообщили, что в субъектах страны продолжается кампания по вакцинации от гриппа, в рамках которой уже привито свыше 19,3 млн граждан. Ведомство напомнило о необходимости прививаться от гриппа, особенно людям из групп риска – часто болеющим ОРВИ, пациентам с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением, а также маленьким детям, пожилым и беременным женщинам.

    Граждан призвали учитывать сезонный рост респираторной заболеваемости, избегать мест массового скопления, ограничивать контакты при появлении недомогания и соблюдать гигиену: «Регулярно проветривайте помещения, чаще мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком. При первых симптомах респираторного заболевания оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Роспотребнадзор рассказал об эпидситуации по гриппу в Москве.

    Распространение ковида и гриппа в России замедлилось.

    В конце сентября Роспотребнадзор назвал число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в стране.

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    13 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Папа римский Лев XIV отправился в больницу для проведения операции на легком

    Ватикан: Папа римский Лев XIV перенесет операцию на легком во вторник вечером

    Tекст: Денис Тельманов

    Папа римский Лев XIV покинул Ватикан и направился в римскую клинику для проведения операции по удалению узелка в легком.

    Кортеж папы римского Льва XIV покинул Ватикан и направился в римскую клинику «Джемелли» для проведения хирургического вмешательства, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Rainews24.

    Служба печати Святого престола подтвердила, что понтифик перенесет операцию во вторник вечером.

    «Как и объявлялось, папа Лев XIV направился в клинику «Джемелли» для госпитализации. Сегодня во второй половине дня ему проведут операцию по поводу узелка в легком», – говорится в сообщении Ватикана.

    О предстоящей хирургической процедуре понтифик лично объявил в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник аудиенции папы римского отменили из-за предстоящего хирургического вмешательства.

    Ватикан назвал дату госпитализации понтифика.

    В воскресенье в Святом престоле оценили сроки восстановления папы Льва XIV после операции.

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    13 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Врач объяснила осеннее возвращение аллергии на березу

    Врач Кудряшова связала осеннюю аллергию на березу с перекрестными реакциями

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Осеннее обострение симптомов аллергии у людей с чувствительностью к пыльце березы может быть связано с перекрестными реакциями на продукты, пыльцу других растений или бытовые аллергены, сообщила аллерголог-иммунолог Ольга Кудряшова.

    «Сама береза в сентябре и октябре не цветет, поэтому говорить о втором осеннем сезоне ее пыльцы неправильно. Если у человека с подтвержденной аллергией на березу осенью снова возникают насморк, чихание, зуд или другие симптомы, необходимо искать другой источник реакции», – пояснила Кудряшова, пишет «Газета.Ru».

    Врач рассказала, что одной из причин является перекрестная пищевая аллергия, так как главный аллерген березы схож с белками некоторых фруктов, овощей и орехов. Симптомы, такие как зуд во рту и отек губ, могут появляться после употребления сырых яблок, груш и фундука, сезон которых наступает осенью.

    Помимо продуктов, осенние реакции могут вызывать полынь, амброзия, лебеда или споры плесневых грибов. Кроме того, с началом отопительного сезона возрастает контакт с клещами домашней пыли, а симптомы аллергии часто путают с респираторной инфекцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе дерматологи назвали причину возникновения аллергии на холод.

    В июле врачи сообщили о скором окончании испытаний вакцины от аллергии на березу и кошек.

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    13 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    В России зафиксировали подъем заболеваемости внебольничной пневмонией

    Роспотребнадзор: В России зафиксирован подъем заболеваемости пневмонией

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила взять под контроль эпидемиологическую ситуацию на фоне сезонного роста заболеваемости внебольничными пневмониями среди взрослых россиян.

    В настоящее время в стране наблюдается сезонный рост числа случаев внебольничных пневмоний, при этом преимущественно болеют взрослые, сообщает Роспотребнадзор.

    Ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 развивается в соответствии с прогнозами. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают возбудители негриппозной этиологии, в первую очередь риновирусы и вирусы парагриппа, однако доля вирусов гриппа постепенно увеличивается.

    Глава ведомства Анна Попова подчеркнула необходимость информирования граждан о мерах личной профилактики в период осеннего подъема заболеваемости. Обстановка по энтеровирусным и острым кишечным инфекциям оценивается специалистами как стабильная и контролируемая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роспотребнадзор назвал число случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 за неделю.

    В прошлый вторник специалисты рассказали об эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве.

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    13 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Папа римский успешно перенес операцию

    Папа римский Лев XIV успешно перенес операцию на легком

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Папа римский Лев XIV успешно перенес операцию по удалению узла в легком, сообщили в Ватикане.

    Папа римский 71-летний Лев XIV успешно перенес операцию по удалению узла в легком.

    «Операция завершилась успешно, в срок и в соответствии с ожиданиями, и папа римский вернулся в палату», – передает ТАСС сообщение службы печати Святого престола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник папа римский Лев XIV отправился в больницу для проведения операции на легком. В понедельник его аудиенции отменили. В тот же день была названа дата госпитализации понтифика.

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    14 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Мясников предостерег от ежедневного приема препаратов железа

    Врач Мясников посоветовал принимать препараты железа через день

    Tекст: Дарья Григоренко

    Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что препараты железа следует принимать через день, чтобы избежать выработки белка, препятствующего всасыванию микроэлемента.

    По словам специалиста, при частом приеме железа в организме повышается уровень белка, который блокирует усвоение этого микроэлемента. Врач уточнил, что чем чаще железо поступает в организм, тем больше такого белка вырабатывается, пишет Lenta.ru.

    «Почему мы говорим: «Принимайте через день?» Если вы принимаете лучшие препараты железа, но три раза в день, вы делаете себе только хуже», – заявил Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Мясников призвал отказаться от ненужных анализов на витамин D.

    В феврале врач сообщил, что привычка пользоваться доставкой еды превращает россиян в американцев.

    В прошлом году он осудил поведение отказывающихся от приема статинов пациентов в новогодние праздники.

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    15 октября 2026, 03:58 • Новости дня
    Онколог назвала причины развития рака груди у мужчин

    Онколог Давыденкова указала на риск рака груди у принимающих стероиды мужчин

    Tекст: Катерина Туманова

    Хирург-маммолог Мурманского областного онкологического диспансера Наталья Давыденкова предупредила, что употребляющие анаболические стероиды и гормоны роста спортсмены подвержены повышенному риску развития рака молочной железы.

    Заболевание встречается у сильного пола в сотни раз реже по сравнению с женщинами. Обычно опухоли выявляются на поздних стадиях при появлении заметных изменений на коже. Для точной диагностики специалисты применяют УЗИ и маммографию.

    «У мужчин тоже есть зачаток молочной железы, который содержит основные структурные элементы: протоки и дольки. Зачаток не развивается, как у женщин, потому что у мужчин другой гормональный фон. Мужчины болеют, но значительно реже. Если привести в пример Мурманскую область, то на три-четыре случая выявления рака молочной железы у мужчин в год приходится свыше 450 случаев у женщин», – рассказала врач РИА «Новости».

    Медик добавила, что следящие за собой мужчины часто используют медицинские препараты для улучшения физической формы, что может оказать неожиданный и неприятный эффект.

    «Многие мужчины сейчас активно следят за собой, занимаются спортом. Некоторые применяют медицинские препараты (анаболические стероиды, гормон роста). Это способствует развитию, например, истинной гинекомастии. Есть мнение, что они же будут влиять на развитие рака молочной железы», – предупредила врач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пятилетняя выживаемость онкопациентов в России выросла на 10%. Онколог Ахмаев развеял популярные мифы о причинах возникновения рака. онколог Минздрава назвал главный способ защиты от рака легкого.

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    13 октября 2026, 10:35 • Новости дня
    Мишустин сообщил об утверждении стратегии развития спортивной медицины

    Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кабмин утвердил стратегию развития спортивной медицины до 2030 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Правительство России утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. «Документ направлен на достижение национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья, повышению благополучия людей», – цитирует его ТАСС.

    Стратегия должна сформировать систему, которая позволит всем занимающимся спортом раскрыть потенциал и улучшить результаты.

    Также министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о выплатах врачам по программе «Земский доктор». Молодые специалисты в малых городах дополнительно к зарплате получают 1,6 или 2,6 млн рублей в первый год работы, а также жилье или участок.

    Кроме того, в России планируется открыть более 200 новых центров здоровья для взрослых и дооснастить около 500 действующих учреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал генетику ключевым фактором успеха в борьбе с тромбами.

    В тот же день он заявил о повышении риска сосудистых катастроф при гриппе.

    Мурашко отметил вклад 3 млн медработников в развитие здравоохранения России.

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