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    15 октября 2026, 10:09 • Новости дня

    YouTube Music начал маркировать сгенерированную нейросетями музыку

    В YouTube Music появились метки для музыки от искусственного интеллекта

    Tекст: Мария Иванова

    Музыкальный стриминговый сервис YouTube Music начал помечать музыку, созданную с помощью искусственного интеллекта, сообщила платформа.

    Сервис внедряет метки, позволяющие определить треки, написанные и исполненные генеративным искусственным интеллектом, передает РИА «Новости».

    Компания уже требует от авторов маркировать контент, созданный с помощью продуктов ИИ YouTube. Отмечается, что сами пользователи просили о прозрачной информации при прослушивании таких треков. Метку можно увидеть прямо на странице плеера, а при нажатии на нее открывается меню с дополнительной информацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Госдума приняла закон об обязательной маркировке созданного нейросетями контента.

    В марте Минцифры обнародовало проект закона об ИИ в России.

    12 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт: Минобороны создает военный искусственный интеллект

    Аналитик Рожин: Военные нейросети повысят эффективность ударных дронов

    Эксперт: Минобороны создает военный искусственный интеллект
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Искусственный интеллект все глубже проникает в военную систему: от анализа спутниковых снимков и распознавания целей до поддержки принятия решений на командирском уровне. На этом фоне в России запущен сервис для обучения нейросетей. Система призвана не просто ускорить обработку информации, но и заметно повысить точность применения огневых средств, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Беспилотная революция продолжается, и новые технологические вехи неизбежны. Одним из драйверов становится искусственный интеллект. Нейросети постепенно встраиваются не только в беспилотный контур, но и в военную систему в целом», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    По его словам, такие процессы идут в передовых армиях мира, поскольку за этими технологиями будущее. На этом фоне спикер напомнил, что в России есть решение о централизованном развитии ИИ – как военного, так и гражданского.

    Так, ранее президент Владимир Путин поручил централизованно собирать и обрабатывать информацию для обучения суверенной модели ИИ. «ИИ уже внедряется и используется в боевой работе. Например, наши специалисты тестируют дроны с искусственным интеллектом и отрабатывают их взаимодействие», – обратил внимание собеседник.

    Кроме того, ИИ задействуют для анализа разведданных и сопоставления спутниковых снимков. По прогнозам Рожина, со временем круг задач, которые можно доверить ИИ, будет расширяться.

    «Соответственно, потребуется выработать алгоритмы и правовой режим его применения, решить вопросы секретности и аккумуляции, систематизации боевого опыта», – рассуждает аналитик. Запуск сервиса Минобороны для разработчиков беспилотных систем – один из шагов на этом пути.

    «В перспективе отдельные наработки планируется интегрировать в единую централизованную платформу – своего рода «главный военный ИИ» под управлением Минобороны», – замечает эксперт.

    По его словам, эта система будет обеспечивать военнослужащих инструментарием для поддержки принятия решений по разным направлениям деятельности. Более того, если сейчас к сервису подключены всего 40 организаций, то в будущем их число может заметно вырасти.

    «Ценные решения нередко рождаются в небольших коллективах – в том числе в так называемых «гаражных» проектах. Многие такие команды активно работают над интеграцией своих изделий с ИИ – это особенно актуально для различных типов дронов и наземных робототехнических комплексов (НРТК)», – отметил Рожин.

    В качестве примера он привел НРТК «Курьер» и дрон «Упырь», которые прошли путь от небольших разработок до серийных изделий для Минобороны. Речь идет о формате частно-государственного партнерства. «По этой же модели целесообразно привлекать частные проекты с подтвержденными результатами для развития единой ИИ-платформы ведомства», – считает собеседник.

    Впрочем, процесс обучения нейросетей довольно трудоемкий, продолжает специалист. «Источник данных для него масштабный: с одной стороны, это общедоступные видео объективного контроля (сотни записей ежедневно), с другой – закрытый массив, который системно накапливает Минобороны. Архив ведомства станет основной базой для обучения моделей», – полагает эксперт.

    При грамотном развитии системы она поможет повысить точность распознавания целей, особенно для ударных дронов. «Системы захвата цели работают как минимум три года и умеют классифицировать объекты – человек, автомобиль, бронетехника. Однако эффективность распознавания нужно повышать: различные средства маскировки и камуфляжи способны вводить алгоритмы в заблуждение. Чем лучше нейросеть распознает контуры объекта и верифицирует его, тем эффективнее работа по таким целям», – рассуждает аналитик.

    «Таким образом, сервис для обучения нейросетей военного назначения призван повысить эффективность боевых действий. Система позволит не только увеличить точность применения огневых средств, но и ускорит анализ тактической информации без прямой привязки к человеко-часам. Также она станет инструментом поддержки принятия решений командирского уровня», – заключил Рожин.

    В понедельник Минобороны сообщило о создании сервиса для обучения нейросетей военного назначения. Площадка предоставляет доступ разработчикам беспилотных систем к видео боевого применения FPV-дронов и других БПЛА коптерного и самолетного типов, говорится в публикации ведомства в Max.

    «В настоящее время к сервису подключено более 40 организаций, которые занимаются обучением нейросетей, в том числе для их интеграции в свои боевые беспилотные системы», – отметил Дмитрий Щербинин, замминистра обороны, руководитель проекта.

    Также Минобороны создало единый унифицированный классификатор распознавания данных для машинного обучения систем искусственного интеллекта (ИИ). Это позволяет разработчикам эффективно, структурированно и по единому замыслу работать с базой данных.

    Кроме того, результаты работы создателей беспилотных систем загружаются обратно в сервис, где проверяются на полноту и соответствие формату классификатора. Затем Минобороны использует эти данные для создания и обучения своих нейросетей.

    «Данный подход позволяет повышать устойчивость и адаптивность Вооруженных сил к современным вызовам в сфере ИИ», – отмечает Минобороны. Информационная безопасность проекта гарантируется современными средствами криптографии и аутентификации.

    Днем ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал, что использование ИИ значительно повышает эффективность противодействия дронам. По его словам, борьба с вражескими БПЛА, направляющимися в сторону Москвы, начинается «на границе СВО».

    Ученый отметил: машинная обработка информации с различных датчиков, включая акустические системы и видеокамеры, помогает фильтровать ложные цели. Это позволяет точно определять направление движения дронов, добавил академик.

    В сентябре стало известно, что новгородский научно-производственный центр «Ушкуйник» разработал экспериментальную сеть акустических датчиков «Паук», способную с помощью обучаемых нейросетей распознавать модели беспилотников и прогнозировать пути их полета.

    Также сообщалось, что холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» создал радиолокационную станцию «Сокол-08» с алгоритмами машинного обучения. Комплекс предназначен для обнаружения малых БПЛА и роя дронов. Радар способен одновременно обнаруживать до 100 объектов, автоматически отсеивая ложные цели.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – ИИ. Эти меры в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов.

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    13 октября 2026, 07:58 • Новости дня
    Жительницу Приамурья оштрафовали за созданное ИИ фото медведя

    В Приамурье женщину оштрафовали на 15 тыс. рублей за фейковое фото ИИ-медведя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд оштрафовал жительницу поселка Магдагачи Амурской области на 15 тыс. рублей за распространение в интернете сгенерированной нейросетью фотографии медведя.

    Женщина с помощью нейросети добавила медведя на фотографию улицы и отправила подруге через мессенджер, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов региона.

    Фотография быстро распространилась среди местных жителей. В полицию стали поступать сообщения от испуганных граждан, одна из женщин призналась, что из-за реалистичного изображения весь день боялась выходить из дома. Информация о появлении хищника дошла до главы округа, для поиска животного задействовали охотоведов и спецтехнику.

    Позже создательница фейка сама обратилась в правоохранительные органы и призналась в розыгрыше. На суде она раскаялась и попросила вернуть изъятый у нее смартфон, который нужен ей для работы. С учетом смягчающих обстоятельств судья назначил штраф в размере 15 тыс. рублей, что ниже минимального предела по административной статье о распространении недостоверной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд заочно арестовал политолога Снеговую за фейки об армии. Также суд отправил в колонию настоятеля «Московского центра дзэн» за фейки о Вооруженных силах России. Кроме того, суд заочно приговорил Смольянинова к восьми годам колонии за фейки о российских войсках.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

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    12 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог
    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Школьников нужно учить понимать принципы работы искусственного интеллекта, критически оценивать его ответы и знать о рисках использования нейросетей, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Максим Пратусевич, комментируя введение в российских школах курса по ИИ. По его мнению, вести эти уроки смогут не только учителя информатики, но и другие педагоги, которые владеют темой и способны доступно объяснить ее детям.

    Минпросвещения России объявило о запуске курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учащихся 5–11-х классов. Со второй четверти 2026/27 учебного года его в формате внеурочной деятельности начнут осваивать ученики пилотных школ, а с января 2027 года курс планируется распространить на все школы страны.

    «Искусственный интеллект сейчас такой же простой в использовании инструмент, как мобильный телефон. Поэтому курсы о том, как пользоваться ИИ, не нужны. А вот как интерпретировать результаты, какие опасности есть при его использовании, что находится под капотом и как это работает, вот этому учить надо», – отмечает Пратусевич.

    Однако сейчас, по мнению эксперта, в первую очередь важно кристаллизовать содержание такого обучения. Как только это будет сделано, в школах можно будет ввести беседы на эту тему.

    «Правильнее, если вести эти уроки будут те, кто владеет содержанием. Соответственно, это может быть как учитель информатики, так и любой другой педагог, который сможет доступным языком объяснить детям правила безопасного пользования искусственным интеллектом, рассказать, как правильно формулировать запросы, и предупредить, какие опасности могут быть связаны с использованием нейросети», – заключил собеседник.

    Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов на форуме «Цифровые дни Иннополиса» сообщил, что со второй четверти новый курс будет апробироваться в тысяче школ, в том числе в Татарстане. По словам министра, со следующего сентября он станет обязательным для всех школ с 5-го по 11-й класс. Кравцов уточнил, что школьникам будут рассказывать как о возможностях искусственного интеллекта, так и о связанных с ним рисках.

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    13 октября 2026, 10:31 • Новости дня
    Samsung представила новые технологии памяти для инфраструктуры ИИ

    Yonhap: Samsung показала новые технологии памяти для инфраструктуры ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    На саммите OCP Global Summit 2026 в Сан-Франциско южнокорейская компания Samsung Electronics представила стратегию развития технологий памяти для улучшения инфраструктуры искусственного интеллекта.

    Компания выделила три ключевых направления для повышения производительности ИИ-систем: высокопроизводительная память, технологии расширения на базе Compute Express Link (CXL) и решения для хранения данных с использованием SSD-накопителей следующего поколения, пишет Yonhap.

    Корпоративный вице-президент и руководитель группы разработки приложений Samsung Шим Хо Чжун пояснил, что по мере роста моделей искусственного интеллекта и увеличения объемов данных расширение емкости памяти становится критически важным. По его словам, компания расширяет сотрудничество с глобальными клиентами для оптимизации ИИ-систем с самых ранних этапов разработки.

    На мероприятии Samsung также планирует провести совместную с компанией Advanced Micro Devices (AMD) демонстрацию решения для расширения памяти на базе CXL. Это позволит решить проблему ограничений емкости памяти в существующих вычислительных системах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом компания Samsung впервые за 25 лет уступила титул самой дорогой корейской компании. Весной сотрудники корпорации добились выплаты гигантских премий. В прошлом году предприниматель Илон Маск заявил о помощи Samsung в выпуске чипов для Tesla.

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    13 октября 2026, 15:57 • Новости дня
    Anthropic предрекла превращение ИИ в компьютерные вирусы

    Anthropic: ИИ-модели скоро смогут распространяться как компьютерные вирусы

    Anthropic предрекла превращение ИИ в компьютерные вирусы
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Модели искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшем будущем смогут самостоятельно распространяться по «умной» бытовой технике, заявили исследователи компании Anthropic.

    По словам исследователей, подобное может произойти уже через несколько месяцев, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Anthropic.

    В компании отметили, что обезвредить такой вирусный алгоритм будет крайне сложно, поскольку у него нет единой точки подключения.

    Эксперименты Anthropic показали, что уже сегодня ИИ можно запустить на сети из дешевых телевизионных приставок. При этом модель способна самостоятельно понять, как работает незнакомое оборудование, и взломать его.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сооснователь Microsoft Билл Гейтс предупредил о «множестве негативных сюрпризов» из-за ИИ в 2027 году.

    В тот же день британские ученые предрекли человечеству вымирание к 2100 году из-за ИИ.

    В прошлом месяце разработчик ИИ Anthropic заявил об экзистенциальной угрозе человечеству со стороны нейросетей.

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    14 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Путин заявил об активном внедрении сервисов ИИ в России

    Путин: Россия активно внедряет сервисы на основе искусственного интеллекта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия активно внедряет сервисы, созданные на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент Владимир Путин на совещании по кибербезопасности.

    «Активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Идет платформизация экономики», – приводит слова Путина ТАСС.

    Глава государства добавил, что координирующую роль в этой работе играет комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и ведомственная рабочая группа по платформенной экономике.

    По его словам, российские власти хорошо понимают, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие страны и общества. Путин подчеркнул, что в стране системно и последовательно выстраивается цифровой контур экономики и социальной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об укреплении суверенитета России во всех сферах.

    Он назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития страны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание главы государства по кибербезопасности.

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    14 октября 2026, 13:19 • Новости дня
    В российских вузах приняли меры против генерации дипломных работ с помощью ИИ

    Академик Чубарьян заявил о борьбе с написанием курсовых работ через нейросети

    Tекст: Вера Басилая

    Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян сообщил, что в российских высших учебных заведениях начали применять меры против использования ИИ для написания курсовых и дипломных работ.

    По словам Чубарьяна, в российских вузах активно борются с попытками недобросовестных студентов переложить интеллектуальную работу на нейросети, передают «Вести».

    «Сейчас большая проблема в школе, в вузе – искусственный интеллект. Немного это раздуто, но мода есть. Принимаются сейчас меры, чтобы знания были знаниями, а не так чтобы, нажав на кнопку, можно с ИИ сделать курсовую или диссертацию. Основа всего, конечно, знание самих материалов, самой дискуссии», – рассказал Чубарьян.

    Академик также выразил сожаление из-за недостаточного знания русской литературы у современной молодежи. По его словам, многие студенты читают классические произведения, такие как «Анна Каренина», только в кратком изложении, что негативно сказывается в том числе на понимании истории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специалисты определили четыре принципа использования ИИ в науке и образовании.

    Летом суд признал незаконным отчисление студентки из-за сгенерированного искусственным интеллектом диплома.

    В прошлом году 11 российских вузов поддержали применение подобных технологий при написании квалификационных работ.

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    13 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Путин положительно оценил работу беспилотных грузовиков на трассе «Восток»

    Минтранс доложил Путину о рейсах беспилотных грузовиков в Казахстан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин провел встречу с министром транспорта Андреем Никитиным, который доложил главе государства об успешных испытаниях беспилотных грузовиков на трассе М-12 «Восток» и на дорогах Казахстана.

    Президент Владимир Путин оценил работу беспилотных грузовиков на трассе «Восток» и их испытание на дорогах Казахстана. В ходе встречи с главой государства глава Минтранса Андрей Никитин рассказал о запуске движения беспилотных грузовиков не только между Москвой и Петербургом, но и по трассе М-12 «Восток» вплоть до Челябинска, передает ТАСС.

    «Плюс тогда по вашему поручению мы до Астаны проехали. Он через границу прошел и поехал уже по казахстанским дорогам. Так что в принципе технология работает», – сообщил министр транспорта.

    «Очень хорошо», – отреагировал президент. Стороны также обсудили реализацию инвестиционных проектов в транспортном комплексе, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовку кадров для отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с министром транспорта.

    Ранее в Минтрансе заявили о вхождении России в тройку мировых лидеров по развитию беспилотного транспорта. Тогда Китай предложил Москве совместно развивать трансграничные перевозки грузов с помощью беспилотников.

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    12 октября 2026, 11:40 • Новости дня
    В Microsoft призвали сообщать об ушедшем в самоволку ИИ

    Президент Microsoft Смит призвал к более строгому регулированию ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Microsoft Брэд Смит выступил за ужесточение регулирования искусственного интеллекта (ИИ), сравнив требования к нему с правилами производства молока и стиральных машин.

    «Сейчас ваша стиральная машина должна отвечать более строгим нормам безопасности, чем ИИ. Каждый пакет молока, который вы видите в магазине, должен отвечать нормам безопасности и проходить проверки», – заявил Смит телерадиовещательной корпорации Би-би-си, передает ТАСС.

    Смит отметил необходимость ввести обязательное уведомление о случаях, когда ИИ-модели выходят из-под контроля и атакуют системы других компаний без участия человека. Он также предложил лицензировать ИИ-модели перед выходом на рынок.

    По его словам, Великобритания могла бы стать лидером в этом процессе, так как администрация США воспримет инициативы Лондона менее критично, чем предложения Брюсселя. Позиция Смита расходится с мнением президента США Дональда Трампа, который считает, что компании должны сами контролировать свою работу без вмешательства государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Владимир Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за ИИ.

    В прошлом месяце компания Nvidia выпустила инструмент для блокировки опасных действий искусственного интеллекта.

    Ранее Билл Гейтс сравнил сложность регулирования ИИ с контролем ядерного оружия.

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    13 октября 2026, 08:43 • Новости дня
    В Белоруссии освятили созданную нейросетью икону святого

    В Белоруссии освятили созданную ИИ икону покровителя интернета

    Tекст: Мария Иванова

    Архиепископ-эмерит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич освятил в Витебской области икону покровителя интернета святого Карло Акутиса, созданную с применением технологий искусственного интеллекта.

    Церемония прошла в часовне святого Франциска Ассизского в городе Новолукомле, передает ТАСС со ссылкой на портал Римско-католической церкви в Белоруссии.

    Настоятель прихода святой Марии Магдалины ксендз Николай Липский поблагодарил авторов иконы, среди которых промт-инженер Дмитрий Кульпанович и дизайнер Андрей Кабанов. «Святой Франциск в Средние века оставил все земное богатство, чтобы открыть красоту Бога в каждом цветке, дереве и творении. А молодой парень, наш современник святой Карло Акутис – покровитель интернета и молодежи – использовал современные компьютеры и цифровой мир, чтобы показать всему человечеству, что Пресвятая Евхаристия – это наша единственная «автострада на небо», – заявил он.

    Икона представляет собой стилизованную под живописное полотно картину размером 140 на 290 сантиметров. На ней изображен подросток с ноутбуком, что символизирует его миссию по распространению веры через интернет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Белоруссии оценили риски применения боевого искусственного интеллекта.

    В прошлом году президент республики Александр Лукашенко открыл производство телевизоров с ИИ на заводе «Горизонт». Ранее белорусский лидер заявил о планах ЕАЭС развивать технологии искусственного интеллекта.

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    12 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Глава МВФ Георгиева призвала переосмыслить подход к образованию из-за ИИ

    Директор МВФ заявила о необходимости пожизненного образования в эпоху ИИ

    Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что бурное развитие искусственного интеллекта делает пожизненное непрерывное образование насущной необходимостью для людей.

    Развитие искусственного интеллекта меняет структуру спроса на рабочую силу, поэтому правительствам следует полностью переосмыслить концепцию подготовки кадров, передает РИА «Новости».

    «Необходимо переосмыслить подход к образованию в эпоху искусственного интеллекта. Нужно понять, что больше нельзя получить навык один раз и пользоваться им всю жизнь. Пожизненное непрерывное обучение становится насущной необходимостью», – заявила Георгиева на тематическом круглом столе в рамках совещаний Всемирного банка и МВФ в Бангкоке.

    По ее словам, технологии снижают традиционный спрос на сотрудников и меняют структуру требований к специалистам, из-за чего актуальные в данный момент компетенции могут оказаться бесполезными уже в ближайшем будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в США зафиксировали риск образования пузыря в сфере искусственного интеллекта.

    В среду глава МВФ предупредила об угрозе выхода нейросетей из-под контроля человека.

    В начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл роль современных алгоритмов в работе администрации российского лидера.

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    14 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Народный фронт пригласил всех желающих на всероссийский турнир пилотов БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Международный день воздушного спорта Народный фронт пригласил всех желающих принять участие во всероссийских соревнованиях пилотов беспилотных летательных аппаратов «На высоте!».

    14 октября впервые отмечается Международный день воздушного спорта. В этот день Народный фронт пригласил всех желающих принять участие во всероссийских соревнованиях пилотов БПЛА.

    Соревнования «На высоте!» пройдут в четыре этапа в двух треках: для любителей и профессионалов. С ноября по январь желающие смогут попробовать силы в индивидуальных виртуальных полетах, а с января по июнь 2027 года лучшие пилоты пройдут в межрегиональный этап, сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе Народного фронта.

    Завершатся состязания гранд-финалом в июле 2027 года в Московской области. Призовой фонд турнира составляет 10 млн рублей.

    «Я уже занимался гонками дронов, когда в нашем колледже открылся класс Народного фронта. Мне предложили поучаствовать, и я сразу согласился, потому что мне всегда была интересна эта тема», – рассказал участник проекта из Ростовской области студент Никита Бондарев.

    По словам студента машиностроительного техникума Кирилла Ваганова, в будущем он планирует самостоятельно разрабатывать беспилотники для поисково-спасательных операций.

    «Мне кажется, молодёжи нравятся такие соревнования, потому что это всегда новый опыт. Я сам обязательно буду участвовать. Больше всего меня в дронах привлекает возможность с их помощью помогать людям», – поделился Кирилл.

    А инструктор по гонкам дронов из Брянской области Варвара Кирюпина добавила, что соревнования помогают развивать технические навыки и поддерживают интерес молодежи к новым технологиям.

    «Беспилотники уже используются в картографии, геодезии, работе МЧС и других отраслях. Поэтому для ребят это не только спорт, но и возможность найти своё будущее дело», – сказала Кирюпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проект «На высоте!» стартовал на прошлой неделе в исполкоме Народного фронта. Летом прошлого года фестиваль по гонкам дронов в Петербурге посетили более 1200 человек.

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    13 октября 2026, 08:49 • Новости дня
    МВФ предупредил о нехватке ресурсов для спасения экономики при крахе рынка ИИ

    МВФ: Властям не хватит ресурсов для спасения экономики при обвале рынка ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель директора департамента Международного валютного фонда Афанасиос Вамвакидис заявил, что возможная коррекция на рынке искусственного интеллекта ударит по мировой экономике, а у властей не хватит ресурсов для помощи рынкам.

    Сектор искусственного интеллекта в настоящее время выступает главным двигателем глобального экономического подъема, передает ТАСС.

    «Если произойдет рыночная коррекция из-за того, что доходы разочаруют, а крайне амбициозные инвестиционные планы не реализуются или не окупятся, это будет иметь потенциально более широкие последствия», – сказал Вамвакидис.

    Представитель МВФ указал, что при негативном сценарии макроэкономическая политика не сможет прийти на помощь экономике из-за необходимости сдерживать инфляцию. Дополнительную тревогу у фонда вызывает схема кругового финансирования в индустрии. В случае провала монетизации технологий рынку грозит обесценивание акций, проблемы с обслуживанием долга и невыполнение обещаний по будущим доходам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВФ заявил о близком к исчерпанию запасе прочности мировой экономики.

    В понедельник глава МВФ Георгиева призвала переосмыслить подход к образованию из-за развития ИИ.

    В пятницу в США зафиксировали риск образования пузыря в этой сфере.

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    14 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Песков предупредил о попытках некоторых стран превратить ИИ в оружие

    Песков: Ряд стран пытается использовать ИИ как оружие

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые государства пытаются превратить искусственный интеллект в оружие, и к этому вызову необходимо быть готовыми.

    Тема кибербезопасности стоит на повестке дня все острее, отметил представитель Кремля на брифинге в преддверии совещания по этой теме у главы государства. Технология несет много пользы, однако ряд стран проводит вепонизацию искусственного интеллекта, пишет ТАСС.

    Песков отметил, что технологии искусственного интеллекта несут много добра, несут много выгоды, повышают эффективность, но одновременно с этим, конечно, попытки целого ряда государств использовать эти новые технологии для того, чтобы превратить их в оружие, так называемая вепонизация искусственного интеллекта.

    «Это несет и таит в себе угрозы для целых секторов экономики любой страны, и, конечно же, мы не являемся исключением», – подчеркнул Песков.

    Он заключил, что Россия должна быть готова к этим вызовам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков анонсировал системное совещание президента по кибербезопасности.

    В воскресенье Владимир Путин запланировал проведение этого мероприятия.

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    13 октября 2026, 12:39 • Новости дня
    Microsoft запустила чип Maia 300 в наступление на доминирование Nvidia

    Axios: Microsoft представила ИИ-чип Maia 300 как альтернативу GPU Nvidia

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент подразделения Azure по аппаратным системам и инновациям Microsoft Рани Боркар сообщила, что компания сделает собственный ИИ-чип Maia 300 основной платформой инференса для своих сервисов, усиливая конкуренцию с Nvidia.

    Во вторник Microsoft представила Maia 300 – новое поколение собственного ИИ-ускорителя, который с 2027 года начнут развёртывать в дата-центрах и который станет основной системой инференса для продуктов и сервисов компании, пишет Axios.

    По данным компании, Maia 300 обеспечит на 40% больше ИИ-токенов на мегаватт, чем ведущие системы на базе GPU, а его архитектура минимизирует лишние перемещения данных между чипами и памятью, что становится узким местом по мере усложнения моделей. Основной акцент делается именно на инференс – вычисления для генерации ответов ИИ, спрос на которые быстро растёт.

    Переход Microsoft вписывается в более широкий тренд, когда крупные игроки ИИ стремятся снизить зависимость от Nvidia. Google годами развивает собственные Tensor Processing Unit с версиями, оптимизированными отдельно под обучение и инференс. OpenAI совместно с Broadcom разрабатывает чип Jalapeno, сначала для задач инференса, утверждая, что первый образец уже опережает решения Nvidia на отдельных нагрузках и что создаются его новые поколения.

    Amazon продвигает линейку ИИ-чипов Trainium, которую используют, в частности, клиенты вроде Anthropic, а OpenAI взяла на себя обязательства применять кастомные чипы Amazon в рамках крупного инфраструктурного соглашения. Anthropic в августе подтвердила, что изучает собственные архитектуры чипов, но при этом продолжает полагаться на решения Nvidia, Amazon и других поставщиков; Meta также развивает внутреннюю программу проектирования ИИ-чипов, сохраняя значительные закупки мощностей у Nvidia и конкурентов.

    Несмотря на рост числа конкурентов, Nvidia продолжает наращивать бизнес: её выручка во втором квартале более чем удвоилась до 96 млрд долларов, что отражает общий бум спроса на ИИ-вычисления. Основная часть новых проектов, как и Microsoft, нацелена на рынок инференса с более высокой рентабельностью, тогда как Nvidia сохраняет доминирование в обучении моделей и использует финансовые ресурсы для финансирования инфраструктуры ИИ.

    Рани Боркар отметила, что создание конкурентоспособного ИИ-оборудования требует проектирования целых систем с оптимизацией памяти, сетевой инфраструктуры, программного стека и энергопотребления. «Мы приоритизируем Maia для инференса», – сказала она, назвав этот сегмент крупнейшей и наиболее быстрорастущей возможностью в ИИ и областью, где Microsoft может выделиться по стоимости и эффективности. «Для нас это не стратегия выбора между вариантами. Мы хотим широкую экосистему, одновременно глубоко инвестируя в собственный кремний», – добавила она.

    В то же время планы сделать Maia основной платформой инференса относятся прежде всего к собственным сервисам Microsoft, а не обязательно к сторонним клиентам Azure, таким как OpenAI. Боркар предупредила, что переход займёт годы: масштабные развёртывания Maia 300 начнутся в 2027 году, а выход на многогигаваттный уровень потребует времени, при этом разработчики кастомных чипов всё равно зависят от тех же ограниченных мощностей по производству, продвинутой упаковке и высокоскоростной памяти, что и Nvidia.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле создатель ChatGPT Сэм Альтман выбрал инвестиции Amazon вместо углубления связей с Microsoft. В январе Илон Маск подал в суд на OpenAI и Microsoft, обвинив их в изменении первоначальной миссии проекта. В прошлом году Microsoft получила 27% акций OpenAI, укрепив влияние на экосистему ИИ.

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