Анонсирована встреча Мишустина и премьера Госсовета Китая

Tекст: Дмитрий Зубаре

О планах руководителя кабмина сообщила пресс-служба правительства, передает ТАСС.

Отмечается, что стороны намерены обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений и стратегического взаимодействия. Приоритет будет отдан торговле, культурным связям и совместным проектам в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и образовании.

По итогам переговоров планируется подписание совместного коммюнике и ряда документов. Эта встреча глав правительств станет 31-й по счету.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Пекин выступил против санкционного давления США на сотрудничество с Москвой.

Россия и Китай подписали четыре соглашения о космическом сотрудничестве.

Премьер Михаил Мишустин сообщил о визите премьера Госсовета Китая в Россию осенью.