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    15 октября 2026, 10:01 • Новости дня

    Хуситы пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии

    Reuters: Хуситы пригрозили новыми ударами по объектам Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубаре

    Йеменские хуситы заявили о намерении продолжить ракетные удары по аэропортам и нефтяным объектам Саудовской Аравии, призвав мирных жителей немедленно их покинуть.

    Повстанцы назвали угрожаемые объекты законными целями и охарактеризовали свои действия как возмездие за саудовские удары по Йемену. Они призвали международные судоходные компании, мирных жителей и рабочих эвакуироваться из саудовских аэропортов и нефтяных объектов, передает Reuters.

    Заявление прозвучало после того, как в результате удара по штаб-квартире нефтяного гиганта Saudi Aramco в Дахране возник пожар на нескольких этажах. Кроме того, в субботу при атаке на международный аэропорт Эр-Рияда погибли 13 человек. Саудовские власти закрыли воздушную гавань до 17 октября, а авиакомпании отменили рейсы.

    Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила о перехвате баллистической ракеты, выпущенной хуситами по Эр-Рияду. На фоне эскалации конфликта представители Красного Креста заявили о резком росте числа жертв в Йемене, а Всемирная продовольственная программа предупредила о прекращении поставок гуманитарной помощи сотням тысяч жителей осажденного города Таиз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Дональд Трамп пригрозил хуситам из-за ударов по Саудовской Аравии.

    Сами повстанцы предупредили о возможных атаках по Эр-Рияду.

    В понедельник наследный принц Саудовской Аравии спрятался в бункерах на фоне эскалации конфликта.

    13 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду

    Хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду и объектам Saudi Aramco

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) пригрозило ударами по Эр-Рияду и объектам саудовской компании Saudi Aramco в ответ на призыв коалиции к эвакуации из района нефтяного объекта в Сане.

    Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция призвала мирных жителей покинуть территорию нефтяного объекта в столице Йемена Сане, передает ТАСС.

    «Командование объединенных сил коалиции просит гражданских лиц ради их безопасности эвакуироваться с территории Йеменской нефтяной компании – центральной станции Ас-Сабаха в Сане», – заявил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

    Вскоре после этого военный представитель хуситов Яхья Сариа выступил со встречным предупреждением, пригрозив жестким ответом на любые удары по Сане. Он призвал сотрудников и граждан, находящихся вблизи объектов Saudi Aramco, немедленно покинуть эти территории, назвав нефтяную инфраструктуру королевства законной целью для сил мятежников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы пригрозили ударами по интересам США на Ближнем Востоке.

    В понедельник они заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. А в воскресенье мятежники призвали отменить авиарейсы в Саудовскую Аравию.

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    13 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки дизельного топлива в США

    Путин и президент ОАЭ обсудили поставки российского дизеля в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили договоренности о поставках российского дизельного топлива в США, достигнутые с американским лидером Дональдом Трампом.

    Лидеры двух стран также обсудили перспективы урегулирования кризиса в зоне Персидского залива, сообщается на сайте президента.

    Кроме того, Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян затронули вопросы дальнейшего развития двустороннего стратегического и взаимовыгодного сотрудничества в контексте 55-летия установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ.

    Отмечается, что стороны условились продолжить личные контакты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику Евросоюзом сделки США и России по дизельному топливу.

    В тот же день вице-премьер Александр Новак сообщил о переговорах Москвы и Вашингтона по поставкам дизеля.

    В воскресенье турецкие аналитики предрекли Европе усиление кризиса из-за срыва поставок дизеля.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

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    12 октября 2026, 17:49 • Новости дня
    Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов
    Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов
    @ AP/TASS

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, возглавляющий арабскую коалицию в Йемене, через источники в агентстве Bloomberg дал понять, что Эр-Рияд разочарован ограниченной военной поддержкой Запада в борьбе с хуситским движением «Ансар Алла».

    Саудовская Аравия, возглавляющая арабскую коалицию в Йемене, испытывает растущее недовольство из-за недостаточной поддержки со стороны западных союзников в борьбе с движением «Ансар Алла» (хуситы), пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

    «Разочарование Эр-Рияда растет из-за ограниченной помощи, оказываемой западными союзниками», – сообщили собеседники агентству. По их словам, несмотря на призывы Саудовской Аравии нарастить военную поддержку, отклик Запада остается ограниченным.

    Отмечается, что Британия предоставила свои самолеты-заправщики, однако недавние просьбы Эр-Рияда о дополнительной оборонной помощи в последние недели пока не получили одобрения, указывает Bloomberg. При этом Франция объявила о направлении оборонительных военных средств в порт Янбу на побережье Красного моря в Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман из-за атак хуситов спрятался в бункерах. Саудовская Аравия в тот же день отразила атаку беспилотников и ракет. В воскресенье хуситы призвали отменить авиарейсы в Саудовскую Аравию.

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    14 октября 2026, 17:11 • Новости дня
    Контейнеровоз под флагом Сингапура затонул у Ормузского пролива

    Reuters: Контейнеровоз под флагом Сингапура затонул у Ормузского пролива

    Контейнеровоз под флагом Сингапура затонул у Ормузского пролива
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Денис Тельманов

    Сингапурский контейнеровоз GFS Pride затонул в районе Ормузского пролива после попадания в него снаряда, на борту судна находилось около 2,5 тыс. контейнеров.

    Судно GFS Pride получило повреждения и затонуло у Ормузского пролива. Оператором контейнеровоза выступает базирующаяся в ОАЭ компания GFS Ship Management FZE, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что судно пыталось пройти через южную часть пролива по несогласованному с властями Ирана маршруту и подорвалось на мине. Контейнеровоз перевозил около 2,5 тыс. контейнеров.

    Кроме того, рядом с Ормузским проливом тонет пораженный снарядом 23 сентября сухогруз Cape Dao под флагом Антигуа и Барбуды. Его оператором выступает эмиратская компания Peonies Shipmanagement FZE. По данным агентства, с февраля это уже второй случай затопления судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду агентство Reuters сообщило об атаках Ирана на суда для влияния на американские выборы.

    В понедельник иранские военные нанесли удар по супертанкеру в Ормузском проливе.

    В воскресенье Тегеран назвал уступки со стороны Вашингтона условием открытия пролива.

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    12 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива

    МИД Ирана: Любые страны могут решать вопросы поставок топлива в своих интересах

    Tекст: Вера Басилая

    Любая страна может принимать решения по поставкам топлива исходя из собственных интересов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, комментируя договоренность между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива.

    «Любая страна может принимать решения в своих интересах», – заявил Багаи в ходе брифинга в Тегеране.

    Он также задался вопросом, понадобилось бы США обращаться к России по вопросу поставок дизельного топлива для решения внутренних проблем, если бы ситуация в Ормузском проливе была иной, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.

    Правительство России объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт дизельного топлива. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД предупредил о провокациях Киева против дизельной сделки России и США.

    В субботу решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива из России вступило в силу.

    В воскресенье стало известно, что дизельная сделка между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом стала шоком для союзников Украины.

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    12 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Наследный принц Саудовской Аравии спрятался в бункерах из-за атак хуситов

    WSJ: Наследный принц Саудовской Аравии укрылся в бункерах из-за атак хуситов

    Tекст: Мария Иванова

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд вынужден скрываться и перемещаться между дворцами с бункерами на фоне атак йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

    О мерах безопасности наследного принца сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По информации издания, в последний раз он появлялся на публике на прошлой неделе.

    Сейчас Мухаммед бен Сальман передвигается под усиленной охраной между резиденциями, оборудованными бункерами. Безопасность принца обеспечивает группа телохранителей, отобранная им лично, передает ТАСС.

    На фоне участившихся атак Эр-Рияд ищет системы ПВО по всему миру и запросил помощь у Пакистана, а также рассматривает возможность вербовки иностранных военных для операции в Йемене. При этом Саудовская Аравия не оставляет попыток дипломатического урегулирования конфликта.

    Ранее сообщалось, что в результате атак на аэропорт Эр-Рияда погибли не менее 12 человек, более 300 пострадали. Хуситы заявили о проведении масштабных операций с использованием ракет и беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

    В этот же день министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию из-за атак хуситов.

    В воскресенье хуситы заявили об атаках на НПЗ и газовую станцию в Саудовской Аравии.

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    15 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    В США разработали план удара по Ирану «матерью всех бомб»

    CNN: США подготовили план удара по Ирану мощной авиабомбой GBU-43/B

    В США разработали план удара по Ирану «матерью всех бомб»
    @ Public domain

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные подготовили планы возможных ударов по иранской инфраструктуре с применением мощнейшей неядерной авиабомбы GBU-43/B, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ, отмечают СМИ.

    Соединенные Штаты могут использовать самую мощную неатомную бомбу в своем арсенале в случае возобновления ударов по Ирану, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    По данным телеканала, новые планы американских военных предусматривают атаки на энергетическую инфраструктуру и ядерные объекты исламской республики с помощью крупнейшей неядерной бомбы GBU-43/B MOAB, известной как «мать всех бомб». Удары могут быть нанесены в случае, если Трамп распорядится возобновить военные операции до или после промежуточных выборов.

    Американские военные сомневаются, что применение этого оружия позволит достичь стратегических целей на Ближнем Востоке или изменить баланс сил, однако подчеркивают, что такой шаг станет серьезной эскалацией конфликта.

    Во вторник Трамп пообещал в ближайшее время принять решение о дальнейших действиях Вашингтона в отношении Тегерана. При этом портал Axios сообщил, что переговоры США и Ирана о заключении мирного соглашения фактически не ведутся, но окончательно не свернуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские военные уничтожили в Оманском заливе судно, связанное с Ираном.

    Во вторник Тегеран поблагодарил Россию за готовность помочь в урегулировании конфликта с Соединенными Штатами.

    На прошлой неделе Трамп заявил, что получение исламской республикой ядерного оружия угрожало бы крупным американским городам.

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    12 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    В Израиле 18 школьников подорвались на неразорвавшемся снаряде

    Al Jazeera: 18 израильских школьников пострадали от детонации снаряда

    Tекст: Денис Тельманов

    В приграничном с Ливаном районе Израиля из-за детонации неразорвавшегося снаряда пострадали 18 школьников.

    Ученики из поселения Маалот-Таршиха находились на экскурсии, когда произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Трое школьников получили тяжелые ранения, их эвакуировали в больницу на вертолетах.

    В настоящее время военные эксперты выясняют, был ли этот снаряд выпущен с территории Ливана во время боевых действий, начавшихся 2 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров назвал действия армии Израиля в Ливане нарушением международного права.

    В воскресенье Израиль запустил ракету-перехватчик по цели на ливанской территории.

    На прошлой неделе израильская армия нанесла массированные удары по югу Ливана.

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    12 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    КСИР Ирана нанес удар по супертанкеру в Ормузском проливе

    КСИР Ирана поразил третий супертанкер в Ормузском проливе за два дня

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили о поражении супертанкера в Ормузском проливе.

    «Сегодня утром в Ормузском проливе был поражен третий супертанкер-нарушитель, на нем возник пожар», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ВМС КСИР.

    В иранском ведомстве заявили, что судно проигнорировало предупреждения и с выключенной навигационной системой попыталось выйти из пролива.

    В КСИР предупредили, что любое сотрудничество судов с американскими военными в Ормузском проливе и Персидском заливе повлечет за собой решительный ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер. В тот же день под удар в Ормузском проливе попал танкер с индийским экипажем. В субботу в проливе подорвался на мине нефтяной танкер.

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    12 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    Россия потребовала прекратить любые атаки на Аравийском полуострове

    Лавров призвал прекратить любые атаки на Аравийском полуострове

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров потребовал прекратить любые атаки на гражданские объекты и мирных граждан на Аравийском полуострове.

    По словам Лаврова, Россия выступает за немедленную остановку ударов в регионе, наносящих ущерб мирному населению, передает РИА «Новости».

    «Мы сегодня сделали, по-моему, или вчера уже сделали официальное заявление министерства иностранных дел с требованием немедленно прекратить любые атаки на Аравийском полуострове, в зоне Баб-эль-Мандебского пролива, как и в зоне Ормузского пролива, которые наносят ущерб гражданским объектам и особенно мирным гражданам», – заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Москва надеется, что страны региона, включая Саудовскую Аравию и Иран, на практике воспримут давнюю российскую инициативу о начале диалога по формированию системы коллективной безопасности в районе Персидского залива, подчеркнул Лавров.

    В минувшие выходные ударам подвергся аэропорт имени короля Халеда. По данным властей Саудовской Аравии, погибли 13 человек, более 300 получили ранения. Кроме того, в воскресенье был атакован международный аэропорт в Даммаме, ущерб от этого удара еще оценивается.

    Военное противостояние между йеменскими хуситами и проправительственной армией, поддерживаемой Саудовской Аравией, возобновилось в середине июля после четырех лет затишья. За это время хуситы заняли западное побережье Красного моря и города около Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

    Из-за действий хуситов министр экономики Японии отменил визит в королевство.

    В воскресенье президент США Дональд Трамп допустил удары Вашингтона по йеменскому движению после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.

    Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

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    14 октября 2026, 02:38 • Новости дня
    В дельте Нила нашли фрагменты гигантских статуй Рамсеса II

    Министерство древностей Египта сообщило о находке фрагментов статуй Рамсеса II

    Tекст: Антон Антонов

    Археологи обнаружили в дельте Нила фрагменты двух гигантских статуй, предположительно, фараона Рамсеса II, сообщило Министерство туризма и древностей Египта.

    «В ходе раскопок обнаружены фрагменты двух гигантских статуй, предположительно, принадлежащих фараону Рамсесу II. Первая находка представляет собой голову статуи высотой около 1,6 м, а длина обнаруженного фрагмента второй статуи составляет около 2,4 м», – говорится в заявлении министерства.

    Археологи также нашли блок розового гранита длиной 1,3 м с иероглифическими надписями, содержащими царские титулы Рамсеса II – «Царь Верхнего и Нижнего Египта» и «Сын Ра», передает РИА «Новости».

    Раскопки начались после того, как местный житель сообщил властям об обнаружении каменного блока с надписями на своем земельном участке. Обнаруженные артефакты относятся к эпохе Нового царства, а деревня Бехбейт-эль-Хагар, где ведутся работы, известна остатками крупного храма, посвященного богине Исиде, и археологи продолжают исследования, чтобы установить связь новых находок с храмовым комплексом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье израильские археологи обнаружили древний водопровод к Храмовой горе в Иерусалиме.

    Археологи обнаружили фрагмент «Илиады» Гомера в животе древнеегипетской мумии.

    Археологи нашли в Египте гробницу сына фараона Усеркафа.

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    14 октября 2026, 02:10 • Новости дня
    Взрывы прозвучали у штаб-квартиры Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    В районе штаб-квартиры саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco в городе Дахран на востоке Саудовской Аравии прозвучали взрывы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    Источник Reuters сообщил, что по зданию штаб-квартиры был нанесен удар, однако неясно, было ли это прямое попадание или падение обломков.

    В возглавляемой Саудовской Аравией коалиции заявили, что обломки ракеты, перехваченной и уничтоженной в Дахране, упали на жилой район. Других подробностей не приводится.

    Сотрудникам Aramco было приказано работать из дома. Саудовская гражданская оборона позже выпустила предупреждение о потенциальной опасности в столице страны Эр-Рияде, после чего там был слышен громкий звук взрыва.

    По словам одного из источников, штаб-квартира Aramco горит. Как сообщили четыре источника, был отдан приказ об эвакуации здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

    В воскресенье хуситы заявили об атаках на НПЗ и газовую станцию в Саудовской Аравии.

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    12 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    МИД Ирана выразил недовольство ситуацией в Ормузском проливе

    МИД Ирана: Тегеран недоволен ситуацией в Ормузском проливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран крайне недоволен сложившейся ситуацией в Ормузском проливе.

    «Мы крайне недовольны сложившейся ситуацией, поскольку безопасность в Ормузском проливе прежде всего важна именно для нас», – передает слова Багаи РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США.

    В пятницу Иран пообещал «наказывать» суда-нарушители за пределами Ормузского пролива.

    Также Иран и Оман договорились о навигационных коридорах в Ормузском проливе.

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    13 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    Тегеран потребовал от Лондона доказательств по инциденту на базе Фэрфорд

    МИД Ирана вызвал посла Британии из-за обвинений по инциденту на базе Фэрфорд

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране Хьюго Шортера, потребовав от Лондона доказательств причастности исламской республики к инциденту на военной базе Фэрфорд.

    Иранскому внешнеполитическому ведомству пришлось пойти на этот шаг в ответ на заявления британских чиновников о причастности исламской республики к происшествию. В Тегеране полностью отвергли претензии Лондона, передает ТАСС.

    «Лондон должен как можно скорее представить документы и доказательства своих обвинений в адрес Ирана», – заявили в иранском МИД.

    В противном случае исламская республика пообещала серьезно пересмотреть двусторонние отношения.

    В ведомстве подчеркнули, что ответственность за возможные последствия ляжет на британское правительство, а действия Лондона противоречат его международно-правовым обязательствам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Британии заявил о причастности Ирана к инциденту у авиабазы Фэрфорд.

    На прошлой неделе Лондон официально заподозрил Тегеран в причастности к этому происшествию.

    В начале месяца иранская сторона отвергла обвинения в связи с инцидентом на британском военном объекте.

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    14 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    В МИД призвали стороны конфликта вокруг Саудовской Аравии к переговорам

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры после ударов по международному аэропорту в Эр-Рияде.

    Стороны конфликта должны незамедлительно начать мирный диалог. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Георгий Борисенко, передает телеканал RTVI.

    «Мы исходим из того, что необходимо как можно скорее всем сторонам конфликта сесть за стол переговоров и вернуться к реализации тех мирных договоренностей, которые уже существовали, в частности – дорожной карты урегулирования, которая была выработана еще пять лет назад при поддержке Организации Объединенных Наций», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда.

    При ударе по аэропорту короля Халида погиб гражданин Пакистана.

    В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в саудовской столице.

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