Хакеры начали активнее использовать искусственный интеллект для кибератак

Аналитики зафиксировали рост использования ИИ хакерами для кибератак

Tекст: Дмитрий Зубаре

Злоумышленники начали активно применять генеративный искусственный интеллект для поиска уязвимостей и автоматической смены векторов нападения, передает ТАСС со ссылкой на экспертно-аналитический центр ГК InfoWatch.

«Если в 2025 году ключевыми особенностями атак было расширение атак через цепочки поставок и рост использования ботнетов из зараженных устройств интернета вещей, то в текущем году ключевая особенность – активное применение злоумышленниками искусственного интеллекта для автоматизации атак и обхода блокировок», – заявил Слепцов.

Согласно отчету компании, банковская сфера и финансовый рынок впервые заняли лидирующие позиции по количеству вредоносных ресурсов, связанных с фишингом и распространением вирусов. В июле 2026 года в банковском секторе заблокировали рекордные 10,8 тыс. атак.

Аналитики также отметили снижение числа классических фишинговых атак благодаря работе регуляторов. В связи с этим хакеры все чаще переходят в мессенджеры, где активно используют голосовые дипфейки, фальшивые QR-коды и вредоносные программы под видом полезных приложений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности.