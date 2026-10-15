Приднестровье обвинило Молдавию в попытках нанести экономический ущерб

МИД Приднестровья обвинил Молдавию в попытке нанести ущерб экономике

Tекст: Дмитрий Зубаре

Целью Кишинева является нанесение социально-экономического урона Приднестровью, а не заявленное наполнение так называемого фонда конвергенции. Об этом заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, передает РИА «Новости».

«На встрече политических представителей 24 сентября мой визави на фоне удручающих результатов новых поборов был вынужден открыто признать, что Кишинев, дескать, и не ставил себе задачу наполнить печально известный фонд. Из этого следует, что единственная цель Молдовы – нанесение социально-экономического ущерба Приднестровью любой ценой», – заявил Игнатьев.

В августе премьер Молдавии Василий Тофан сообщил об одобрении правительством постановления по поэтапному введению с 1 сентября НДС и акцизов на ряд категорий товаров, ввозимых из Приднестровья. В свою очередь молдавский вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь анонсировал создание фонда конвергенции, который станет частью постепенного процесса экономической реинтеграции республики.

Игнатьев отметил, что Киверь публично признал невозврат отобранных средств Приднестровью. По мнению главы ведомства, это дезавуирует официальный нарратив Кишинева, который называет введенные поборы НДС. Разговоры о неких благах для жителей региона из нелегитимного фонда, существующего по серым схемам, Игнатьев назвал банальной пропагандой.

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