Минпромторг запланировал создание восьми новых типов газовых турбин

Замглавы Минпромторга Иванов анонсировал создание турбины мощностью 300 МВт

Tекст: Вера Басилая

По словам Иванова, Минпромторг планирует расширить производство отечественных газовых турбин, передает ТАСС.

«Планируем создать еще восемь газовых турбин разной мощности, в том числе на базе авиационных двигателей. Будет линейка турбин в мощностном ряду от 2 до 12 МВт, 25 и 32 МВт, модернизированная 110-я машина. Особое место здесь занимает турбина мощностью 300 МВт, будет машина уже создаваться в F-классе с КПД на уровне не менее 39%», – рассказал Михаил Иванов на форуме «Российская энергетическая неделя».

В настоящий момент в России производится около 20 разных газовых турбин мощностью от 2 до 170 МВт. За последние пять лет объем государственной поддержки этой отрасли достиг 25 млрд рублей.

Ожидается, что с 2028 года в стране будут производить по 10 турбин большой мощности ежегодно, а с 2029 года этот показатель вырастет до 12 машин в год.

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