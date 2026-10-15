Украина не подала напряжение на основную линию электропередачи ЗАЭС

Украина отказалась подать напряжение на питающую Запорожскую АЭС линию

Tекст: Вера Басилая

По словам Яшиной, сроки подключения линии остаются неизвестными, передает РИА «Новости».

«Что касается высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская», ситуация пока не изменилась. Со своей стороны мы выполнили необходимые ремонтные работы и подготовили линию к вводу в эксплуатацию. Однако напряжение с украинской стороны до настоящего времени не подано. Поэтому говорить о конкретных сроках ее подключения сейчас невозможно», – сообщила Яшина.

Она отметила, что в настоящее время внешнее электроснабжение станции обеспечивается линией «Ферросплавная-1» мощностью 330 киловольт. Линия «Днепровская» отключена из-за повреждений с 24 марта.

Восстановление второй независимой линии энергоснабжения повысит надежность питания и безопасность станции, эта задача остается приоритетной для руководства, добавила Яшина.

Ранее Яшина заявила, что Запорожская АЭС располагает запасом дизельного топлива для работы резервных генераторов, однако точный срок автономной работы зависит от режима эксплуатации и текущих потребностей.

В прошлом месяце внешнее энергоснабжение ЗАЭС от линии «Ферросплавная-1» восстановили. Летом станция полностью лишилась внешнего энергоснабжения.