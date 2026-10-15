РСТ не выявил массовой блокировки российских туристов в отелях Маврикия

Российские туристы не сталкивались с массовой блокировкой в отелях на Маврикии

Tекст: Дмитрий Зубаре

Российские туроператоры не подтвердили информацию, что туристы не могут покинуть свои отели на фоне массовых беспорядков на Маврикии, передает РИА «Новости».

Ранее в СМИ появились сообщения, что из-за вооруженных погромов россиян просят не выходить на улицу.

«На данный момент, по информации крупных туроператоров, входящих в РСТ, сообщений о массовой блокировке российских туристов в отелях к нам также не поступало», – сказал Абдюханов.

Он подчеркнул, что союз внимательно следит за ситуацией и поддерживает связь с работающими на этом направлении компаниями. Представитель объединения также призвал отдыхающих строго следовать указаниям местных властей, принимающих компаний и администрации отелей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник выяснилось, что граждане России не пострадали в ходе массовых беспорядков на Маврикии.

Посольство призвало находящихся на острове россиян к осторожности из-за погромов.