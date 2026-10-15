ВОЗ заявила о гибели 3,5 млн человек в год из-за отравления свинцом

ВОЗ: Сотни миллионов детей оказались под угрозой из-за отравления свинцом

Tекст: Мария Иванова

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства активнее принимать меры для защиты населения от отравления свинцом, передает ТАСС.

В заявлении организации отмечается, что это «распространенная, но предотвратимая угроза для здоровья, которая, по оценкам, ежегодно приводит к более чем 3,5 млн смертей в мире». Особую опасность свинец представляет для детей, в зоне риска находятся сотни миллионов несовершеннолетних. ВОЗ ожидает от мирового сообщества активизации мер по предотвращению вредного воздействия.

Источником угрозы могут быть краска, кухонная утварь, косметика, специи, кустарные методы переработки отходов и промышленное загрязнение. Безопасного уровня воздействия свинца не существует, и даже низкие дозы наносят организму необратимый вред.

Несмотря на достигнутый за последние десятилетия прогресс, менее половины стран внедрили юридически обязательные меры контроля в отношении красок с содержанием свинца. Призыв ВОЗ приурочен к Международной неделе по предотвращению отравления свинцом, которая пройдет с 18 по 24 октября.

В прошлом году Всемирная организация здравоохранения сообщила о 1,5 млн смертей от свинца ежегодно.

В январе отоларинголог объяснила опасность поедания снега и сосулек зимой.