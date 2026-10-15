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    15 октября 2026, 09:15 • Новости дня

    В Китае начала набирать популярность профессия тренера роботов

    Пэнпай: В Китае начала набирать популярность профессия тренера роботов

    Tекст: Мария Иванова

    В Китае набирает популярность профессия тренера роботов: люди получают деньги за то, что демонстрируют машинам выполнение повседневных задач, чтобы обучить модели искусственного интеллекта.

    В Китае развивается необычный рынок труда: люди получают деньги за обучение роботов выполнению повседневных задач, таких как складывание белья или упаковка коробок, пишет «Пэнпай».

    Для обучения моделей искусственного интеллекта требуются реальные примеры человеческих движений, а не просто написание кода. В связи со стремительным развитием робототехники в стране профессия «тренера роботов» становится все более востребованной, передает РИА «Новости».

    Люди надевают VR-гарнитуры, работают с контроллерами или записывают свои действия на камеру. Работа монотонная: одно действие необходимо повторять десятки и сотни раз. Некоторые собирают данные дома, зарабатывая около 5 тыс. юаней (около 744 долларов) в месяц.

    В 2025 году в Шанхае открылась первая в Китае база для тренировки роботов-гуманоидов, а в сентябре 2026 года в Пекине начал работу «детский сад» для роботов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре США и Китай договорились о диалоге по развитию искусственного интеллекта.

    В августе в Китае оценили шансы реалистичных роботов заменить любовных партнеров.

    В июле власти США запретили ввоз китайских роботов из-за угрозы шпионажа.

    14 октября 2026, 11:20 • Новости дня
    Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии

    SCMP: Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии

    Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии
    @ sakhalin.gov.ru

    Tекст: Игорь Иножарский

    Делегация чиновников и представителей бизнеса из китайской провинции Хэйлунцзян прибыла на остров Итуруп для обсуждения совместных экономических проектов, что вызвало официальные протесты со стороны Японии.

    Китайская бизнес-делегация посетила остров Итуруп для изучения возможностей совместных экономических проектов, пишет South China Morning Post. Представители власти и деловых кругов провинции Хэйлунцзян, граничащей с российским Дальним Востоком, прибыли для оценки инвестиционного потенциала. Как сообщили в правительстве Сахалинской области, делегаты проявили особый интерес к аквакультуре, переработке морепродуктов и туризму, в частности к выращиванию морских ежей и трепангов.

    Токио, оспаривающий принадлежность южной части Курильских островов, выразил решительный протест. Глава японского МИД Тосимицу Мотэги подчеркнул, что Япония строго отвергает инвестиции и визиты третьих стран, осуществляемые по российским правилам. Японская сторона довела свою позицию до Москвы и Пекина по дипломатическим каналам.

    В ответ на японскую реакцию официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила: «Победоносный исход антифашистской войны следует уважать и защищать». При этом она отказалась комментировать деятельность частных китайских компаний на островах.

    Интерес китайских инвесторов может быть связан с созданием Россией в 2022 году специальной экономической зоны на Курилах. Режим предоставляет инвесторам освобождение от ряда налогов на 20 лет в рамках развития Дальнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин впервые посетил курильский остров Итуруп с рабочей поездкой. Министерство иностранных дел Японии выразило решительный протест в связи с этим событием. В ответ официальный Пекин призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

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    14 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Лавров анонсировал визит Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС

    Лавров сообщил о планах Путина посетить Китай для участия в саммите АТЭС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И заявил, что президент Владимир Путин в следующем месяце посетит Шэньчжэнь.

    Российский министр открыл переговоры с главой внешнеполитического ведомства Китая в Баку, передает ТАСС.

    «Наши руководители находятся в регулярном контакте, контролируют работу на всех направлениях развития нашего многопланового партнерства и стратегического взаимодействия. Дважды в этом году встречались президент Путин и Си Цзиньпин, в ходе официального визита российского президента в Китай и в Бишкеке на полях заседания глав государств ШОС. Ну, а в следующем месяце президент России посетит Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС», – указал Лавров.

    Москва с нетерпением ожидает очередного разговора российского лидера с Си Цзиньпином. По словам министра, международная обстановка остается непростой, поэтому переговоры предоставляют хорошую возможность обменяться мнениями о дальнейшем выполнении поставленных руководителями двух стран задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров прибыл в Баку на саммит СВМДА. Кремль пока не подтвердил возможную встречу Путина и Дональда Трампа на полях АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об уважительном отношении Москвы к позиции Пекина по вопросу ядерных арсеналов.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

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    15 октября 2026, 07:19 • Новости дня
    В работе китайской платформы DeepSeek произошел сбой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг утром сайт и приложения китайской платформы DeepSeek временно перестали работать, сообщили информационные агентства.

    Сбой был зафиксирован после 08.00 по пекинскому времени (03.00 мск), передает ТАСС со ссылкой на издание Yicai.

    Сервер оставался недоступным к 11.40 по пекинскому времени (06.40 мск). Сервисная поддержка компании устанавливает причину неполадок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце создателей DeepSeek и Moonshot пригласили в Совбез ООН.

    Тогда же пользователи в России столкнулись с массовыми сбоями в работе нейросети DeepSeek.

    Летом Роскомнадзор сообщил об отсутствии решений ограничить доступ к этой платформе.

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    14 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    В Китае испытали добывающего железо из песка робота в стиле «Дюны»

    SCMP: В Китае испытали гусеничного робота для добычи железа из песка

    Tекст: Мария Иванова

    Разработанный специалистами из Таримского университета самоходный робот приступил к испытаниям по извлечению ферромагнитных материалов в пустыне Такла-Макан.

    Аппарат проходит проверку в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Созданный учеными гусеничный робот отделяет ферромагнитные материалы от песка методом сухой магнитной сепарации. Для этого применяется специальное кольцо из постоянных магнитов на основе сплава неодима, железа и бора.

    По оценкам исследователей, содержание железа в песках пустыни Такла-Макан составляет около 6%, однако их рассредоточенное залегание препятствовало эффективному извлечению ресурсов. Во время недавних испытаний прототипа аппарат смог выделить магнитный материал с общим содержанием железа от 24% до 32%.

    Издание отмечает, что принцип действия китайского устройства напоминает передвижные комбайны из научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», которые занимались добычей ценного вещества из песков вымышленной планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца китайская нейросеть выдала инструкции по подготовке терактов и созданию зарина.

    В мае Ростех анонсировал выход нового российско-китайского вертолета.

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    14 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Путин заявил об активном внедрении сервисов ИИ в России

    Путин: Россия активно внедряет сервисы на основе искусственного интеллекта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия активно внедряет сервисы, созданные на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент Владимир Путин на совещании по кибербезопасности.

    «Активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Идет платформизация экономики», – приводит слова Путина ТАСС.

    Глава государства добавил, что координирующую роль в этой работе играет комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и ведомственная рабочая группа по платформенной экономике.

    По его словам, российские власти хорошо понимают, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие страны и общества. Путин подчеркнул, что в стране системно и последовательно выстраивается цифровой контур экономики и социальной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об укреплении суверенитета России во всех сферах.

    Он назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития страны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание главы государства по кибербезопасности.

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    14 октября 2026, 13:19 • Новости дня
    В российских вузах приняли меры против генерации дипломных работ с помощью ИИ

    Академик Чубарьян заявил о борьбе с написанием курсовых работ через нейросети

    Tекст: Вера Басилая

    Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян сообщил, что в российских высших учебных заведениях начали применять меры против использования ИИ для написания курсовых и дипломных работ.

    По словам Чубарьяна, в российских вузах активно борются с попытками недобросовестных студентов переложить интеллектуальную работу на нейросети, передают «Вести».

    «Сейчас большая проблема в школе, в вузе – искусственный интеллект. Немного это раздуто, но мода есть. Принимаются сейчас меры, чтобы знания были знаниями, а не так чтобы, нажав на кнопку, можно с ИИ сделать курсовую или диссертацию. Основа всего, конечно, знание самих материалов, самой дискуссии», – рассказал Чубарьян.

    Академик также выразил сожаление из-за недостаточного знания русской литературы у современной молодежи. По его словам, многие студенты читают классические произведения, такие как «Анна Каренина», только в кратком изложении, что негативно сказывается в том числе на понимании истории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специалисты определили четыре принципа использования ИИ в науке и образовании.

    Летом суд признал незаконным отчисление студентки из-за сгенерированного искусственным интеллектом диплома.

    В прошлом году 11 российских вузов поддержали применение подобных технологий при написании квалификационных работ.

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    14 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    Песков: Россия с уважением относится к позиции Китая по ядерным арсеналам

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с уважением относится к позиции Пекина, что китайские ядерные потенциалы пока несопоставимы с российскими и американскими, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля ответил на вопрос, может ли тема ядерных арсеналов войти в повестку трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Передает ТАСС.

    «Вы знаете, что китайские друзья считают, что их ядерные потенциалы в настоящее время несопоставимы с ядерными потенциалами России и Америки, и они считают, что нет темы для разговора. Это позиция китайской стороны, мы с уважением к ней относимся», – заявил Песков.

    Президент Владимир Путин выразил готовность Москвы немедленно возобновить с Вашингтоном обсуждение вопросов стратегической стабильности и ограничения вооружений.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал интересной и витающей в воздухе идею проведения трехсторонней встречи президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае.

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    14 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Китай поприветствовал встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

    Глава МИД КНР Ван И поприветствовал встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин приветствует предстоящую встречу председателя Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

    «В следующем месяце в китайском Шэньчжэне пройдет очередная неофициальная встреча лидеров АТЭС. Мы приветствуем диалог с президентом Путиным», – заявил Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Баку, передает ТАСС.

    Китайский министр напомнил, что лидеры двух стран уже встречались в мае во время визита российского президента в Пекин, а также в августе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Сергей Лавров анонсировал визит президента Владимира Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС.

    На прошлой неделе помощник президента Юрий Ушаков анонсировал встречу Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    В начале месяца российский лидер допустил возможность встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

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    14 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Народный фронт пригласил всех желающих на всероссийский турнир пилотов БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Международный день воздушного спорта Народный фронт пригласил всех желающих принять участие во всероссийских соревнованиях пилотов беспилотных летательных аппаратов «На высоте!».

    14 октября впервые отмечается Международный день воздушного спорта. В этот день Народный фронт пригласил всех желающих принять участие во всероссийских соревнованиях пилотов БПЛА.

    Соревнования «На высоте!» пройдут в четыре этапа в двух треках: для любителей и профессионалов. С ноября по январь желающие смогут попробовать силы в индивидуальных виртуальных полетах, а с января по июнь 2027 года лучшие пилоты пройдут в межрегиональный этап, сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе Народного фронта.

    Завершатся состязания гранд-финалом в июле 2027 года в Московской области. Призовой фонд турнира составляет 10 млн рублей.

    «Я уже занимался гонками дронов, когда в нашем колледже открылся класс Народного фронта. Мне предложили поучаствовать, и я сразу согласился, потому что мне всегда была интересна эта тема», – рассказал участник проекта из Ростовской области студент Никита Бондарев.

    По словам студента машиностроительного техникума Кирилла Ваганова, в будущем он планирует самостоятельно разрабатывать беспилотники для поисково-спасательных операций.

    «Мне кажется, молодёжи нравятся такие соревнования, потому что это всегда новый опыт. Я сам обязательно буду участвовать. Больше всего меня в дронах привлекает возможность с их помощью помогать людям», – поделился Кирилл.

    А инструктор по гонкам дронов из Брянской области Варвара Кирюпина добавила, что соревнования помогают развивать технические навыки и поддерживают интерес молодежи к новым технологиям.

    «Беспилотники уже используются в картографии, геодезии, работе МЧС и других отраслях. Поэтому для ребят это не только спорт, но и возможность найти своё будущее дело», – сказала Кирюпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проект «На высоте!» стартовал на прошлой неделе в исполкоме Народного фронта. Летом прошлого года фестиваль по гонкам дронов в Петербурге посетили более 1200 человек.

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    14 октября 2026, 21:01 • Новости дня
    Пекин выразил уверенность в успешном преодолении Россией вызовов

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Китая уверены, что новый созыв Госдумы придаст мощный импульс развитию России в преодолении вызовов, заявил глава МИД КНР Ван И.

    Глава МИД Китая Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Баку заявил об уверенности Пекина в том, что новый созыв Госдумы придаст мощный импульс развитию РФ, передает ТАСС.

    «Убеждены, что новый созыв Госдумы обязательно придаст мощный импульс развитию страны в преодолении вызовов и проблем на этом пути», – заявил Ван И.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров предрек рекордный товарооборот между Россией и Китаем.

    Он заявил о стабилизирующей роли связки России и Китая.

    Министр анонсировал визит президента Владимира Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС.

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    14 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Песков предупредил о попытках некоторых стран превратить ИИ в оружие

    Песков: Ряд стран пытается использовать ИИ как оружие

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые государства пытаются превратить искусственный интеллект в оружие, и к этому вызову необходимо быть готовыми.

    Тема кибербезопасности стоит на повестке дня все острее, отметил представитель Кремля на брифинге в преддверии совещания по этой теме у главы государства. Технология несет много пользы, однако ряд стран проводит вепонизацию искусственного интеллекта, пишет ТАСС.

    Песков отметил, что технологии искусственного интеллекта несут много добра, несут много выгоды, повышают эффективность, но одновременно с этим, конечно, попытки целого ряда государств использовать эти новые технологии для того, чтобы превратить их в оружие, так называемая вепонизация искусственного интеллекта.

    «Это несет и таит в себе угрозы для целых секторов экономики любой страны, и, конечно же, мы не являемся исключением», – подчеркнул Песков.

    Он заключил, что Россия должна быть готова к этим вызовам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков анонсировал системное совещание президента по кибербезопасности.

    В воскресенье Владимир Путин запланировал проведение этого мероприятия.

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    14 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Пекин призвал уважать итоги Второй мировой войны после критики Японии

    МИД Китая ответил на протест Японии из-за визита китайского бизнеса на Курилы

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на недовольство Японии визитом китайской бизнес-делегации на Курильские острова заявила о необходимости отстаивать итоги победы во Второй мировой войне.

    Власти Китая выступают за отстаивание итогов победы во Второй мировой войне на фоне недовольства Токио визитом китайских предпринимателей на Курилы, передает РИА «Новости».

    «Китай последовательно заявляет о необходимости уважать и отстаивать результаты победы во Всемирной антифашистской войне», – заявила Мао Нин, отвечая на просьбу оценить слова главы МИД Японии Тосимицу Мотэги о неприемлемости деятельности третьих стран на Курильских островах.

    Дипломат отметила, что делегация из провинции Хэйлунцзян находилась в Южно-Сахалинске для дружеских обменов с регионом-побратимом. При этом она отказалась комментировать коммерческую деятельность частных предприятий во время поездки.

    Ранее правительство Сахалинской области сообщило, что китайские бизнесмены впервые посетили остров Итуруп для обсуждения потенциального сотрудничества в рыбной отрасли и туризме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Устав ООН помешал планам Японии на Курильские острова.

    Летом японские власти пообещали дать ответ на визит российского руководства на Итуруп.

    Китай призвал Токио соблюдать послевоенный порядок в отношении Курил.

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    14 октября 2026, 20:46 • Новости дня
    Лавров и Ван И договорились укрепить координацию в ООН

    МИД: Лавров и Ван И договорились укрепить координацию России и Китая в ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И на переговорах в Баку подчеркнули важность укрепления стратегической координации двух стран на международной арене.

    Министры провели углубленный обмен мнениями по вопросам взаимодействия в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и обсудили дальнейшее развитие этой площадки, говорится на сайте МИД России.

    «Подчеркнута важность укрепления стратегической координации между Москвой и Пекином на международной арене, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, БРИКС, «Группе двадцати», АТЭС и других многосторонних форматах», – заявили в российском дипведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров предрек рекордный товарооборот между Россией и Китаем.

    Он анонсировал визит российского лидера в Шэньчжэнь на саммит АТЭС.

    Министр также заявил о стабилизирующей роли связки Москвы и Пекина.

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    15 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Эксперт назвал китайских инвесторов на Курилах поражением Японии

    Востоковед Маслов: Китайские инвесторы на Курилах стали поражением для Японии

    Эксперт назвал китайских инвесторов на Курилах поражением Японии
    @ sakhalin.gov.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российско-китайские проекты на Курилах могут затрагивать рыболовецкий промысел, инфраструктурные инициативы и даже взаимодействие в военной сфере. Япония расценит расширение подобной деятельности как свое поражение, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее Токио выразил возмущение визитом бизнесменов из КНР на Итуруп.

    «Частный бизнес из КНР совершил визит на Итуруп совершенно законно. Представители китайских предпринимательских кругов и ранее наслаждались российским гостеприимством на островах Курильской гряды, правда – в частном порядке», – рассказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ.

    Спикер отметил: идея России заключается в привлечении на Курилы совместных инвестиций для обоюдовыгодных проектов. «Кроме того, подобная деятельность может стать для Пекина значимой с точки зрения политического престижа, учитывая его противоречия с Токио по поводу острова Дяоюйдао», – продолжил аналитик.

    При этом, по словам эксперта, китайские компании опасаются вторичных санкций. «Поэтому они будут очень аккуратно, что называется, прощупывать почву. Если Китай убедится в отсутствии рестрикций в первую очередь со стороны США и ряда других стран, то Москва и Пекин могут запустить обсуждение весьма серьезных и широкомасштабных инициатив», – спрогнозировал собеседник.

    Маслов отметил: совместные программы могут затрагивать рыболовецкий промысел, инфраструктурные проекты и даже взаимодействие в военной сфере, касающееся коллективной защиты территорий и обеспечения безопасности в регионе.

    Политолог также указал на схожесть позиций Москвы и Пекина относительно Второй мировой войны. «Убежденность в недопустимости пересмотра итогов этого конфликта является одним из главных тезисов китайского политического нарратива», – подчеркнул аналитик.

    Причем, заметил он, Пекин объединяет в единое комплексное антифашистское противостояние Вторую мировую войну и японо-китайский конфликт 1937–1945 годов. «Также Китай не приемлет пересмотра территориальных реалий, возникших по итогам этих событий», – акцентировал китаист.

    «Что касается японской реакции на потенциальную совместную российско-китайскую деятельность на Курилах, то Токио будет разъярен. Япония сама была бы не против развивать проекты на островах. При этом она не хочет отменять санкции против России, чтобы не утратить доверие Вашингтона. Теперь она воспримет происходящее как свое поражение», – резюмировал эксперт.

    Ранее МИД Японии вызвал российского посла в Токио Николая Ноздрева из-за визита китайских бизнесменов на Курилы, а также задержания журналиста Имаи Юки, говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

    В ходе встречи гендиректор бюро по европейским делам японского МИД Хитоши Накамура заявил российскому дипломату, что якобы «Северные территории являются исторически и юридически неотъемлемой частью Японии».

    «Неприемлемо, чтобы представители правительства и бизнеса из третьих стран въезжали на Северные территории и вели там деятельность таким образом, который бы указывал на принадлежность их России», – заявил Накамура. Он также настоятельно призвал к принятию соответствующих мер.

    Напомним, делегация КНР посетила Курильские острова для изучения возможностей реализации совместных проектов. Представители органов власти и предприниматели провинции Хэйлунцзян заинтересовались развитием гостиничного бизнеса и выращиванием морских биоресурсов, сообщает правительство Сахалинской области.

    «Наша задача – создавать условия для инвесторов, чтобы на островах появлялись новые предприятия, рабочие места и современная инфраструктура. Для этого мы внедряем специальные меры поддержки, упрощаем взаимодействие с органами власти и сопровождаем проекты на всех этапах», – отметил Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

    Комментируя реакцию Токио на произошедшее, Мао Нин, представитель МИД КНР, указала: «Китай последовательно заявляет о необходимости уважать и отстаивать результаты победы в мировой антифашистской войне».

    Дипломат отметила, что предприниматели из Хэйлунцзяна находились в Южно-Сахалинске для дружеских обменов с регионом-побратимом. Она добавила, что не будет комментировать коммерческую деятельность частных компаний, представители которых вошли в китайскую делегацию.

    Что касается задержанного сотрудниками ФСБ Имаи Юки, то корреспондент южно-сахалинского бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» подозревается в сборе информации об участниках СВО из числа жителей Курильских островов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин впервые посетил Итуруп с рабочей поездкой. МИД Японии выразил решительный протест. В ответ Пекин призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

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    14 октября 2026, 11:02 • Новости дня
    МВФ назвал интеграцию в цепочки поставок ИИ фактором экономического роста

    МВФ: Интегрированные в цепочки поставок ИИ экономики растут быстрее всего

    Tекст: Вера Басилая

    Страны, тесно задействованные в цепочках поставок для систем искусственного интеллекта, находятся в экономически выигрышной ситуации, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

    Георгиева заявила, что экономики стран Азии, включая Таиланд, Малайзию, Республику Корея и Сингапур, демонстрируют наилучшие показатели благодаря интеграции в цепочки поставок ИИ, передает ТАСС.

    Также хорошие результаты показывают страны-экспортеры энергоносителей, не затронутые военными конфликтами, добавила глава МВФ.

    При этом государства с низким уровнем дохода и импортеры энергоресурсов принимают на себя наибольший экономический удар. Траектория развития мировой экономики сейчас определяется противоборством спроса на ИИ и негативного энергетического потрясения на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

    Георгиева предупредила о высокой вероятности разочарования на короткой дистанции в эффекте новых технологий, что несет в себе риск «беспорядочной рыночной коррекции». Кроме того, она подвергла резкой критике развитые страны за истощение финансовых буферов и нежелание восполнять бюджетные резервы после пандемии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВФ предупредил о нехватке ресурсов для спасения экономики при крахе рынка ИИ.

    В понедельник Георгиева призвала переосмыслить подход к образованию из-за ИИ.

    В апреле МВФ сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС.

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