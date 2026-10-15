В Приморье полиция начала поиски осквернивших могилы бойцов СВО вандалов

МВД: В Приморье неизвестные разгромили могилы участников СВО

Tекст: Алексей Дегтярёв

Полиция разыскивает вандалов, которые повредили могилы участников специальной военной операции на кладбище в приморском городе Артеме, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

В среду в социальных сетях появились сообщения о том, что на Шевелевском кладбище в Артеме неизвестные повредили места захоронения участников спецоперации. Вандалы разбросали венки и цветы, выбросили вазу и оставили мусор.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности граждан, причастных к совершению противоправного деяния», – сообщили в УМВД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года в Краснодаре возбудили уголовное дело после осквернения могил участников СВО.

В сентябре того же года житель Хабаровска получил 15 лет лишения свободы за аналогичное преступление.

Весной 2025 года на Ставрополье задержали вандалов, осквернивших могилы бойцов спецоперации.