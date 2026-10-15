Шохин: Сделка с США по дизелю может стать прецедентом отмены санкций

Tекст: Дарья Григоренко

«Была такая советская частушка: „Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле“… Вот не хотелось бы, чтобы концовка была в нашей сделке российско-американской такая же, как в этой частушке», – заявил Шохин в интервью ТАСС.

По его словам, этот сюжет очень перспективен, поскольку демонстрирует, что при наличии реальной экономической и политической заинтересованности санкции могут отменяться или приостанавливаться.

Шохин также отметил, что это служит хорошим примером для Германии, где промышленность сталкивается с трудностями из-за растущих тарифов и цен, а партия «Альтернатива для Германии» набирает популярность не только благодаря критике миграционной политики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг издание New York Post раскрыло сроки доставки в США российского дизельного топлива.

В воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил, что США разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Россией.

Издание Mysl Polska назвало дизельную сделку Путина и Трампа шоком для союзников Украины.