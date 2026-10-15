Онищенко призвал ускорить вакцинацию от гриппа в России

Роспотребнадзор: За неделю выявили 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19
«На 41-й неделе 2026 года в России зарегистрировано свыше 665 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что незначительно ниже показателя предыдущей недели», – говорится в сообщении ведомства.
В службе уточнили, что среди циркулирующих сейчас вирусов в России преобладают риновирусы – 51,6%, на долю парагриппа приходится 16,3%, вирусов гриппа – 1,8%, при этом выявляются штаммы свиного гриппа, а также гриппа B и C, передает РИА «Новости».
В Роспотребнадзоре сообщили, что в субъектах страны продолжается кампания по вакцинации от гриппа, в рамках которой уже привито свыше 19,3 млн граждан. Ведомство напомнило о необходимости прививаться от гриппа, особенно людям из групп риска – часто болеющим ОРВИ, пациентам с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением, а также маленьким детям, пожилым и беременным женщинам.
Граждан призвали учитывать сезонный рост респираторной заболеваемости, избегать мест массового скопления, ограничивать контакты при появлении недомогания и соблюдать гигиену: «Регулярно проветривайте помещения, чаще мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком. При первых симптомах респираторного заболевания оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Роспотребнадзор рассказал об эпидситуации по гриппу в Москве.
Распространение ковида и гриппа в России замедлилось.
В конце сентября Роспотребнадзор назвал число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в стране.