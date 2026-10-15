Мировые поставки смартфонов упали на рекордные 22%

IDC: Глобальный рынок смартфонов пережил рекордное падение продаж на 22%

Tекст: Мария Иванова

Поставки мобильных телефонов в мире за прошедший квартал снизились в натуральном выражении на 22%, до 255,3 млн устройств. Это стало самым значительным спадом в годовом исчислении, передает РИА «Новости» со ссылкой на предварительные данные исследовательской компании IDC.

«Самое худшее еще впереди. Текущие показатели свидетельствуют, что рынок еще не достиг дна. Стоимость памяти с прошлого года взлетела примерно на 350% и продолжает расти… Цены на другие важнейшие компоненты также остаются высокими, что усугубляет кризисную ситуацию», – рассказала старший директор по исследованиям IDC Набила Попал.

Причиной обрушения рынка стал кризис устройств памяти, спровоцированный развитием технологий искусственного интеллекта. По прогнозам аналитиков, стремительный рост стоимости комплектующих и напряженность в логистике отложат восстановление отрасли как минимум до 2028 года.

Лидерские позиции на рынке сохранили Samsung и Apple с наименьшим уровнем падения. Южнокорейская компания сократила поставки на 5,8%, до 57,8 млн устройств, заняв 22,6% рынка. Продажи Apple снизились на 4%, до 57,3 млн смартфонов. Третье место заняла китайская Xiaomi, чьи поставки рухнули на 29,2%, до 30,7 млн штук.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце аналитики спрогнозировали падение мировых продаж бюджетных смартфонов на 40%.

В мае Китай увеличил экспорт смартфонов в Россию до максимума за полтора года.

В апреле мировые поставки мобильных устройств упали впервые с 2023 года.