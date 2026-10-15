Житель Камчатки попался на продаже охотничьего карабина через мессенджер

МВД: На Камчатке задержали мужчину за продажу карабина за 100 тыс. рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Полиция организовала контрольную закупку после того, как мужчина разместил объявление о продаже оружия в мессенджере, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Пенсионера задержали возле дома на Пограничной улице после передачи покупателю карабина «МА-Винторез-9» калибра 9х39 миллиметров и патронов к нему.

Экспертиза подтвердила, что изъятый карабин относится к гражданскому нарезному охотничьему самозарядному оружию и пригоден для стрельбы, а патроны исправны. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте оружия и боеприпасов.

В прошлом месяце военного ВСУ задержали за продажу оружия в интернете.

В мае сбежавшего украинского солдата поймали при попытке продажи гранат и автомата.

В феврале ФСБ пресекла деятельность 86 подпольных оружейников.