Такаити опровергла причастность властей Японии к шпионажу в России

Премьер Японии Такаити прокомментировала задержание японца за шпионаж в России

Tекст: Вера Басилая

«Таких фактов нет», – заявила Такаити журналистам в Токио на фоне задержания гражданина Японии в Сахалинской области по подозрению в шпионаже, передает «Интерфакс».

Премьер отметила, что детали дела пока остаются неясными, так как у каждой страны свое внутреннее законодательство.

«Тем не менее Япония будет твердо отстаивать свою позицию», – добавила она.

Такаити также подчеркнула, что считает крайне важной защиту японских граждан, и заверила, что японские власти намерены сосредоточить на этом свои усилия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал задержание японского журналиста.

В тот же день Япония запросила у России информацию о задержанном за шпионаж.

Во вторник ФСБ показала видео задержания японского журналиста на Сахалине.