Части российских пенсионеров назначили прибавку в ноябре

Отдельным категориям пенсионеров утвердили ноябрьскую прибавку к выплатам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Для отдельных категорий российских пенсионеров в ноябре предусмотрен персональный беззаявительный перерасчет выплат, при этом о всеобщей индексации речь не идет, передает RT.

Автоматический характер предстоящего повышения означает, что гражданам не потребуется лично обращаться в государственные инстанции для получения прибавки.

Социальный фонд России уже располагает всей необходимой информацией о получателях и произведет соответствующий перерасчет полностью самостоятельно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Социальный фонд объявил о досрочной выплате пенсий из-за Дня народного единства.

В понедельник глава Минфина Антон Силуанов объяснил причины двойной индексации пенсий.

Глава Минцифры Максут Шадаев объявил о повышении комиссии «Почте России» за доставку выплат.