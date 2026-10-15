В Албании во время студенческих протестов пострадал 51 полицейский

МВД: При беспорядках из-за протестов студентов в Тиране пострадал 51 полицейский

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В ходе сегодняшних беспорядков пострадал 51 сотрудник полиции. Некоторые из них в настоящее время получают медицинскую помощь в военном госпитале», – передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Ora news слова Демо.

В среду силовики применили водомет и слезоточивый газ против митингующих у здания министерства образования в столице. Толпа бросала камни, пиротехнику и коктейли Молотова в здания МВД, Минфина и других ведомств, вызвав возгорания. Демонстранты потребовали от премьер-министра Эди Рамы подать в отставку до 13:00 в четверг. Полиция задержала около 70 человек.

Студенты выражают недовольство из-за дороговизны обучения, плохих условий для занятий и отсутствия работы по специальности. Вице-премьер Албании Албана Кочиу во вторник осудила беспорядки, заявив, что культура протеста в стране перешла в «оркестрованное насилие».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду протестующие в Албании подожгли здание Минфина и деревья у офиса премьера.