Китай выразил поддержку социалистическому курсу Ким Чен Ына

Синьхуа: Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил о поддержке курса Ким Чен Ына

Tекст: Дмитрий Зубарев

Официальная церемония открытия нового моста через реку Ялуцзян на границе Китая и КНДР состоялась в четверг. Премьер Госсовета КНР Ли Цян выступил на мероприятии с видеообращением, передает РИА «Новости» со ссылкой на Xinhua.

«Твердая поддержка руководства генерального секретаря Ким Чен Ына в деле построения социализма в КНДР, а также решимость защищать общие интересы обеих сторон и поддерживать благоприятную стратегическую обстановку неизменны», – заявил Ли Цян.

Он также привел слова председателя КНР Си Цзиньпина, что Пекин придает большое значение традиционной дружбе между двумя странами. По словам Ли Цяна, новый мост будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества и укрепит связи между народами.

На церемонии с видеообращением также выступил премьер-министр КНДР Пак Тхэ Сон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Китай и КНДР объявили об открытии нового моста.

До этого Центральное телеграфное агентство Кореи анонсировало государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Пхеньян.

Между тем Белый дом заявил об общей для США и Китая цели денуклеаризации КНДР.