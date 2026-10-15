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    15 октября 2026, 08:12 • Новости дня

    Специалисты Сеченовского университета описали молекулярный профиль рака легкого

    Ученые Сеченовского университета нашли связь сигнальных белков с раком легкого

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специалисты Сеченовского университета выяснили, какие опухолевые маркеры и сигнальные белки в крови связаны с раком легкого, что в будущем может стать дополнительным инструментом диагностики.

    Ученые Сеченовского университета описали, какие опухолевые маркеры и сигнальные белки в крови наиболее заметно связаны с раком легкого, передает РИА «Новости».

    «Полученные данные могут быть использованы для дальнейшей разработки комплексных лабораторных панелей, дополняющих существующие методы диагностики», – сообщили в пресс-службе университета.

    В исследование вошли 91 пациент с раком легкого и 100 здоровых добровольцев. Анализ показал, что профиль молекул у больных отличается от показателей здоровых, при этом перспективным считается анализ сочетаний маркеров, а не одного из них.

    Анализ крови потенциально может использоваться для уточнения индивидуального риска или оценки неоднозначных результатов визуализации. Однако кандидатные панели должны пройти независимую проверку и клиническую валидацию. В работе также участвовали иностранные аспиранты Института персонализированной онкологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе ученые нашли молекулу для предсказания эффективности лекарств от рака.

    В прошлом месяце инфекции назвали причиной 12% случаев рака в мире.

    Российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны.

    14 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности
    Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности
    @ Пресс-служба Совета Федерации/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проанализировать перечень направлений подготовки в высших учебных заведениях и отказаться от устаревших профессий в пользу современных.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала главу Минобрнауки Валерия Фалькова пересмотреть специальности в российских вузах, убрав из программы «нафталинные» профессии, передает РИА «Новости».

    «Перечень профессий… есть такие нафталинные, устаревшие даже по названию профессии, и вы их называли, Валерий Николаевич, тоже. Ну, давайте порешительней. Все то, что уже устарело, то, что не работает на качество страны, не нужно, надо смело их отменять и, наоборот, объявлять новые современные профессии и по новым технологиям, по искусственному интеллекту, и по многим другим», – сказала Матвиенко.

    Глава Совфеда раскритиковала направление «Реклама и связи с общественностью», назвав его выбором для абитуриентов, которым больше некуда поступать. Она также обратила внимание на специальность «Государственное и муниципальное управление».

    По ее словам, это направление необходимо переформатировать, поскольку выпускники, поступающие на него со школьной скамьи, не идут работать в органы власти. Спикер предложила использовать эту программу исключительно для повышения квалификации действующих чиновников.

    Кроме того, Матвиенко призвала навести порядок в сфере заочного образования. Она усомнилась в возможности подготовить квалифицированного инженера или врача таким образом и подчеркнула, что подобный формат обучения должен применяться преимущественно для повышения квалификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минобрнауки Валерий Фальков объявил о внедрении модулей искусственного интеллекта во всех вузах.

    Ранее он назвал сроки обучения при новой системе высшего образования. До этого ведомство определило сроки завершения реформы в этой сфере.

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    14 октября 2026, 10:07 • Новости дня
    Папа римский спокойно провел ночь после удаления части легкого

    Ватикан: Папа римский Лев XIV спокойно провел первую ночь после операции

    Папа римский спокойно провел ночь после удаления части легкого
    @ Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Папа римский Лев XIV спокойно перенес первую ночь после успешной хирургической операции по удалению части правого легкого.

    Ожидается, что дополнительные сведения о состоянии понтифика появятся позднее, передает РИА «Новости» со ссылкой на службу печати Святого престола.

    Накануне вечером стало известно, что в ходе операции Льву XIV удалили нижнюю долю правого легкого. Гистологическое исследование подтвердило диагноз аденокарциномы.

    Операция прошла успешно и без осложнений. Папа Римский находился в операционной около трех часов, при этом само хирургическое вмешательство продолжалось примерно 90 минут.

    В воскресенье Лев XIV рассказал о предстоящей операции из-за легочного узелка, который врачи обнаружили на ранней стадии. Выступая перед верующими после традиционной проповеди, он отметил, что согласился на удаление образования по рекомендации медиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник врачи удалили папе римскому Льву XIV часть легкого.

    В понедельник Ватикан отменил все аудиенции понтифика.

    В воскресенье специалисты оценили возможный срок восстановления главы католической церкви.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

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    14 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    У берегов Турции нашли древнейшее в мире затонувшее судно

    Минкультуры Турции: Археологи обнаружили древнейшее в мире затонувшее судно

    Tекст: Мария Иванова

    Группа ученых из университета Акдениз обнаружила у турецкого острова Кекова обломки древнейшего в мире затонувшего торгового судна.

    «Мы обнаружили следы древнейшего в мире затонувшего судна. Обнаруженные амфоры, которым 4,7 тыс. лет, позволяют получить информацию о морской торговле на берегах Турции. Предположительно, эти сосуды использовались для транспортировки оливкового масла или вина, они свидетельствуют о торговле и межкультурной коммуникации в Восточном Средиземноморье», – заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, передает РИА «Новости».

    По его словам, анализ показал, что найденные на судне амфоры, вероятнее всего, были изготовлены в долине реки Иордан. Подобные сосуды ранее находили в Египте, на Крите и на руинах Трои.

    Министр добавил, что особый интерес представляет амфора с двумя отверстиями и девятью символами. По предположению ученых, она могла служить маслобойкой, что указывает на возможность производства моряками масла или сыра во время долгих плаваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце археологи нашли тысячи керамических сосудов с древнего корабля у берегов Антальи.

    В январе ученые обнаружили руины монастыря византийских монахов в Египте.

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    14 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    В Китае испытали добывающего железо из песка робота в стиле «Дюны»

    SCMP: В Китае испытали гусеничного робота для добычи железа из песка

    Tекст: Мария Иванова

    Разработанный специалистами из Таримского университета самоходный робот приступил к испытаниям по извлечению ферромагнитных материалов в пустыне Такла-Макан.

    Аппарат проходит проверку в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Созданный учеными гусеничный робот отделяет ферромагнитные материалы от песка методом сухой магнитной сепарации. Для этого применяется специальное кольцо из постоянных магнитов на основе сплава неодима, железа и бора.

    По оценкам исследователей, содержание железа в песках пустыни Такла-Макан составляет около 6%, однако их рассредоточенное залегание препятствовало эффективному извлечению ресурсов. Во время недавних испытаний прототипа аппарат смог выделить магнитный материал с общим содержанием железа от 24% до 32%.

    Издание отмечает, что принцип действия китайского устройства напоминает передвижные комбайны из научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», которые занимались добычей ценного вещества из песков вымышленной планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца китайская нейросеть выдала инструкции по подготовке терактов и созданию зарина.

    В мае Ростех анонсировал выход нового российско-китайского вертолета.

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    14 октября 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин поздравил академика Чубарьяна с 95-летием

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН Александра Чубарьяна с 95-летием, отметив его организаторскую и просветительскую деятельность.

    Президент Владимир Путин личной телеграммой поздравил академика РАН Александра Чубарьяна с 95-летием, отметив его организаторскую и просветительскую деятельность.

    «Вы по праву пользуетесь заслуженным авторитетом как крупный ученый, признанный специалист в сфере международных отношений и современных политических процессов. И конечно, особо отмечу вашу многогранную организаторскую, просветительскую деятельность на посту директора и научного руководителя Института всеобщей истории, подвижнический вклад в развитие в нашей стране гуманитарных знаний», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте президента России.

    Глава государства также пожелал академику здоровья, бодрости духа и неиссякаемой творческой энергии.

    Ранее Александр Чубарьян был удостоен Госпремии России. До этого в интервью газете ВЗГЛЯД он рассказал о важности ухода от европоцентризма в современном учебнике по истории России.

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    14 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Уволенным по здоровью военным разрешили лечиться в госпиталях Минобороны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие, уволенные по состоянию здоровья, в ближайшее время смогут получать медицинскую помощь в военных госпиталях, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

    Отправленные в отставку по состоянию здоровья российские военнослужащие получат право проходить лечение в военных медучреждениях. Об этом сообщил ТАСС начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

    «Раньше мы занимались лечением только действующих военнослужащих. Но в ближайшее время такую возможность мы будем предоставлять и уже уволенным военнослужащим по состоянию здоровья. Это сделано с точки зрения того, чтобы наши военные госпиталя в сложных случаях, по методикам, которыми мы владеем, могли бы продолжить лечение», – заявил Тришкин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России разрабатывает комплекс мер для быстрой адаптации участников спецоперации к гражданской жизни.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о модернизации профильных госпиталей для военнослужащих.

    Он назвал благополучие защитников России и их родных абсолютным приоритетом в работе кабмина.

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    14 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    Фальков объявил о внедрении модулей искусственного интеллекта во всех вузах

    Фальков анонсировал появление модулей по ИИ во всех вузах России с 2027 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что модули по искусственному интеллекту будут интегрированы во все программы высшего образования в России начиная с 2027 года.

    С 2027 года модули по искусственному интеллекту планируется интегрировать во все российские программы высшего образования, передает РИА «Новости».

    По словам Фалькова, профильные дисциплины уже внедрены в 1433 программы, а договоренность об их повсеместном использовании достигнута с Альянсом в сфере искусственного интеллекта.

    Кроме того, министр указал на необходимость обновления перечня профессий, требующих обязательного окончания университета, пишет ТАСС.

    «Перечень этот пересмотреть, безусловно, надо, потому что время не стоит на месте, и мы видим по целому ряду специальностей, которые имеют 50-70-летнюю историю, что они по факту перешли в разряд уже не требующих высшего образования», – заявил Фальков в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Фальков сообщил о сокращении 97 тыс. коммерческих мест в вузах.

    До этого он назвал сроки обучения при новой системе высшего образования.

    Ранее Минобрнауки объявило сроки завершения реформы в этой сфере.

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    14 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Новый вид динозавров обнаружен на дне моря в Хорватии

    На дне Адриатического моря нашли кости ранее неизвестного вида динозавров

    Tекст: Мария Иванова

    В Хорватии на дне Адриатического моря обнаружено первое в мире подводное местонахождение костей неизвестного ранее вида крупного травоядного динозавра, возраст которых оценивается в 130 млн лет.

    Останки найдены на глубине от 1,5 до шести метров в районе населенного пункта Бале в Истрии. Международная группа палеонтологов извлекает фрагменты шейного позвоночника, поясничной кости и ребер, передает ТАСС со ссылкой на хорватский телеканал HRT.

    «Динозавр, которого мы раскапываем, без сомнения, является новым видом», – заявил американский палеонтолог Мэтью Ламанна. Он отметил, что кости динозавров отличаются от обычных камней наличием маленьких пор.

    Место обнаружения уникально, так как это первый в мире случай находки останков динозавра на морском дне. Часть суши современной Истрии 130 млн лет назад располагалась примерно на территории Северной Африки. Первые кости динозавров были найдены здесь в 1993 году, когда открыли вид гистриозавр. Недавно обнаруженные останки принадлежат родственному, но другому виду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ученые Уругвая открыли новый вид гигантских динозавров.

    В мае в Аргентине обнаружили останки трехметрового динозавра с повадками цапли.

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    14 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Минобрнауки предложило давать льготы за олимпиады ученикам 10-11-х классов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о планах учитывать результаты школьных олимпиад при поступлении в вузы исключительно для старшеклассников.

    «Предлагаем учитывать победы в олимпиадах только ученикам 10-х и 11-х классов», – сказал Фальков в Совете Федерации, пишет ТАСС.

    Уровень олимпиадных заданий для этого возраста соответствует требованиям университетов, а общее число таких соревнований уже снижено с 83 до 60.

    Глава ведомства подчеркнул важность пространственного развития, отметив, что 73% бюджетных мест выделено региональным вузам за пределами Москвы и Петербурга. Особое внимание уделено Дальнему Востоку, где объемы приема выросли до 29,3 тыс. человек, и Калининграду, показавшему рост числа бюджетников на 31%.

    Кроме того, после введения регулирования коммерческого набора число поступивших на договорной основе по 40 специальностям за год снизилось на 28%, передает РИА «Новости».

    Студентов-платников стало меньше почти на 100 тыс. человек, однако их средний балл по Единому государственному экзамену вырос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил проводить вузовские олимпиады по требованиям ЕГЭ.

    В воскресенье он назвал сроки обучения при новой системе высшего образования.

    Минобрнауки сообщило о сроках завершения реформы высшего образования.

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    14 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Мясников предостерег от ежедневного приема препаратов железа

    Врач Мясников посоветовал принимать препараты железа через день

    Tекст: Дарья Григоренко

    Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что препараты железа следует принимать через день, чтобы избежать выработки белка, препятствующего всасыванию микроэлемента.

    По словам специалиста, при частом приеме железа в организме повышается уровень белка, который блокирует усвоение этого микроэлемента. Врач уточнил, что чем чаще железо поступает в организм, тем больше такого белка вырабатывается, пишет Lenta.ru.

    «Почему мы говорим: «Принимайте через день?» Если вы принимаете лучшие препараты железа, но три раза в день, вы делаете себе только хуже», – заявил Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Мясников призвал отказаться от ненужных анализов на витамин D.

    В феврале врач сообщил, что привычка пользоваться доставкой еды превращает россиян в американцев.

    В прошлом году он осудил поведение отказывающихся от приема статинов пациентов в новогодние праздники.

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    15 октября 2026, 03:58 • Новости дня
    Онколог назвала причины развития рака груди у мужчин

    Онколог Давыденкова указала на риск рака груди у принимающих стероиды мужчин

    Tекст: Катерина Туманова

    Хирург-маммолог Мурманского областного онкологического диспансера Наталья Давыденкова предупредила, что употребляющие анаболические стероиды и гормоны роста спортсмены подвержены повышенному риску развития рака молочной железы.

    Заболевание встречается у сильного пола в сотни раз реже по сравнению с женщинами. Обычно опухоли выявляются на поздних стадиях при появлении заметных изменений на коже. Для точной диагностики специалисты применяют УЗИ и маммографию.

    «У мужчин тоже есть зачаток молочной железы, который содержит основные структурные элементы: протоки и дольки. Зачаток не развивается, как у женщин, потому что у мужчин другой гормональный фон. Мужчины болеют, но значительно реже. Если привести в пример Мурманскую область, то на три-четыре случая выявления рака молочной железы у мужчин в год приходится свыше 450 случаев у женщин», – рассказала врач РИА «Новости».

    Медик добавила, что следящие за собой мужчины часто используют медицинские препараты для улучшения физической формы, что может оказать неожиданный и неприятный эффект.

    «Многие мужчины сейчас активно следят за собой, занимаются спортом. Некоторые применяют медицинские препараты (анаболические стероиды, гормон роста). Это способствует развитию, например, истинной гинекомастии. Есть мнение, что они же будут влиять на развитие рака молочной железы», – предупредила врач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пятилетняя выживаемость онкопациентов в России выросла на 10%. Онколог Ахмаев развеял популярные мифы о причинах возникновения рака. онколог Минздрава назвал главный способ защиты от рака легкого.

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    15 октября 2026, 05:05 • Новости дня
    Сомнолог назвала внезапную сонливость признаком проблем со здоровьем

    Сомнолог Царева: Внезапная сонливость может говорить о проблемах со здоровьем

    Tекст: Катерина Туманова

    Невролог-сомнолог кандидат медицинских наук Елена Царева назвала избыточный сон следствием проблем со здоровьем и способом организма восполнить нехватку ресурсов при стрессе или депрессии.

    Увеличение продолжительности ночного отдыха чаще всего выступает следствием проблем со здоровьем, а не их причиной.

    «Как правило, когда речь идёт о сне больше 12 часов, мы говорим, что этот сон ненормальный. А кроме того, избыточный сон может быть для конкретного человека: то есть, например, он всю жизнь спал шесть часов и высыпался, а тут он внезапно начал спать по десять часов», – пояснила Царёва RT.

    По ее словам, организм часто требует более длительного отдыха для восполнения нехватки ресурсов. Например, это может происходить при депрессии, когда человеку не хватает сил справиться со стрессом.

    Эксперт добавила, что долгий сон также может указывать на дефицит ночного отдыха в другие дни, например, когда люди отсыпаются на выходных. Кроме того, причиной может быть ухудшение качества сна из-за бессонницы, остановок дыхания или движений ног.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-сомнолог Бузунов рассказал, как высыпаться за ночь. Невролог Бутенко назвала апноэ главной причиной утренней усталости. Сомнолог Магомедова назвала причины возникновения ночных кошмаров.


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    15 октября 2026, 07:16 • Новости дня
    Ученые нашли семь новорожденных белушат возле Соловецкого архипелага

    Возле Соловков заметили семь новорожденных белушат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты Института океанологии РАН зарегистрировали появление на свет семи новорожденных белушат в акватории Соловецкого архипелага.

    Летом 2026 года в репродуктивном скоплении у Соловецкого архипелага специалисты зарегистрировали семь новорожденных белушат, передает РИА «Новости» со ссылкой на Институт океанологии РАН.

    «За сезон в репродуктивном скоплении было зарегистрировано семь новорожденных белушат», – рассказали в институте.

    Ученые также изучают влияние шума от строительства на Большом Соловецком острове на морских млекопитающих. Общая продолжительность подводных акустических записей составила более 6,6 тыс. часов. В институте отметили, что при строительстве второй сезон подряд применяется метод вибропогружения свай, который считается наиболее щадящим для животных.

    Специалисты провели четыре серии измерений шума на разном расстоянии от места работ. Это поможет уточнить особенности распространения звука и его воздействие на белух и настоящих тюленей. Исследования проходят в рамках государственного задания по оценке влияния антропогенных факторов при возведении гидротехнических сооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее исследователи нашли на дне Индийского океана гигантское кладбище древних китов. До этого власти Дании решили отбуксировать взрывоопасную тушу кита. Также ученым удалось записать уникальные отраженные сигналы белух.

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    15 октября 2026, 06:03 • Новости дня
    Ученые заметили худых китов у берегов Камчатки

    Ученый Волкова: На Камчатке обнаружили худых китов перед наступлением зимы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Камчатке в заливе заметили худых китов, которым необходимо накопить жир для зимовки, сообщила старший научный сотрудник Кроноцкого заповедника Евгения Волкова.

    Худых китов заметили в бухте Ольга Кроноцкого залива. Морским млекопитающим требуются жировые запасы, чтобы благополучно пережить зиму.

    «Некоторые киты до сих пор худые. Надеюсь, они еще успеют накопить достаточно жировых запасов, чтобы пережить зиму», – заявила Волкова, передает ТАСС.

    Наблюдение за животными сейчас ведется с берега из-за осенних штормов. Исследования проходят в рамках проекта по изучению и сохранению редкой охотоморской популяции серых китов. Отмечается, что наблюдение за китами является популярным туристическим предложением на полуострове, стоимость которого достигает 25 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца стая кашалотов потопила яхту с четырьмя людьми в Тихом океане. Весной первые серые киты вернулись в Кроноцкий залив.

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    15 октября 2026, 06:00 • Новости дня
    Ученые предупредили о возможных выбросах пепла на Шивелуче

    Ученые Камчатки предупредили о риске выбросов пепла на вулкане Шивелуч до 12 км

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вулканологи на Камчатке заявили о вероятности мощных выбросов пепла на высоту до 12 км из-за роста нового лавового купола на исполине.

    Специалисты предупредили о возможных мощных выбросах пепла на камчатском вулкане Шивелуч, в районе которого проходит несколько туристических маршрутов, передает ТАСС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения.

    «В любое время на Шивелуче могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 км над уровнем моря», – заявили в учреждении.

    Ученые отметили, что взрывно-экструзивное извержение вулкана продолжается и сопровождается мощной газопаровой активностью. В северной части купола продолжается рост нового блока лавы.

    Шивелуч является одним из действующих вулканов полуострова, его возраст составляет около 60–70 тыс. лет. Он расположен примерно в 50 км от поселка Ключи и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шивелуч сохранил оранжевый код авиационной опасности. До этого исполин выбросил столб пепла на высоту 6 км. Также на вулкане зафиксировали выброс пепла на высоту 8,6 км.

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