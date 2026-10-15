Специалисты Сеченовского университета описали молекулярный профиль рака легкого

Ученые Сеченовского университета описали, какие опухолевые маркеры и сигнальные белки в крови наиболее заметно связаны с раком легкого, передает РИА «Новости».
«Полученные данные могут быть использованы для дальнейшей разработки комплексных лабораторных панелей, дополняющих существующие методы диагностики», – сообщили в пресс-службе университета.
В исследование вошли 91 пациент с раком легкого и 100 здоровых добровольцев. Анализ показал, что профиль молекул у больных отличается от показателей здоровых, при этом перспективным считается анализ сочетаний маркеров, а не одного из них.
Анализ крови потенциально может использоваться для уточнения индивидуального риска или оценки неоднозначных результатов визуализации. Однако кандидатные панели должны пройти независимую проверку и клиническую валидацию. В работе также участвовали иностранные аспиранты Института персонализированной онкологии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе ученые нашли молекулу для предсказания эффективности лекарств от рака.
В прошлом месяце инфекции назвали причиной 12% случаев рака в мире.
Российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны.