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    15 октября 2026, 07:58 • Новости дня

    Белоусов подписал план военного сотрудничества России и Киргизии на 2027 год

    Главы Минобороны России и Киргизии заключили план сотрудничества на 2027 год

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов и министр обороны Киргизии Руслан Мукамбетов подписали план сотрудничества между военными ведомствами двух стран на 2027 год.

    Переговоры прошли в Чолпон-Ате перед началом заседания Совета министров обороны стран СНГ, передает ТАСС.

    В ходе встречи Андрей Белоусов отметил динамичное развитие российско-киргизского взаимодействия. По его словам, особое внимание уделяется оперативной и боевой подготовке войск, обмену опытом, обеспечению работы объединенной российской военной базы на территории Киргизии и военно-техническому сотрудничеству.

    Руслан Мукамбетов поблагодарил российского коллегу за помощь в укреплении боеготовности Вооруженных сил Киргизии и подготовке кадров. Он также выразил признательность за приглашение военнослужащих республики к участию в недавно завершившихся стратегических командно-штабных маневрах «Центр-2026».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минобороны Андрей Белоусов возложил цветы к памятнику советским воинам в Киргизии. В среду он проверил испытательную базу ВМФ на Иссык-Куле. Министр прибыл в республику на заседание министров обороны стран СНГ.

    14 октября 2026, 19:16 • Новости дня
    Белоусов проверил испытательную базу ВМФ на Иссык-Куле

    Белоусов проинспектировал испытательную базу ВМФ в Киргизии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минобороны Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал испытательную базу на озере Иссык-Куль, проверив уровень ее оснащенности.

    Министр обороны Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты испытательной базы на озере Иссык-Куль. В состав базы входят катера и суда различных проектов, которые готовы к проведению испытаний, сообщает Минобороны.

    Начальник базы доложил министру, что основная задача объекта – проведение серийных испытаний образцов противолодочного вооружения ВМФ России, а также комплексов противоторпедной защиты кораблей и подлодок. В ходе испытаний для контроля и наблюдения в реальном времени применяются современные беспилотники.

    Испытательная база расположена на высоте 1609 метров над уровнем моря. Озеро Иссык-Куль не замерзает круглый год, а его вода близка к морской, что делает условия идеальными для испытаний морского вооружения и водолазного снаряжения. В завершение Белоусов провел совещание с командованием базы, заслушав доклад о текущих и перспективных задачах, ходе проведения испытаний вооружений и развитии инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр обороны Андрей Белоусов прибыл в Киргизию на заседание министров обороны стран СНГ.

    Ранее он поручил обеспечить качественную подготовку фондов Минобороны к зиме. До этого министр заявил о регулярных контактах Минобороны России и Вьетнама.

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    14 октября 2026, 20:27 • Новости дня
    Российские войска поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ
    Российские войска поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные поразили беспилотниками логистический центр «Эпицентр» в Хмельницком и сухогруз, перевозивший военные грузы в порт Одессы.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов беспилотниками по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину, сообщает Минобороны.

    В результате удара в Хмельницком поражен транспортно-логистический центр «Эпицентр», использовавшийся для хранения и распределения грузов в интересах украинской армии.

    Кроме того, при переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Одессы грузы военного и двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России также поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ на пути в Одессу.

    В пятницу российские военные поразили два сухогруза с военным имуществом для украинской армии.

    А в начале месяца президент Владимир Путин фразой о фашисте и гранате объяснил удары по портам Украины.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

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    14 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    Индонезия объявила о планах расширить сотрудничество с Россией в оборонной сфере

    Индонезия объявила о планах расширить оборонное сотрудничество с Россией

    Индонезия объявила о планах расширить сотрудничество с Россией в оборонной сфере
    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Индонезия намерена укреплять взаимодействие с Россией в оборонной промышленности, заявил министр обороны республики Шафри Шамсуддин после встречи с заместителем директора ФСВТС Михаилом Петуховым.

    «Эта встреча – важная возможность укрепить индонезийско-российскую дружбу и стратегическое партнерство, насчитывающие десятилетия», – написал Шамсуддин в своих социальных сетях, его слова приводит РИА «Новости».

    Встреча прошла в среду в министерстве обороны Индонезии в Джакарте. Стороны обсудили различные аспекты военного взаимодействия, сделав акцент на оборонной промышленности.

    Шамсуддин подчеркнул, что такой шаг отвечает политике президента Индонезии Прабово Субианто по усилению обороноспособности страны через международное партнерство. По его словам, сотрудничество должно быть взаимовыгодным и основываться на уважении независимой внешней политики, суверенитета, а также способствовать миру и стабильности. Министр выразил надежду, что состоявшаяся встреча станет надежной базой для дальнейшего развития двусторонних военных связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Субианто заявил, что Индонезия никогда не забудет помощь Советского Союза.

    Весной президент России Владимир Путин подарил индонезийскому лидеру самовар.

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    14 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    Россия и Индия начали совместные военные учения «Индра-2026»

    Минобороны: На Урале и Дальнем Востоке начались российско-индийские учения

    Tекст: Денис Тельманов

    Совместные межвидовые учения Вооруженных сил России и Индии «Индра-2026» официально открылись на территориях Челябинской области и Дальнего Востока.

    Старт совместным российско-индийским межвидовым учениям «Индра-2026» дан в Челябинской области и на Дальнем Востоке, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    В военном ведомстве пояснили, что к маневрам привлекаются подразделения сухопутных войск двух государств. Кроме того, в учениях задействованы боевые корабли ВМФ России и ВМС Индии, а также авиационная техника российских Воздушно-космических сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале российский фрегат выполнил артиллерийские стрельбы на учениях в Индии.

    В прошлом году президент Владимир Путин утвердил военное соглашение с Индией.

    Российские и индийские военные отработали штурм города на совместных маневрах.

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    14 октября 2026, 16:35 • Новости дня
    Соглашения по российским базам в Сирии запланировали подписать до конца года

    МИД: Межправительственные соглашения по базам в Сирии подпишут до конца года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко заявил, что межправительственные соглашения по статусу российских баз в Сирии планируется подписать до конца текущего года.

    Соглашения по базам России в Сирии могут быть подписаны до конца года, заявил замглавы МИД Георгий Борисенко. Он добавил, что российские военные объекты в арабской республике будут находиться в совместном пользовании двух стран. Окончательный статус баз закрепят в новых соглашениях, пишет ТАСС со ссылкой на интервью дипломата телеканалу RTVI.

    «В августе был подписан промежуточный меморандум о трансформации российских военных объектов в совместные российско-сирийские учебно-логистические центры. И сейчас идет подготовка уже конкретных межправительственных соглашений по этим объектам, которые окончательно закрепят их будущий статус», – заявил Борисенко.

    Дипломат выразил надежду на то, что подписание соответствующих межправительственных договоров состоится до конца текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Россия и Сирия подписали меморандум о будущем российских военных баз.

    Ранее Кремль оставлял без комментариев эту тему. А глава МИД Сирии сообщил о пересмотре соглашений с Москвой.

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    14 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Уволенным по здоровью военным разрешили лечиться в госпиталях Минобороны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие, уволенные по состоянию здоровья, в ближайшее время смогут получать медицинскую помощь в военных госпиталях, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

    Отправленные в отставку по состоянию здоровья российские военнослужащие получат право проходить лечение в военных медучреждениях. Об этом сообщил ТАСС начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

    «Раньше мы занимались лечением только действующих военнослужащих. Но в ближайшее время такую возможность мы будем предоставлять и уже уволенным военнослужащим по состоянию здоровья. Это сделано с точки зрения того, чтобы наши военные госпиталя в сложных случаях, по методикам, которыми мы владеем, могли бы продолжить лечение», – заявил Тришкин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России разрабатывает комплекс мер для быстрой адаптации участников спецоперации к гражданской жизни.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о модернизации профильных госпиталей для военнослужащих.

    Он назвал благополучие защитников России и их родных абсолютным приоритетом в работе кабмина.

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    14 октября 2026, 10:21 • Новости дня
    Пентагон нашел способ дешевле производить гиперзвуковое оружие

    Fox News: Стартапы снизили стоимость гиперзвукового оружия США

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство обороны США наращивает производство гиперзвукового оружия, а частные стартапы предлагают военным кратно более дешевые решения по сравнению с традиционными разработками Пентагона.

    Соединенные Штаты восполняют запасы ракет и одновременно развивают новые виды вооружения, уделяя особое внимание гиперзвуковым комплексам, способным маневрировать на скорости, в пять раз превышающей звуковую. По данным Government Accountability Office, ракета для гиперзвукового комплекса армии Dark Eagle стоит свыше 40 млн долларов, а для оснащения эсминцев типа Zumwalt стоимость одной гиперзвуковой ракеты достигает 70 млн долларов, при этом модернизационный проект отстает от графика на два года, передает Fox News.

    Для сравнения, крылатая ракета Tomahawk стоит около 2,6 млн долларов, ракета Patriot – почти 4 млн долларов, а ракета точного удара PrSM – 1,6 млн долларов. На цену одной гиперзвуковой ракеты для эсминцев ВМС могли бы купить почти 27 ракет Tomahawk, а на цену одного комплекса Dark Eagle – около 25 ракет PrSM.

    Старший советник отдела обороны и безопасности CSIS Марк Канциан отметил, что американской армии нужны ракеты всех трех уровней. «Нам потребуются все три уровня ракет: дешевые, те, что сейчас на высоком уровне, вроде Patriot, и, возможно, какие-то гиперзвуковые», – сказал Канциан.

    Снизить стоимость производства гиперзвукового оружия пытаются стартапы. Соучредитель и генеральный директор компании Castelion Брайон Харгис рассказал, что цена одной ракеты комплекса Blackbeard, в который инвестируют армия и ВМС, составляет менее 500 тыс. долларов, что является крайне низкой суммой для подобных боеприпасов. В этом году Castelion начала строить, по собственным данным, крупнейший в США завод по производству гиперзвукового оружия, который должен ежегодно выпускать тысячи ракет Blackbeard для интеграции с истребителями F/A-18 Super Hornet, комплексами HIMARS и беспилотными судами.

    Оборонный подрядчик Rocket Lab совместно с военным ведомством проводит частые испытательные запуски для совершенствования гиперзвуковых технологий. Вице-президент компании по глобальным пусковым услугам Брайан Роджерс заявил, что программа HASTE позволяет проводить дешевые и частые испытания, не рискуя всем бюджетом на одном запуске. Вооруженные силы США пока никогда не применяли гиперзвуковое оружие, хотя рассматривали возможность развертывания Dark Eagle на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Пентагон заявил об уязвимости американской ПРО перед гиперзвуковым оружием. Весной Bloomberg сообщил, что США близки к созданию собственного гиперзвукового оружия. В прошлом году Британия и США совместно испытали гиперзвуковой ракетный двигатель.

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    14 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Жданова: НАТО спровоцировало беспрецедентный рост торговли западным оружием

    Делегация России в Вене обвинила ВСУ в нелегальной перепродаже оружия НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что милитаризация НАТО и военная помощь Киеву привели к беспрецедентному росту нелегальной перепродажи западного вооружения.

    Милитаризация НАТО привела к росту нелегальной торговли западным оружием, а руководство украинских спецслужб и командование ВСУ играют ключевую роль в теневых схемах перепродажи поступающей военной техники. Об этом заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, пишет ТАСС.

    «Милитаризация блока НАТО и направление вооружений на Украину уже привели к бесконтрольной и беспрецедентной, возможно за всю историю войн, нелегальной торговле западным ввт», – сказала Жданова в ходе заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

    По ее словам, киевские власти при поддержке ЕС отдали сбыт оружия на откуп международным организованным преступным группировкам.

    Жданова также напомнила, что экспертное сообщество Германии в июне обсуждало проблему нелегального распространения оружия с Украины. Немецкие специалисты тогда констатировали, что в Евросоюзе в обращении находятся около 35 млн единиц незарегистрированных средств поражения различных типов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом удары российских войск по Одессе помешали поставкам оружия НАТО на Украину.

    Ранее генеральный секретарь альянса обсудил с союзниками поставку дополнительных систем ПВО Киеву. Между тем пропавшие на украинской территории сотни тысяч единиц оружия пополнили черный рынок Евросоюза.

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    14 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Замглавы Минобороны Польши выступила за призыв в армию женщин

    Замглавы Минобороны Польши предложила призывать на срочную службу женщин

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая заявила о необходимости ввести обязательную военную службу как для мужчин, так и для женщин.

    Призыв на срочную военную службу в Польше был приостановлен в 2010 году, и в настоящее время комплектование армии ведется исключительно по контракту. Однако сейчас власти обсуждают возможность возвращения к обязательному призыву для граждан обоих полов, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    «В министерстве национальной обороны сейчас идет разговор о всех сценариях. Я являюсь сторонницей обязательной службы. Но у меня также есть коллеги, которые абсолютно против этого. Дискуссия продолжается», – заявила Собковяк-Чернецкая.

    По ее словам, она опирается на опыт скандинавской и немецкой моделей и выступает за то, чтобы женщины и мужчины в равной степени становились солдатами. Замминистра предложила сценарий, при котором сначала армия будет набирать добровольцев, а затем доукомплектовывать ряды солдатами срочной службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Польши уличил политиков в запугивании граждан войной ради рейтингов.

    В прошлом месяце Минобороны Польши признало успехи России в сфере беспилотников.

    Весной Польша заявила о планах создания сильнейшей европейской армии.

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    14 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Политик Филиппо назвал Зеленского «кровавой марионеткой евроястребов»

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо порадовался ситуации с терминалами Starlink, которые стали сбоить при работе в интересах украинских боевиков, и призвал «принудить» Киев к миру.

    Французский политик разместил в соцсети Х новость, которую сообщил советник президента Украины по технологическим вопросам: «Работа некоторых терминалов Starlink, судя по всему, была ограничена минувшей ночью», и прокомментировал ее.

    «Наконец-то. Нужно принудить к миру! Разоружить «евроястребов» и Зеленского – их кровавую марионетку. Иначе война будет длиться вечно», – написал Филиппо в соцсети Х.

    Ранее Филиппо указывал на нарастающую отстраненность американского президента Трампа от главы киевского режима Владимира Зеленского из-за ряда просчетов последнего на политическом поле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Владимира Зеленского подтвердил ограничение доступа армии к спутниковой связи, после чего он призвал Илона Маска вернуть ВСУ доступ к терминалам Starlink.

    Маск объяснил ограничения работы Starlink коммерческим статусом сети.

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    14 октября 2026, 23:33 • Новости дня
    Военные США уничтожили связанное с Ираном судно в Оманском заливе

    Военные США уничтожили судно в Оманском заливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные Центрального командования США объявили об уничтожении связанного с Ираном судна в Оманском заливе, которое вело разведку и наведение на корабли ВМС США, о чем сказано в аккаунте CENTCOM в соцсети Х.

    «Силы США 6 октября уничтожили судно, связанное с Ираном, которое проводило разведку и наведение на корабли ВМС США в Оманском заливе», – сказано в сообщении.

    Американские военные заявили, что за последние семь месяцев Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана беспорядочно атаковал тысячи гражданских судов, проходящих через региональные воды, помимо кораблей ВМС США.

    «Члены экипажа были благополучно эвакуированы до уничтожения судна типа дау», – добавили они.

    К сообщению было приложено видео, на котором снаряд бьет в центр судна, происходит взрыв и пожар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана. Власти Ирана обвинили США в контрабанде топлива у берегов Омана.

    Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД Омана.

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    14 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    Польша собралась производить более миллиона артиллерийских снарядов в год

    Власти Польши заявили о планах выпускать свыше миллиона снарядов ежегодно

    Tекст: Мария Иванова

    Министр по контролю за государственными активами Войцех Балчун заявил, что оборонная промышленность Польши в ближайшее время должна выйти на уровень производства более миллиона артиллерийских снарядов каждый год.

    «Мы должны дойти до уровня производства свыше миллиона [снарядов] ежегодно, чтобы обеспечивать потребности польской армии», – заявил Балчун, передает ТАСС со ссылкой на канал Polsat.

    Министр не уточнил, о снарядах каких калибров идет речь, однако отметил, что к 2028 году в Польше планируется произвести от 150 до 180 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

    В июне сообщалось, что польские оборонные предприятия получили 13,5 млрд злотых в рамках программы милитаризации Евросоюза на производство снарядов калибра 155 миллиметров. Выпуск боеприпасов будет организован на пяти заводах оборонного концерна Polska Grupa Zbrojeniowa.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей.

    Варшава взяла кредит на создание сильнейшей армии Европы.

    В прошлом месяце Польша предложила США создать центр производства американских вооружений.

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    15 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    ВС России почти уничтожили группировку ВСУ в Орехове Запорожской области

    Марочко: ВС России почти уничтожили группировку ВСУ в Орехове

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России разгромили вражеские подразделения в Запорожской области, лишив противника возможности проводить полноценную ротацию и эвакуировать раненых из-за разрушенной логистики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения ВСУ в запорожском Орехове понесли критические потери под ударами российских военных, перебрасываемые Киевом резервы уже не смогут изменить тяжелую для противника ситуацию на линии соприкосновения.

    «Те подразделения, которые были в Орехове ранее, практически полностью уничтожены. А новые, которые Киев подбрасывает, не способны уже переломить ситуацию на поле боя», – заявил Марочко ТАСС.

    Из-за постоянного огневого контроля логистика украинских войск оказалась парализована. Солдаты лишены возможности использовать транспорт крупнее скутера, поэтому смена личного состава в 99% случаев проходит пешком, а эвакуация пострадавших стала практически невыполнимой задачей.

    По оценке военного эксперта, в подобных условиях остатки сил противника продержатся недолго. Он добавил, что у украинских формирований фиксируется острое истощение запасов вооружения и техники, а бойцы окончательно утратили боеспособность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли новые позиции северо-западнее Орехова. ВКС России поразили пункты управления и дислокации подразделений ВСУ.

    Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

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    15 октября 2026, 01:18 • Новости дня
    КНДР запустила новые крылатые ракеты с подводных лодок

    Tекст: Катерина Туманова

    Северная Корея успешно испытала два типа новых стратегических крылатых ракет подводного базирования в акватории Восточно-Корейского (Японского) моря, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Главное ракетное управление КНДР успешно провело испытания двух типов стратегических крылатых ракет подводного базирования. Запуски прошли 14 октября 2026 года в акватории Восточно-Корейского (Японского) моря», – сказано в сообщении.

    За ходом маневров наблюдали член Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи Ким Чон Сик и генеральный директор Главного ракетного управления Чан Чан Ха. Также на испытаниях присутствовали профильные инженеры военно-морских сил республики.

    Проведенные пуски позволили проверить готовность подводных боевых систем к мобилизации и повысить навыки флота в выполнении стратегических задач.

    Испытания подтвердили высокую надежность и эффективность средств сдерживания КНДР, не оказав негативного влияния на безопасность соседних государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР 13 октября провела испытание обновленной тактической баллистической ракеты, а также заявила о неспособности противника отследить ее ракеты.

    В Сеуле и Токио 12 октября заявили о выпущенных КНДР неопознанных снарядах.

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    15 октября 2026, 06:59 • Новости дня
    Российские снайперы сбили украинский дрон-невидимку B-2

    Снайперы группировки «Запад» сбили на краснолиманском направлении дрон ВСУ B-2

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Снайперы российской группировки войск «Запад» уничтожили на краснолиманском направлении украинский беспилотник-камикадзе B-2, который позиционируется ВСУ как дрон-невидимка.

    Снайперы российской группировки войск «Запад» сбили украинский беспилотник, который ВСУ позиционируют как дрон-невидимку, передает РИА «Новости».

    «Расчет снайперов, в чьи задачи входит, в том числе, уничтожение тяжелых БПЛА ВСУ типа «Баба-Яга», уничтожил огнем украинский беспилотник-камикадзе самолетного типа на краснолиманском направлении. Им оказался B-2 – недавняя разработка ВСУ, долгое время державшаяся в секрете и интересная своей необычной формой и заявленной малозаметностью», – рассказал начальник расчета противодействия БПЛА 169-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Лео.

    По его словам, название аппарата является прямой отсылкой к американскому стратегическому малозаметному бомбардировщику B-2 Spirit. Военный добавил, что для управления дроном в условиях радиоэлектронного подавления применяется система Starlink, однако украинский аппарат все равно успешно сбивается российскими бойцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду операторы дронов Южной группировки уничтожили три пункта управления БПЛА. Операторы БПЛА группировки «Восток» уничтожили позиции противника. Во вторник стало известно, что ВС России с начала спецоперации на Украине уничтожили более 260 тыс. украинских дронов.

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