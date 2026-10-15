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    15 октября 2026, 07:54 • Новости дня

    Американский атомный авианосец направился на базу в Японии

    Атомный авианосец ВМС США Theodore Roosevelt намеревается зайти на базу в Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атомный авианосец Военно-морских сил США Theodore Roosevelt в сопровождении ударной группы прибудет на базу Йокосука у входа в Токийский залив на этой неделе.

    Ударная группа во главе с атомным авианосцем Военно-морских сил США Theodore Roosevelt должна прибыть на японскую базу Йокосука на текущей неделе, передает ТАСС со ссылкой на данные местного муниципалитета, уведомленного МИД Японии.

    Переброска Theodore Roosevelt в северо-западную часть Тихого океана призвана компенсировать ослабление позиций американских ВМС в этом регионе. Оно произошло после того, как в мае в Аравийское море для противодействия Ирану была направлена группа кораблей во главе с авианосцем George Washington, постоянно дислоцировавшаяся у берегов Японии.

    Theodore Roosevelt рассчитан на базирование до 90 вертолетов и самолетов. В его ударную группу также входят ракетный крейсер, несколько ракетных эсминцев и ударная атомная подводная лодка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп заявил об атаке «Исламской Республики Япония» на американский авианосец.

    12 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    У России с Японией может появиться сухопутная граница

    Южная часть острова Кунашир выросла в сторону Японии почти на 500 метров

    У России с Японией может появиться сухопутная граница
    @ Сергей Красноухов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Южная часть Весловского полуострова на курильском острове Кунашир за последние годы выдвинулась в сторону Хоккайдо почти на 500 метров из-за намываемого течениями песка.

    Как пишет Shot, в результате таких изменений в будущем у России может появиться сухопутная граница с Японией. На данный момент расстояние между государствами в этом районе составляет около 16 км, передает РИАМО.

    В проливе Измены уже образовались большие песчаные отмели и мелководье. Намытый песок мешает судоходству, поскольку глубина сложного фарватера местами уменьшилась до нескольких метров, из-за чего через пролив могут проходить лишь малые суда.

    Специалисты отмечают увеличение площади и других Курильских островов. Так, после извержения вулкана в 2019 году остров Райкоке вырос примерно на 15%, а остров Матуа после извержения 2009 года стал больше на 2–3%. Кроме того, на Итурупе также находили новые сформированные морем береговые валы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе посол США поддержал Японию в вопросе о Курильских островах.

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    14 октября 2026, 11:20 • Новости дня
    Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии

    SCMP: Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии

    Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии
    @ sakhalin.gov.ru

    Tекст: Игорь Иножарский

    Делегация чиновников и представителей бизнеса из китайской провинции Хэйлунцзян прибыла на остров Итуруп для обсуждения совместных экономических проектов, что вызвало официальные протесты со стороны Японии.

    Китайская бизнес-делегация посетила остров Итуруп для изучения возможностей совместных экономических проектов, пишет South China Morning Post. Представители власти и деловых кругов провинции Хэйлунцзян, граничащей с российским Дальним Востоком, прибыли для оценки инвестиционного потенциала. Как сообщили в правительстве Сахалинской области, делегаты проявили особый интерес к аквакультуре, переработке морепродуктов и туризму, в частности к выращиванию морских ежей и трепангов.

    Токио, оспаривающий принадлежность южной части Курильских островов, выразил решительный протест. Глава японского МИД Тосимицу Мотэги подчеркнул, что Япония строго отвергает инвестиции и визиты третьих стран, осуществляемые по российским правилам. Японская сторона довела свою позицию до Москвы и Пекина по дипломатическим каналам.

    В ответ на японскую реакцию официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила: «Победоносный исход антифашистской войны следует уважать и защищать». При этом она отказалась комментировать деятельность частных китайских компаний на островах.

    Интерес китайских инвесторов может быть связан с созданием Россией в 2022 году специальной экономической зоны на Курилах. Режим предоставляет инвесторам освобождение от ряда налогов на 20 лет в рамках развития Дальнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин впервые посетил курильский остров Итуруп с рабочей поездкой. Министерство иностранных дел Японии выразило решительный протест в связи с этим событием. В ответ официальный Пекин призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

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    13 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    Задержанный японский журналист собирал данные об участниках СВО на Курилах

    ФСБ: Задержанный японский журналист собирал на Курилах данные об участниках СВО

    Задержанный японский журналист собирал данные об участниках СВО на Курилах
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Задержанный по подозрению в шпионаже корреспондент японской газеты «Хоккайдо Симбун» собирал данные о жителях Курильских островов, участвующих в специальной военной операции.

    Задержанный по подозрению в шпионаже корреспондент бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» собирал данные об участниках СВО из числа жителей Курильских островов, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

    «В результате кропотливой работы нами достоверно установлено, что японец, прикрываясь своим журналистским статусом, вышел далеко за его рамки», – сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

    По его словам, действуя по заданию национальной разведки, иностранец осуществлял сбор и хранение сведений о количестве мобилизованных и добровольных участников спецоперации. Эту информацию он намеревался передать соответствующим структурам Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на Сахалине задержали журналиста японской газеты по подозрению в шпионаже.

    При этом весной в самой Японии решили принять законы о борьбе со шпионажем и о внешней разведке. Ранее Генпрокуратура отменила реабилитацию десяти японских военных преступников.

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    14 октября 2026, 11:54 • Новости дня
    Премьер Японии заявила о тратах на макияж, ванну и мытье посуды по четыре часа в день
    Премьер Японии заявила о тратах на макияж, ванну и мытье посуды по четыре часа в день
    @ AAP Image/Lukas Coch/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в парламенте заявила, что тратит на бытовые дела на три–четыре часа в день больше, чем ее предшественники-мужчины, поскольку лично готовит завтрак, моет посуду и ухаживает за собой.

    Санаэ Такаити, ставшая в прошлом году первой женщиной на посту премьер-министра Японии, рассказала депутатам, что на фоне и без того плотного графика берет на себя значительную часть домашних обязанностей. «По утрам я принимаю ванну, готовлю завтрак, а потом мою посуду, не говоря уже о нанесении макияжа», – сказала она, добавив, что чувствует, будто тратит на такие дела на три–четыре часа в день больше, чем ее предшественники-мужчины, передает South China Morning Post.

    Такаити назвала себя трудоголиком и ранее признавалась, что спит всего по два–четыре часа в сутки, а иногда проводит совещания с сотрудниками в три часа ночи. Поводом для обсуждения ее расписания стал вопрос депутата правящей коалиции о том, как японские премьеры выдерживают марафонские часы присутствия на заседаниях парламента.

    Издание отмечает, что главы японского правительства обычно ежедневно проводят в парламенте по пять–семь часов, отвечая на вопросы оппозиции или просто находясь в зале. По данным исследования, на которое сослался депутат партии «Инновации Японии» Фумитакэ Фудзита, в 2022 году премьер Японии присутствовал на заседаниях 72 дня, тогда как премьер Британии – 50 дней, а канцлер Германии – 13 дней.

    На фоне высказываний Такаити издание напоминает о жестких гендерных ролях в Японии и хронической недопредставленности женщин в политике. На последних выборах в нижнюю палату парламента в феврале из 465 мандатов женщины получили лишь 68, что подчеркивает уникальность прихода Такаити к власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Британии призвали премьер-министра Японии Санаэ Такаити договориться с президентом России Владимиром Путиным. Премьер Японии Такаити направила подношение в храм Ясукуни, вызвав критику соседних стран. Японский премьер также заявила о сохранении безъядерного статуса страны.

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    13 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    МИД: Токио пытается использовать журналистов для подрыва безопасности России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Токио пытается использовать работающих в России японских корреспондентов для сбора информации в целях подрыва безопасности страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, подобные случаи происходят не впервые и становятся дополнительным фактором ухудшения российско-японских отношений.

    Япония задействует журналистов, работающих в России, для сбора информации для подрыва безопасности страны, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Попытки Токио задействовать своих корреспондентов, находящихся в России и имеющих статус иностранных журналистов, для сбора информации в целях подрыва безопасности нашего государства вызывают сожаление», – заявила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте МИД России. Она добавила, что это не единичный случай.

    По ее словам, двустороннее сотрудничество деградирует из-за антироссийского курса японских властей и нежелания Токио прислушиваться к озабоченностям Москвы по поводу ремилитаризации Японии, затрагивающей безопасность на Дальнем Востоке. Произошедшее, отметила она, станет дополнительным фактором, омрачающим отношения стран.

    Захарова призвала Токио одуматься, изменить подход и отказаться от враждебных шагов в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист японской газеты был задержан на Сахалине за шпионаж.

    Позже стало известно, что задержанный собирал данные об участниках спецоперации на Курилах.

    А ФСБ показала видео задержания японского журналиста.

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    13 октября 2026, 17:47 • Новости дня
    Журналист японской газеты задержан на Сахалине за шпионаж

    ФСБ: На Сахалине за шпионаж задержан японский журналист

    Журналист японской газеты задержан на Сахалине за шпионаж
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сотрудники ФСБ задержали в Сахалинской области корреспондента японской газеты «Хоккайдо Симбун» по подозрению в сборе секретных данных об обороноспособности России.

    Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли противоправную деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» в Южно-Сахалинске. Иностранец был задержан накануне вылета за пределы страны, после чего его доставили в Москву, передает РИА «Новости».

    «В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что он осуществлял сбор и хранение сведений, имеющих отношение к обороноспособности страны, в целях их передачи по заданию национальной разведки для использования против безопасности Российской Федерации», – заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Румынии по подозрению в шпионаже задержали россиянина.

    Летом парижский суд оставил в тюрьме обвиняемую в шпионаже гражданку России.

    В марте власти Австралии не предъявили обвинений в шпионаже арестованным россиянам.

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    14 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Глава Минсельхоза Японии подал в отставку из-за скандала

    Bloomberg: Министр сельского хозяйства Японии ушел в отставку из-за скандала

    Глава Минсельхоза Японии подал в отставку из-за скандала
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр сельского хозяйства Японии Казуо Яна сообщил об отставке после обвинений в возможной скупке голосов и сокращении финансирования дорожных работ для округов, не поддержавших его на февральских выборах в правительстве премьера Санаэ Такаити.

    Министр сельского хозяйства Японии Казуо Яна в среду подал прошение об отставке на фоне обвинений в возможном подкупе избирателей и злоупотреблении бюджетными средствами, что делает его первым членом кабинета премьер-министра Санаэ Такаити, уходящим из-за скандала, пишет Bloomberg.

    «Я приношу извинения за то, что доставил такую огромную неприятность всем, кто был вовлечен», – заявил Яна журналистам после подачи прошения об отставке, добавив, что сделал этот шаг из опасения затормозить работу парламента и министерства. При этом он отказался раскрывать, как отреагировала на его решение Санаэ Такаити.

    Скандал вокруг министра разгорелся после сообщений, что он хвастался сокращением финансирования дорожных работ в муниципалитетах, которые, по его словам, не поддержали его на февральских парламентских выборах, а также после обвинений в организации бесплатного транспорта для избирателей на стартовый митинг, что в Японии может считаться нарушением строгого избирательного законодательства.

    Яна настаивает, что закона не нарушал и что оплачивал транспорт как часть расходов на аренду площадки, а не как пожертвование, позднее он публично отказался от своих слов о сокращении дорожного финансирования и принес извинения. Такаити сначала защищала министра, но затем заявила в парламенте, что при признаках незаконности «не станет колебаться с кадровым решением», и назвала его высказывания о дорожном бюджете «действительно не крутыми», на фоне чего позиции Яны в кабинете ослабли.

    Кабинет Такаити до этого выдерживал череду публикаций о скандалах: таблоиды сообщали о внебрачной связи тогдашнего министра образования Ёхэя Мацумото и возможных нарушениях избирательных правил министром экономической безопасности Кими Онода и министром финансов Сацуки Катаямы, однако эти истории не привели к немедленным отставкам. По данным последнего опроса национальной телекомпании NHK, рейтинг поддержки Такаити составляет 51%, что выше показателей ее предшественников, но новый скандал может осложнить положение правящей Либерально-демократической партии накануне весенних местных выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила возможность отставки главы Минсельхоза из-за обвинений в шантаже избирателей. Премьер-министр Японии также заявила о больших затратах времени на уход за собой и домашние дела, что вызвало дискуссию в обществе. В июле жители Токио потребовали отставки премьер-министра Японии из-за роста военных расходов.

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    14 октября 2026, 09:56 • Новости дня
    Япония запросила у России информацию о задержанном за шпионаж журналисте

    Kyodo: Япония запросила у Москвы данные о задержанном за шпионаж журналисте

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Японии запросило у России информацию о задержании по подозрению в шпионаже корреспондента газеты «Хоккайдо симбун» Юки Имаи, сообщает Kyodo.

    В Kyodo подчеркнули, что в издании, на которое Юки Имаи работает, выясняют обстоятельства произошедшего и считают приоритетом безопасность своего сотрудника, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва уже предупреждала Токио о недопустимости разведдеятельности под прикрытием прессы.

    «О недопустимости подобных действий, о несовместимости двух жанров, о невозможности, нелегитимности, незаконности, деструктивности использования журналистики в качестве прикрытия вот такой деятельности», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

    Во вторник в Сахалинской области по подозрению в шпионаже в интересах японских спецслужб задержали журналиста японской газеты.

    Подозреваемый собирал данные об участниках спецоперации на Курилах.

    ФСБ показала видео поимки иностранца.

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    13 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    ФСБ показала видео задержания японского журналиста за шпионаж

    ФСБ опубликовала видео задержания журналиста «Хоккайдо Симбун» за шпионаж

    ФСБ показала видео задержания японского журналиста за шпионаж
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    ФСБ России опубликовала видеозапись задержания корреспондента японской газеты «Хоккайдо Симбун», подозреваемого в шпионаже.

    Центр общественных связей ФСБ России обнародовал видеозапись задержания корреспондента южно-сахалинского бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун», подозреваемого в шпионаже, пишет ТАСС.

    На опубликованных кадрах запечатлены задержание журналиста, проведение обыска и его допрос, а также процесс этапирования подозреваемого в Москву.

    По данным ФСБ, задержанный собирал информацию об участниках спецоперации на Украине из числа жителей Курильских островов. Лефортовский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, следственные действия продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист японской газеты был задержан на Сахалине по подозрению в шпионаже. Позже стало известно, что задержанный собирал данные об участниках спецоперации на Курилах.

    В феврале ФСБ задержала жителя Запорожской области за шпионаж и госизмену.

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    14 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Песков прокомментировал задержание японского журналиста

    Песков: ФСБ выполняет свои функции и ловит шпионов

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная служба безопасности России выполняет свои функции по поимке шпионов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя задержание японского журналиста в Южно-Сахалинске.

    Песков прокомментировал задержание японского журналиста в Южно-Сахалинске, передает РИА «Новости».

    «Были соответствующие заявления Федеральной службы безопасности. Федеральная служба безопасности выполняет свои функции. Если есть шпионы – их ловят», – сказал Песков.

    Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что на Сахалине по подозрению в шпионаже задержан корреспондент японской газеты «Хоккайдо Симбун». По данным ведомства, он собирал и хранил сведения, касающиеся обороноспособности России, и планировал покинуть страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Япония запросила у России информацию о задержанном журналисте.

    Во вторник ФСБ показала видео его задержания. В тот же день стало известно, что задержанный собирал данные об участниках спецоперации на Украине на Курилах.

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    14 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Пекин призвал уважать итоги Второй мировой войны после критики Японии

    МИД Китая ответил на протест Японии из-за визита китайского бизнеса на Курилы

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на недовольство Японии визитом китайской бизнес-делегации на Курильские острова заявила о необходимости отстаивать итоги победы во Второй мировой войне.

    Власти Китая выступают за отстаивание итогов победы во Второй мировой войне на фоне недовольства Токио визитом китайских предпринимателей на Курилы, передает РИА «Новости».

    «Китай последовательно заявляет о необходимости уважать и отстаивать результаты победы во Всемирной антифашистской войне», – заявила Мао Нин, отвечая на просьбу оценить слова главы МИД Японии Тосимицу Мотэги о неприемлемости деятельности третьих стран на Курильских островах.

    Дипломат отметила, что делегация из провинции Хэйлунцзян находилась в Южно-Сахалинске для дружеских обменов с регионом-побратимом. При этом она отказалась комментировать коммерческую деятельность частных предприятий во время поездки.

    Ранее правительство Сахалинской области сообщило, что китайские бизнесмены впервые посетили остров Итуруп для обсуждения потенциального сотрудничества в рыбной отрасли и туризме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Устав ООН помешал планам Японии на Курильские острова.

    Летом японские власти пообещали дать ответ на визит российского руководства на Итуруп.

    Китай призвал Токио соблюдать послевоенный порядок в отношении Курил.

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    13 октября 2026, 07:28 • Новости дня
    Япония решила создать единый центр разработки и экспорта оружия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японское правительство подготовило план создания объединенной структуры из представителей государственных ведомств и частного бизнеса для управления разработкой, выпуском и поставками вооружений за рубеж.

    Новый орган заработает с 1 октября 2027 года. В Токио учли опыт США и стран Евросоюза, которые столкнулись с нехваткой производственных мощностей из-за низкого уровня инвестиций в военную индустрию, передает ТАСС со ссылкой на Kyodo News.

    Японское правительство намерено заранее сформировать потенциал для длительного ведения боевых действий, опираясь на новые военные технологии, в первую очередь беспилотные аппараты.

    Изначально в структуру войдут 300 представителей министерства обороны, МИД, министерства экономики, торговли и промышленности, а также сотрудники частных корпораций. К 2031 году штат планируется увеличить до 600 человек, включив туда специалистов из ведущих торговых компаний с опытом зарубежных сделок.

    Кроме того, Токио рассчитывает наладить экспорт вооружений через единый централизованный механизм переговоров с иностранными заказчиками. Соответствующие законопроекты поступят в парламент в первой половине следующего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Кремль заявил о реваншистской милитаризации Японии. Глава МИД России Сергей Лавров указал на стремление новых японских лидеров к милитаризации страны. Летом Пекин перекрыл экспорт десяткам японских компаний из-за милитаризации.

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    13 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    В Японии нашли неизвестные кадры последствий бомбардировки Хиросимы

    В библиотеке Хиросимы нашли вырезанные американцами кадры последствий взрыва

    Tекст: Мария Иванова

    В Библиотеке визуальной культуры японского города Хиросима обнаружили ранее неизвестные кинопленки, на которых запечатлены последствия американских атомных бомбардировок 1945 года.

    Найденные материалы были отсняты по указанию американских оккупационных властей в сентябре 1945 года в Хиросиме и Нагасаки для фиксации последствий атомных ударов, передает ТАСС.

    На основе этих пленок был подготовлен документальный фильм, который вывезли в США в 1946 году и вернули в Японию в 1967 году. Оказалось, что в финальную версию ленты не вошел существенный массив исходников, которые сейчас обнаружили в библиотеке.

    В частности, на неизданных пленках зафиксированы пострадавшие от атомных ударов, чьи лица были обрезаны при монтаже фильма в 1945 году. Сотрудники библиотеки полагают, что эти материалы помогут более точно установить круг жертв ядерных бомбардировок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что премьер-министру Японии не хватило мужества назвать виновных в бомбардировке Хиросимы.

    Премьер Японии Санаэ Такаити на церемонии памяти жертв не упомянула США.

    В прошлом году Дональд Трамп назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом».

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    14 октября 2026, 07:49 • Новости дня
    Хакерская атака обрушила японскую систему данных о стихийных бедствиях

    Хакерская атака вывела из строя систему данных о стихийных бедствиях в Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Японии предположительная хакерская атака парализовала работу компании Arcadia, Inc., занимающейся сбором данных о стихийных бедствиях.

    Компания по контракту с правительством Японии собирает и распространяет оперативную информацию органов местного самоуправления, передает ТАСС.

    Информацию в Arcadia, Inc. передавали 875 органов местной власти, многие из которых прервали контакты из-за угрозы утечки личной информации. В худшем случае злоумышленники могли похитить более 3,1 млн адресов электронной почты и неустановленное число телефонных номеров граждан.

    Министерство по административным делам и коммуникациям Японии затребовало детальный отчет об инциденте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее хакеры похитили данные миллионов клиентов японского сервиса авиабилетов. До этого сообщалось, что число кибератак на японские компании достигло рекорда. Япония решила защитить инфраструктуры от кибератак ИИ.

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    14 октября 2026, 08:35 • Новости дня
    Премьер Японии допустила отставку главы Минсельхоза из-за шантажа избирателей

    Премьер Японии задумалась об отставке министра Яны после угроз избирателям

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити не исключила возможности отправки в отставку министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Кадзуо Яны на фоне скандала с угрозами урезать госфинансирование не поддержавшим его местным властям.

    Глава правительства выступила на слушаниях в бюджетной комиссии нижней палаты парламента после публикаций об угрозах со стороны руководителя ведомства, передает ТАСС.

    «Его заявления, если это соответствует действительности, крайне неуместны и нелепы, – сказала Санаэ Такаити. – Я хорошенько подумаю, может ли этот человек заниматься административной деятельностью».

    Она также предупредила о готовности принять кадровые решения в случае подтверждения факта нарушения министром избирательного закона. Кадзуо Яна подозревается в незаконном предоставлении бесплатных автобусов своим сторонникам на недавних выборах.

    В мае политик заявил на встрече с активистами правящей Либерально-демократической партии, что добился серьезного сокращения дорожных дотаций двум муниципалитетам, мэры которых отказались поддержать его кандидатуру. Аудиозапись этих слов попала в распоряжение популярного еженедельника. Сам чиновник многократно извинялся, объясняя свои высказывания безответственностью и отрицая реальное давление на избирателей.

    На состоявшихся в феврале всеобщих выборах глава ведомства проиграл в своем округе в префектуре Тотиги, несмотря на личную поддержку премьера. Политику удалось пройти в парламент по системе пропорциональных партийных списков, а в сентябре он был назначен на министерский пост в ходе реорганизации кабинета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее руководитель Минсельхоза Японии отказался покидать должность на фоне скандала с рисом.

    Летом жители Токио потребовали отставки премьер-министра Японии из-за роста военных расходов.

    В прошлом году страна погрузилась в кризис после ухода с поста предыдущего главы правительства.

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