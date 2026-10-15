Американский атомный авианосец направился на базу в Японии

Атомный авианосец ВМС США Theodore Roosevelt намеревается зайти на базу в Японии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ударная группа во главе с атомным авианосцем Военно-морских сил США Theodore Roosevelt должна прибыть на японскую базу Йокосука на текущей неделе, передает ТАСС со ссылкой на данные местного муниципалитета, уведомленного МИД Японии.

Переброска Theodore Roosevelt в северо-западную часть Тихого океана призвана компенсировать ослабление позиций американских ВМС в этом регионе. Оно произошло после того, как в мае в Аравийское море для противодействия Ирану была направлена группа кораблей во главе с авианосцем George Washington, постоянно дислоцировавшаяся у берегов Японии.

Theodore Roosevelt рассчитан на базирование до 90 вертолетов и самолетов. В его ударную группу также входят ракетный крейсер, несколько ракетных эсминцев и ударная атомная подводная лодка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп заявил об атаке «Исламской Республики Япония» на американский авианосец.