В Бурятии обсудили со Стивеном Сигалом съемки сериала о Чингисхане

Власти Бурятии обсудили со Стивеном Сигалом съемки сериала о юности Чингисхана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти республики обсуждают с актером и режиссером Стивеном Сигалом возможность экранизации романа бурятского писателя Алексея Гатапова о юности Чингисхана, передает ТАСС.

«Бурятию посетил Стивен Сигал, спецпредставитель МИД РФ. Алексей Гатапов создал пятитомник о юности Чингисхана – «Тэмуджин“. Сигал взял издание, сказал, что изучит. Мы обсуждали. И пока говорить громко об этом рановато, но, возможно, создадим сериал, похожий на «Игру престолов»», – заявил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

По словам министра, Сигал посетил республику, побывал на озере Байкал, встретился с главой Буддийской традиционной Сангхи России Пандито Хамбо ламой Дамбой Аюшеевым и познакомился с культурой эвенков. Доржиев добавил, что актер считает байкальские места родиной своих предков и чувствует себя в Бурятии как дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Стивен Сигал захотел попросить работу у Сергея Лаврова. Актер назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером. Сигал охарактеризовал Россию как идущую по пути правды страну.