  • Новость часаСледственный комитет завел 172 дела о пытках российских военнопленных
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    15 октября 2026, 07:44 • Новости дня

    В России расширили основания для высылки иностранцев с опасными болезнями

    Кабмин расширил список оснований для высылки иностранцев с опасными инфекциями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство России расширило перечень сведений, на основании которых Роспотребнадзор может принять решение о нежелательности пребывания в стране и высылке иностранцев с опасными заболеваниями, сообщил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

    Новые нормы вступили в силу с 13 октября и направлены на реализацию закона, ужесточившего правила медицинского освидетельствования мигрантов. Изменения коснулись порядка принятия решения о нежелательности пребывания иностранцев в России из-за угрозы здоровью населения, передает ТАСС.

    «Ранее основанием для этого было медицинское заключение о наличии у человека опасного для окружающих инфекционного заболевания, включая ВИЧ-инфекцию. Теперь таким основанием может стать сообщение о выявлении такого заболевания при медосмотре или оказании медицинской помощи», – сказал Антропенко.

    Депутат подчеркнул, что исключения сделаны для действующих и бывших военнослужащих по контракту, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил России.

    Роспотребнадзор должен принять решение в течение 10 рабочих дней после получения медицинских данных, при необходимости срок могут продлить до 60 дней. Уведомление направляется по месту пребывания иностранца, после чего он обязан выехать из страны, иначе ему грозит депортация. Решение может быть отменено при предоставлении документов об излечении.

    С 1 сентября в России сократился с 90 до 30 дней срок, в течение которого мигранты должны пройти обследование на опасные инфекции и наркотики. Процедуру теперь могут проводить только уполномоченные государством организации, а оплачивать ее обязаны сами иностранцы или их работодатели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее был принят закон об ужесточении требований к доходам мигрантов. До этого Госдума одобрила штрафы для иностранцев за отказ от медосмотра. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил об обязанности приезжих знать русский язык и соблюдать законы.

    12 октября 2026, 17:38 • Новости дня
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о трудовой миграции
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о трудовой миграции
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-индийского соглашения о временной работе граждан.

    Документ регулирует вопросы временной трудовой деятельности граждан России в Индии и граждан Индии в России «с целью упрощения порядка осуществления ими временной трудовой деятельности», пишет ТАСС.

    Соглашение охватывает в том числе студентов, обучающихся по очной форме в профессиональных и высших образовательных учреждениях, если они работают в свободное от учебы время. При этом правила не распространяются на объекты и территории, требующие специального разрешения для въезда иностранцев.

    Само соглашение было подписано в декабре 2025 года по итогам визита президента России в Индию. Стороны утвердили программы развития стратегических направлений экономического сотрудничества и культурных обменов до 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин перечислил ключевые сферы сотрудничества России и Индии.

    В мае глава МИД Сергей Лавров обсудил сотрудничество в космосе с главой МИД Индии.

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    13 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    В Госдуме назначили 145 депутатов ЕР на руководящие должности в комитетах и комиссиях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума утвердила депутатов «Единой России» первыми заместителями и заместителями председателей комитетов и комиссий. Как сообщила партия, назначения получили 145 парламентариев. Решения приняты на втором пленарном заседании нижней палаты девятого созыва.

    Первыми заместителями председателей комитетов избраны 57 единороссов. В комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов эти посты заняли Светлана Бессараб, Дарья Лантратова и Владимир Сайбель. В бюджетном комитете первыми зампредами стали Ольга Ануфриева, Леонид Симановский и Глеб Хор, в комитете по энергетике – Геннадий Букаев, Павел Завальный и Юрий Станкевич, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД..

    Первыми заместителями председателя комитета по обороне назначены Андрей Красов и Дмитрий Саблин. В комитете по безопасности и противодействию коррупции эти должности получили Рахим Азимов, Эрнест Валеев и Адам Делимханов, по международным делам – Андрей Климов, Дмитрий Савельев и Шамсаил Саралиев.

    Даниил Бессарабов стал первым зампредом комитета по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, Ирина Панькина – по уголовному и административному законодательству. Антон Горелкин занял аналогичный пост в комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи, Антон Немкин – по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Госдума также утвердила заместителей председателей комитетов. В комитете по обороне ими стали Дмитрий Перминов и Эдуард Шонов. Александр Суразов назначен зампредом комитета по региональной политике и местному самоуправлению, Станислав Кочев – по развитию Дальнего Востока и Арктики.

    Балдан Цыдыпов вошел в число заместителей председателя комитета по науке и высшему образованию, Александра Родионова – по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Дашибал Мункожаргалов стал зампредом комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, Энвер Набиев – по делам национальностей, Антон Старостин – по молодежной политике.

    В комитете по международным делам заместителями председателя избраны Светлана Журова и Вячеслав Никонов. Евгений Попов назначен зампредом комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, Зураб Макиев и Александр Шелковой – по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Еще 11 представителей партии получили должности в комиссиях Госдумы. Первыми зампредами стали Раиса Кармазина – в комиссии по регламенту и обеспечению деятельности палаты, Василий Пискарев – по депутатской этике, Светлана Разворотнева – по обеспечению жилищных прав граждан, Анатолий Выборный – по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и мандатным вопросам.

    Заместителями председателей комиссий избраны Дмитрий Каденков, Евгений Казаков, Марина Секержитская, Александр Жуков, Евгений Ревенко, Александр Якубовский и Жанна Рябцева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца Госдума создала комитеты по искусственному интеллекту и уголовному праву.

    За день до этого «Единая Россия» выдвинула кандидатов на посты глав 20 думских комитетов. Тогда была образована фракция «Единая Россия» в Госдуме в составе 350 депутатов.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

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    13 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Мурашко назвал показатель выявляемости рака в России

    Мурашко: Выявляемость онкологии на ранних стадиях в России превысила 62%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России выявляемость онкологических заболеваний на первой и второй стадиях в настоящее время превышает 62%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Выявляемость онкозаболеваний на первой и второй стадии в России превысила 62%, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

    «Блоки вопросов, касаемые выявления онкологических заболеваний, тоже фактически сдвинулись с места… Мы упростили систему. Сегодня выявляемость на первой и второй стадии выше 62%», – сказал Мурашко на пленарном заседании Госдумы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мурашко заявил о позднем обращении россиян за помощью хирургов.

    В субботу он предупредил о повышении риска сосудистых катастроф при гриппе.

    Тогда министр назвал генетику ключевым фактором успеха в борьбе с тромбами.

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    12 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    МВД предложило освободить часть иностранцев от экзамена по русскому языку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Необходимо освободить от сдачи экзаменов по русскому языку и истории иностранных граждан, трудоустраивающихся к резидентам Дальнего Востока и Арктики, говорится в проекте закона, который разрабатывает МВД.

    Согласно документу, мигранты, которые получили разрешение на работу у резидентов территорий опережающего развития, освобождаются от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства, передает РИА «Новости».

    В пояснительной записке отмечается, что мера вводится для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и ускорения социально-экономического развития макрорегионов.

    В настоящее время от сдачи экзаменов освобождены иностранные журналисты, а также мигранты, работающие в России в рамках утвержденной квоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году работающих по квоте мигрантов освободили от экзамена по русскому языку. Минобрнауки сообщило, что экзамен у мигрантов будет принимать искусственный интеллект. В прошлом году в Госдуме также предложили освободить часть мигрантов от экзамена по русскому языку.

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    13 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Екатерининский форум в Москве собрал более тысячи участников из 55 стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам открывшегося в Москве III Международного Екатерининского форума, в котором заявил о содействии иностранцам, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности.

    Екатерининский форум, открывшийся в НЦ «Россия», объединил более 1,3 тыс. участников из 55 стран. Собравшихся поприветствовал президент Владимир Путин, чье обращение зачитал заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД.

    «Важное место в повестке нынешней встречи занимают такие серьезные, востребованные временем вопросы, как развитие международного гуманитарного сотрудничества и народной дипломатии, поддержка иностранных граждан, которые связывают свое будущее с Россией, привлечение в нашу страну квалифицированных специалистов. И конечно, в ходе дискуссий вам предстоит обсудить историческое значение манифестов Екатерины II, которые открыли уроженцам европейских стран возможность приехать в Россию, обрести здесь новое Отечество и на протяжении столетий служить ему верой и правдой», – отмечается в обращении главы государства.

    Президент в своем обращении также подчеркнул, что Россия и впредь будет оказывать содействие соотечественникам и гражданам других стран, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности, создавать условия для их профессиональной, творческой самореализации, уделять приоритетное внимание совершенствованию профильного законодательства и правоприменительной практики в этой сфере.

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, что Россия на протяжении столетий остается местом притяжения для людей со всего мира.

    «Во времена правления Екатерины II, откликнувшись на ее призыв, в Россию переехали десятки тысяч человек из Европы. Отрадно, что в преддверии 300-летия со дня рождения императрицы Екатерининский форум обращается к этому историческому опыту. Россия открыта для всех, кто разделяет ее духовно-нравственные ценности, уважает культуру и традиции, стремится связать с ней свое будущее. Убежден, что выработанные здесь предложения послужат продолжением многовековой традиции, благодаря которой люди из разных стран находили в России свое новое Отечество», – сказал Сергей Нарышкин.

    По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, переселяющиеся в страну люди не нуждаются в дополнительном убеждении, так как сами являются носителями традиционных ценностей.

    «Нужно предоставлять информацию, четко выстраивать работу по раскрытию возможностей и направлений, в которых может реализоваться потенциал людей. Этим мы и занимаемся», – заявила Захарова.

    Заместитель председателя Госдумы Владимир Васильев напомнил, что за последние годы парламент принял 32 закона для совершенствования миграционной политики.

    «Те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать наши законы, знать русский язык, с уважением относиться к нашей культуре и традициям. В Госдуме ведется постоянная работа, и она дает результаты. Чем больше мы убираем негатива, тем крепче становится наше многонациональное общество», – сказал Владимир Васильев.

    Ярким событием форума стало торжественное вручение паспортов новым гражданам. Документы получили уроженка Казахстана, выпускница Академии русского балета имени А.Я. Вагановой в Петербурге Аида Маралова, испанец, глава отдела подготовки видеоконтента редакции интернет-вещания на испанском языке телеканала RT Веас Иниеста Эдуардо и уроженка Германии, профессиональный тренер-берейтор Карин Мартина Штэммлер-Герузель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выступая на Екатерининском форуме, Мария Захарова сообщила, что по состоянию на 4 октября консульские учреждения выдали 1989 виз по указу об оказании поддержки иностранцам, не приемлющим политику своих стран.

    Ранее посольство сообщило о росте числа желающих вернуться из Германии соотечественников. А глава МВД Владимир Колокольцев заявил о высокой востребованности института репатриации.

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    13 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета

    Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 год

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время рассмотрения отчета об исполнении федерального бюджета за 2025 год заявил о необходимости повысить эффективность каждого государственного рубля.

    Государственная дума во вторник утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 год. С докладами перед парламентариями выступили министр финансов России Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Борис Ковальчук, передает РИА «Новости».

    «Вот сейчас нам не стыдно поддерживать и голосовать за бюджеты, потому что они социально ориентированы, решают проблемы каждого человека», – подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

    По его словам, в настоящее время у депутатов выросла ответственность независимо от политической принадлежности, поэтому необходимо трезво оценивать сделанное и понимать вызовы, которые преодолевает страна. Володин напомнил, что бюджеты девяностых годов ничего не решали и лишь создавали проблемы.

    Спикер нижней палаты парламента также призвал министерство финансов делать все возможное для повышения эффективности бюджетного рубля, назвав это одним из ключевых ресурсов государства. Он отдельно отметил важность обеспечения прямого действия изменений норм закона при передаче соответствующих полномочий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минфин сконцентрировал средства бюджета на основных приоритетах.

    В понедельник Силуанов заявил об устойчивости российского бюджета к любым сценариям.

    В пятницу Счетная палата выявила нарушения при исполнении бюджета на 580 млрд рублей.

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    14 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Володин поручил проверить индексацию тарифов ЖКХ в российских регионах

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету провести анализ индексации тарифов жилищно-коммунального хозяйства в российских регионах.

    Председатель Госдумы поручил главе комитета по региональной политике и местному самоуправлению Ирине Гусевой провести анализ индексации тарифов ЖКХ в регионах страны, передает РИА «Новости».

    «Ирина Михайловна, проработайте эти вопросы, посмотрите в разрезе регионов. Это повестка именно вашего комитета. А мы поддержим», – сказал Володин в ходе пленарного заседания.

    Спикер отметил, что парламент ранее наделил ФАС полномочиями по снижению тарифов. Он подчеркнул, что должностные лица, ответственные за индексацию в регионах, обязаны обосновывать свои решения.

    Кроме того, Володин предложил изучить опыт Москвы, Петербурга, Казани и Тюмени, где тепло- и водоснабжением управляют муниципальные предприятия, а не концессии. Он напомнил о поручении президента Владимира Путина контролировать обоснованность тарифов, призвав избегать демагогии и строго спрашивать с нарушителей правительственных решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца тарифы ЖКХ в России были планово проиндексированы.

    В прошлом месяце президент Владимир Путин заявил, что платежи должны быть соизмеримы с реальными доходами граждан.

    Летом Володин сообщил, что нарушения в тарифах ЖКХ 65 регионов превысили 10 млрд рублей.

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    13 октября 2026, 14:27 • Новости дня
    Володин предрек Макрону и Шольцу судьбу Байдена

    Володин предрек Макрону и Шольцу политическое забвение по примеру Байдена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политические карьеры президента Франции Эмманюэля Макрона и бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца закончатся забвением, как это произошло с бывшим президентом США Джо Байденом.

    Председатель нижней палаты парламента отметил, что американский политик много «наворотил», однако сейчас о нем никто не вспоминает, передает ТАСС.

    «Сейчас мы видим, что происходит в Германии, что происходит во Франции. Вот эти все «Шольцы», «Макроны» уйдут туда же, куда ушел Байден», – сказал Володин.

    Кроме того, председатель Госдумы заявил о постоянных попытках врагов дискредитировать российскую политическую систему. По его словам, оппонентов задевает тот факт, что демократия в стране опирается на волю народа, являясь более открытой и конкурентной.

    Володин подчеркнул, что противники России регулярно упрекают Москву в несоответствии неким стандартам, однако их собственные стандарты представляют собой фактическое отсутствие демократии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Володин назвал Украину концлагерем во главе с Владимиром Зеленским.

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    14 октября 2026, 13:58 • Новости дня
    Володин поздравил депутатов Госдумы с введением персональных санкций ЕС

    Володин поздравил новых депутатов Госдумы с персональными санкциями ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил парламентариев девятого созыва с включением их имен в 22-й санкционный список Евросоюза.

    Евросоюз официально утвердил 22-й пакет санкционных ограничений против России. В новый черный список вошли 77 участников прошедших выборов в нижнюю палату парламента, которые состоялись на территории Крыма, Донбасса и Новороссии. Ограничения затронули как выдвинутых кандидатов, так и уже избранных депутатов девятого созыва, передает ТАСС.

    «Хочу поздравить наших коллег, которые избрались от территорий, вошедших и вернувшихся в состав Российской Федерации, других депутатов Государственной думы. Там перечень достаточно большой, кого под эти санкции определили. Мы тоже все там, и вы теперь вместе с нами, и этим гордимся», – заявил Володин в ходе пленарного заседания.

    Ранее Володин заявил о поставленном Западом рекорде по количеству санкций против России.

    В понедельник Евросоюз ввел санкции против избранного в Госдуму бывшего премьера Украины Сергея Арбузова.

    Постоянное представительство России при ЕС сравнило политику санкций Евросоюза с игрой отчаявшегося картежника.

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    12 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Лидер партии Reform UK Фарадж предложил на пять лет прекратить прием беженцев

    В Британии предложили на пять лет приостановить выдачу статуса беженца

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж предложил на пять лет приостановить предоставление статуса беженцев прибывающим в королевство мигрантам.

    «Мы приостановим систему предоставления убежища на срок до пяти лет. Почему мы сделаем это? Потому что в нашей стране ужаснейший бардак. Мы не знаем, кто находится здесь. И честно сказать, мы не можем позволить себе этот риск», – заявил Фарадж, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

    Политик пригрозил визовыми ограничениями и пошлинами странам, которые отказываются забирать своих осужденных в Британии граждан. В качестве примера он привел Пакистан, допустив заморозку активов чиновников этой страны и запрет на их въезд в королевство. Ранее партия предлагала принять аналогичные меры против Афганистана, Сирии, Сомали, Судана и Эритреи.

    Программа Reform UK также предусматривает депортацию 90 тыс. ожидающих решения об убежище мигрантов и отказ от специальных схем для выходцев с Украины и из Афганистана. По данным опросов, эта политическая сила занимает второе место по популярности в стране с поддержкой 22% избирателей, уступая лишь правящей Лейбористской партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце СМИ сообщили о планах Британии и Франции расторгнуть сделку по обмену мигрантами.

    Рекордное число нелегалов за сутки пересекло Ла-Манш на пути в королевство. Из-за прибытия лодки с нелегалами в стране вспыхнули протесты.

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    12 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Pais: Корабли Марокко зашли в воды Сеуты во время наплыва мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Марокканские военные корабли неоднократно заходили в воды испанского автономного города Сеута во время массового проникновения мигрантов в конце июля.

    Военные корабли Марокко якобы неоднократно заходили в территориальные воды Сеуты без разрешения испанской стороны. Это происходило в конце июля во время массового проникновения мигрантов в автономный город, пишет испанская газета Pais.

    По информации издания, как минимум один фрегат и несколько патрульных кораблей марокканских Королевских военно-морских сил без разрешения вошли в испанские воды. Утверждается, что это было не случайным заходом, а преднамеренным нарушением морской границы. Подобные инциденты продолжались в начале августа, что привело к резкому росту напряженности. В одном случае маневры кораблей Испании и Марокко едва не привели к столкновению.

    В ответ испанские военные усилили присутствие в районе Сеуты, после чего подобные эпизоды прекратились, отмечает РИА «Новости».

    Испания считает своими водами пространство в пределах 12 морских миль от побережья Сеуты, в то время как Марокко не признает суверенитет Испании над Сеутой и Мелильей, из-за чего морская граница официально не разграничена. В конце июля в Сеуту проникло около 72 тыс. мигрантов из Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце оппозиция Испании заявила о вторжении из Марокко.

    Испания установила причастность марокканских властей к вторжению мигрантов в Сеуту.

    Летом в Марокко захотели кусок Испании.

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    13 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Фарадж поддержал применение оружия против нелегалов в Ла-Манше

    Politico: Фарадж поддержал применение оружия против мигрантов в Ла-Манше

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж выступил в защиту плана, который разрешит королевским морским пехотинцам применять оружие против нелегальных мигрантов при пересечении Ла-Манша.

    Инициатива предполагает, что военнослужащие смогут открывать огонь на поражение в случае необходимости, пишет Politico.

    Фарадж заявил, что слова представителя его партии Роберта Дженрика о стрельбе по мигрантам были неверно истолкованы. «Любой человек в британской военной форме, по которому открыли огонь, имеет право ответить», – сказал политик.

    Глава Reform UK подчеркнул, что в лагерях для беженцев еженедельно происходят перестрелки и поножовщина. Он отметил, что власти имеют дело с серьезными международными преступными организациями. В свою очередь министр обороны от Лейбористской партии Люк Поллард назвал инициативу незаконной, отвратительной и противоречащей британским военным ценностям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лидер партии Reform UK Найджел Фарадж предложил на пять лет прекратить прием беженцев в Британии. В прошлом месяце рекордное число нелегалов пересекло Ла-Манш на пути в страну за сутки. Летом Британию захлестнула очередная волна нелегалов.

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    13 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Глава Минобороны Бельгии счел нелегалов страшнее российской угрозы

    В Бельгии назвали нелегальную миграцию страшнее угрозы со стороны России

    Tекст: Мария Иванова

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что жители королевства считают нелегальную миграцию более реальной угрозой, чем возможное нападение со стороны России.

    Глава военного ведомства выступил на Варшавском форуме по безопасности, передает РИА «Новости».

    «Если бы у себя в стране я спросил у людей, что представляет серьезную угрозу для бельгийских граждан – Россия или нелегальная миграция, то, я думаю, нелегальная миграция бы выиграла», – сказал Франкен.

    Ранее президент Владимир Путин объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают население мнимой российской угрозой для отвлечения внимания от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе источник сообщил о созыве экстренной встречи глав МВД ЕС из-за миграционного кризиса в Сеуте.

    В июле президент США Дональд Трамп предрек исчезновение Европы из-за наплыва мигрантов.

    В июне Европарламент одобрил создание внешних центров депортации нелегалов.

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    13 октября 2026, 14:05 • Новости дня
    Москалькова назначена полпредом Госдумы в Конституционном суде

    Госдума назначила Татьяну Москалькову полпредом в Конституционном суде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат фракции «Единая Россия» Татьяна Москалькова назначена полномочным представителем Государственной думы в Конституционном суде России.

    Государственная дума приняла постановление о возложении на экс-омбудсмена Татьяну Москалькову функций полномочного представителя нижней палаты парламента в Конституционном суде, передает ТАСС.

    В соответствии с регламентом должность полпреда Госдумы в суде может занять депутат, имеющий ученую степень по юридической специальности. Срок полномочий представителя не должен превышать срок работы Думы девятого созыва.

    «Когда речь зашла о новом полномочном представителе в Конституционном суде, и услышав фамилию Москальковой Татьяны Николаевны, единодушно, все в Конституционном суде высказались с позитивной точки зрения, говоря, что Татьяна Николаевна хорошо известна и взаимодействовала с Конституционным судом. И имеет там авторитет», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Ранее в мае Государственная дума назначила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека. А спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подтвердил уход Татьяны Москальковой с этого поста.

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    12 октября 2026, 12:47 • Новости дня
    Силуанов заявил об устойчивости российского бюджета к любым сценариям

    Силуанов: Бюджет на 2027–2029 годы подготовлен с учетом любых сценариев

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов Антон Силуанов заявил, что проект федерального бюджета на 2027–2029 годы разрабатывался с учетом устойчивости к любым изменениям на мировых рынках и особого внимания к эффективности расходов.

    Правительство при подготовке финансового документа на предстоящую трехлетку сфокусировалось на повышении отдачи от направляемых в госсектор средств, передает РИА «Новости».

    «Бюджет был подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям развития ситуации на международных рынках и мировой экономики», – сказал Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

    Министр отметил, что кабмин пересмотрел решения для повышения адресности социальной поддержки, приоритизации начатых объектов капитального строительства, а также реализации программ льготного кредитования и снижения бюджетных рисков.

    Ранее правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. За несколько дней до этого кабмин одобрил проект нового трехлетнего финансового документа.

    В сентябре кабинет министров России утвердил проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов с приоритетом социальных обязательств, обороны и поддержки участников спецоперации.

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