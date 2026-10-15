Посол сообщил о скором возобновлении проекта добычи урана в Намибии

Посол в Намибии Лобач сообщил о возобновлении работы над проектом добычи урана

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Надеемся, что сложный период в его реализации пройден. В ближайшее время работы должны возобновиться. Проект принесет пользу как Намибии, так и России, а также станет примером нашего успешного бизнес-присутствия на юге Африки», – заявил Лобач в статье для газеты «Ведомости».

Дипломат отметил рост интереса российских компаний к Намибии. При этом он признал, что незаконные санкции против России и угроза вторичных мер для партнеров препятствуют восстановлению товарооборота, который сократился в период пандемии.

Лобач добавил, что Москва и Виндхук принимают меры для преодоления этих сложностей и расширения номенклатуры торговли. В настоящее время Россия поставляет оборудование и удобрения, а Намибия – фрукты и морепродукты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил об ожидании решения властей Намибии по проекту геологоразведки и добычи урана. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал перспективы сотрудничества с Намибией в сфере разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе урана.