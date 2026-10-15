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    15 октября 2026, 07:31 • Новости дня

    Гидрометцентр: Температура в Москве превысит норму на несколько градусов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С 16 по 18 октября температура воздуха в столице превысит климатическую норму на 6-7 градусов, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    «Температура превышает норму на 4 градуса. 16-го – на 6-7 градусов, 17 и 18 числа аналогично», – заявила Макарова, передает ТАСС.

    По ее словам, с понедельника, 19 октября, положительная температурная аномалия начнет сокращаться до 2-3 градусов. Днем ожидается от 11 до 16 градусов, во вторник – от 8 до 13 градусов, преимущественно без осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за дождя. Во вторник метеорологи сообщили о завершении золотой осени в столице. В воскресенье синоптики спрогнозировали поздний первый снег в Москве.

    13 октября 2026, 08:19 • Новости дня
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вечером и ночью на 13 октября попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых массовых с начала года, свидетельствуют официальные данные.

    В период с вечера 12 октября до утра 13 октября в сторону Московского региона летели 417 беспилотников, что делает эту попытку атаки одной из самых массовых с начала года, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

    Самая масштабная атака фиксировалась с 19 по 20 сентября, когда средства ПВО уничтожили более 1,6 тыс. дронов, из которых 450 сбили на подлете к столице. В числе других крупных инцидентов назывались налеты 8–9 октября, когда летели 403 аппарата, и 15–16 августа, когда было запущено 600 дронов.

    Напомним, с вечера понедельника по утро вторника в сторону Московского региона летели 417 украинских беспилотников.

    За несколько часов до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что число сбитых на подлете к городу БПЛА выросло до 48.

    Вечером в понедельник были уничтожены 10 летевших на Москву беспилотников.

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    14 октября 2026, 08:14 • Новости дня
    Попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года

    ПВО уничтожила 180 беспилотников на подлете к Москве при массированной атаке

    Попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытка атаки вражеских беспилотников на Московский регион стала одной из крупнейших за два года, свидетельствуют подсчеты, сделанные на основе официальных данных, обнародованных мэром столицы Сергеем Собяниным.

    С вечера вторника до утра среды в сторону Московского региона летели 493 аппарата, передает ТАСС.

    «Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 180 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», – сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Днем ранее в сторону региона летели 417 дронов, из которых 65 уничтожили на подлете к мегаполису.

    Самая массированная атака фиксировалась с 19 по 20 сентября, когда силы ПВО сбили более 1,6 тыс. беспилотников, в том числе 450 на подлете к Москве. Крупные налеты также происходили в августе и начале октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число сбитых на подлете к Москве аппаратов превысило 100.

    На подлете к Москве уничтожили 21 дрон.

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

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    13 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Депутат Рады призвал ударить ракетой по мавзолею Ленина

    Депутат Верховной рады Федиенко предложил атаковать мавзолей Ленина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил о необходимости нанести удар баллистической ракетой по мавзолею Владимира Ленина на Красной площади в Москве в качестве ответа на поражение украинских энергетических объектов.

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко призвал ВСУ атаковать мавзолей Ленина на Красной площади. Он заявил, что украинским войскам следует нанести удар по центру российской столицы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на выступление парламентария в эфире одного из видеоканалов.

    «Если баллистика долетит и ударит по мавзолею, туда ему и дорога, то это усилит нашу переговорную позицию», – сказал Федиенко.

    Депутат также отверг предложение своего коллеги Алексея Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) немедленно начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта. По его словам, эта инициатива не включает в себя конкретных условий завершения боевых действий. Федиенко добавил, что украинской армии надо ответить на атаки по объектам энергетической инфраструктуры, и таким ответом может стать удар по Красной площади.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год. В понедельник средства противовоздушной обороны сбили летевшие на столицу беспилотники.

    Летом Федеральная служба безопасности сообщила о попытках Киева использовать малые аппараты из-за неудачных дальних ударов по Москве.

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    13 октября 2026, 04:28 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 48
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 48
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера понедельника силы ПВО уничтожили 48 БПЛА, направлявшихся к Москве, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Отражена атака 15 БПЛА, летевших на Москву», – написал мэр Москвы в «Максе».

    После этого, по словам главы города, были сбиты еще десять беспилотников, направлявшихся к Москве. Затем Собянин сообщил об уничтожении еще 13 беспилотных летательных аппаратов.

    Он указал, что экстренные службы работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в понедельник ПВО сбила десять летевших на Москву беспилотников.

    В воскресенье системы ПВО сбили 21 летевший на Москву беспилотник.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    13 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Очевидица: Загоревшийся в Москве автобус сгорел за пять минут

    Загоревшийся в Москве автобус сгорел за пять минут

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Воспламенившийся на западе столицы пассажирский автобус был полностью уничтожен огнем за пять минут, несмотря на попытки сотрудников коммунальных служб его потушить, сообщила очевидица.

    «Я находилась дома и услышала хлопок. Когда подошла к окну, автобус уже сильно горел. Момент выхода людей не видела», – поделилась женщина с «Газетой.Ru».

    Она добавила, что машины «Жилищника» подъехали быстро, коммунальщики старались своими силами сбавить огонь.

    «Потом очень быстро подоспели пожарные и остальные службы. Автобус сгорел за пять минут», – сказала собеседница.

    Она также поделилась видеозаписью инцидента. На кадрах видно транспортное средство, охваченное сильным пламенем, из которого валит густой дым. От автобуса отваливаются детали, при этом людей поблизости нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве сгорел маршрутный автобус.

    В Ульяновске также во вторник произошло возгорание автомобиля, пострадал один человек. Огонь перекинулся на соседнюю машину.

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    13 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Летевшие из Турции в Москву самолеты развернулись над Литвой

    Tекст: Антон Антонов

    Три пассажирских самолета, летевших из Турции в Москву, развернулись над Литвой и начали возвращаться из-за ограничений в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    Ожидается, что самолеты приземлятся в Стамбуле. «Рейсы, следовавшие из Измира, Антальи и Стамбула в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздушном пространстве Литвы и взяли обратный курс», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Ряд рейсов, летевших во Внуково, был перенаправлен в другие аэропорты из-за ограничений. Это 14 рейсов из Минска, Стамбула, Петербурга, Астаны, Антальи, Хургады, Калининграда, Дубая и Измира. Самолеты ушли в Шереметьево, Домодедово, Нижний Новгород и Минск.

    В Росавиации сообщали, что во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

    В воскресенье аэропорты Московского региона приостановили прием и выпуск самолетов. Из-за этого более 25 летевших в Москву рейсов ушли на запасные аэродромы. Позже столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы.

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    13 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    В Москве сгорел маршрутный автобус

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве на улице Веерной загорелся Автобус с 20 пассажирами загорелся на улице Веерной в столице, водитель эвакуировал находившихся в салоне людей, сообщил источник в экстренных службах города.

    На западе Москвы произошло возгорание автобуса по всей площади, передает со ссылкой на экстренные службы.

    «На улице Веерная возле дома №1 корпус 2 произошло возгорание автобуса по всей площади», – сказал собеседник РИА «Новости».

    По его словам, находящиеся в салоне 20 пассажиров эвакуированы, никто не пострадал.

    В столичном департаменте транспорта уточнили, что водитель автобуса №329 заметил задымление, остановил транспортное средство, высадил людей и вызвал экстренные службы. Пожар ликвидирован на площади 12 кв. метров.

    В мае пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве.

    В марте в Москве ликвидировали возгорание в бизнес-центре.

    В том же месяце загорелась гостиница на северо-востоке столицы.

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    14 октября 2026, 03:48 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА превысило 100
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА превысило 100
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера вторника силы ПВО уничтожили 105 БПЛА, направлявшихся к Москве, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Уничтожены еще десять беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в «Максе» вечером во вторник.

    В ночь на среду он опубликовал ряд сообщений, в которых говорилось, что ПВО отразила атаку еще четырех, 16, десяти, 30 и 15 БПЛА соответственно.

    На местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник вечером ПВО сбила еще 20 летевших на Москву беспилотников.

    Более 30 самолетов, следовавших в московские аэропорты, перенаправили в другие города из-за введенных в столичных воздушных гаванях ограничений по безопасности.

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    14 октября 2026, 02:55 • Новости дня
    Аномальные морозы пришли на Чукотку и в Якутию

    Tекст: Антон Антонов

    На Чукотке, в Магаданской области и Якутии наблюдаются аномальные холода, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «Естественно, номер один – это Чукотка, Магаданская область и Якутия», – рассказал Шувалов, отвечая на вопрос, в каких регионах России наблюдаются аномальные морозы.

    В отдельных пунктах ночные температуры опускаются до минус 20, 25 и 27 градусов, а местами уже зафиксированы первые 30-градусные морозы, передает РИА «Новости».

    Синоптик добавил, что в ближайшие три дня ожидается понижение температуры до минус шести градусов в Томске, Красноярске и на севере Иркутской области, что тоже будет выходить за рамки климатической нормы для середины октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ближайшие сутки в Москве завершится период золотой осени и начнется глубокая осень.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что вероятность выпадения первого снега в Москве позже средних многолетних дат крайне велика.

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    14 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Из бизнес-центра в Москве эвакуировали 1,5 тыс. человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве из бизнес-центра на Кутузовском проспекте эвакуировали более 1,5 тыс. человек из-за несанкционированного срабатывания автоматической пожарной сигнализации, сообщил представитель экстренных служб столицы.

    «Предварительно, произошло неправомерное включение пожарной сигнализации в здании бизнес-центра по адресу: Кутузовский проспект, 32», – приводит слова представителя экстренных служб столицы РИА «Новости».

    В целях безопасности из здания были выведены более 1,5 тыс. человек. Специалисты соответствующих служб устанавливают причину происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в московском общежитии РГСУ сработала пожарная сигнализация.

    Пожар на электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек в Москве.

    В начале прошлого месяца московский ТЦ «Солнцево Парк» эвакуировали из-за возгорания.

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    12 октября 2026, 22:48 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО десяти летевших на Москву дронов

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силы ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Он уточнил, что на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром Собянин сообщил об уничтожении 16 беспилотников.

    В воскресенье системы ПВО сбили 21 летевший на Москву беспилотник.

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    12 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Лосенок вышел к людям в жилом комплексе в Коммунарке

    В жилом комплексе в Коммунарке заметили гуляющего лосенка

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители жилого комплекса в Коммунарке заметили на территории района молодого лося, который не проявляет агрессии и спокойно осматривает окрестности, сообщили СМИ.

    Жильцы обратились в управляющую компанию из-за появления лосенка, который спокойно гулял по району и не проявлял признаков агрессии, передает канал 360.ru.

    Местные жители выразили беспокойство, что животное могут сбить машины.

    «У нас не такой сильный поток машин и много лежачих полицейских, поэтому надеемся, что все будет хорошо и помощь скоро подоспеет», – заявила одна из местных жительниц.

    Людям рекомендовали сохранять спокойствие при встрече с лосем, не кричать, не делать резких движений и тихо отойти на безопасное расстояние в 25–30 метров. Жильцов также призвали не смотреть животному прямо в глаза, не поворачиваться к нему спиной, не пытаться гладить, кормить или фотографировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду экологи опровергли наличие диких волков и медведей в Москве.

    В прошлом месяце автоэксперт рассказал, как быть водителю при ДТП с животным.

    Автобус с пассажирами сбил лося на трассе в Ленобласти.

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    13 октября 2026, 23:57 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин: ПВО уничтожила 20 летевших на Москву беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 20 дронов, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «20 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО Минобороны», – сообщил Собянин в «Максе».

    Он добавил, что в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник силы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников.

    Ночная атака дронов на столицу стала одной из крупнейших за год.

    С ночи понедельника в сторону Москвы летели 417 дронов ВСУ, сообщал глава города.

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    13 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    Площадь пожара в выселенном здании в Москве увеличилась до 300 квадратных метров

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице площадь возгорания в выселенном двухэтажном здании увеличилась до 300 квадратных метров, сообщил источник в экстренных службах города.

    Площадь пожара в выселенном двухэтажном здании на Кронштадтском бульваре в Москве достигла 300 квадратных метров, сказал собеседник РИА «Новости».

    Ранее в ГУ МЧС по городу заявили, что спасатели получили информацию о возгорании в доме № 17, корпус 3, на Кронштадтском бульваре. Изначально площадь пожара оценивалась в 100 квадратных метров.

    В мае пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве. В том же месяце ребенок выпрыгнул из окна из-за пожара в столице. В марте спасатели ликвидировали возгорание в бизнес-центре в Москве.

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    13 октября 2026, 14:36 • Новости дня
    В Российском университете транспорта начали строить военный учебный центр

    Глава Минтранса доложил Путину о создании военного учебного центра в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о строительстве военного учебного центра в Российском университете транспорта в Москве.

    В столице на базе Российского университета транспорта возводится военный учебный центр, который займется подготовкой специалистов для транспортной отрасли, сообщает РИА «Новости».

    «Также в Москве в Университете транспорта мы строим военный учебный центр… Он позволит нам качественно готовить кадры для транспортной отрасли для особых периодов», – заявил глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам министра, подобные учебные заведения не создавались в стране на протяжении последних 30 лет. В ходе встречи также обсуждались вопросы реализации проектов транспортного комплекса и повышение доступности пассажирских перевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главой Минтранса.

    В рамках беседы министр пообещал отменить доплаты за детей в такси.

    Также Никитин доложил Путину о стабильной работе транспортного комплекса России


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