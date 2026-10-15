Гидрометцентр: Температура в Москве превысит норму на несколько градусов

«Температура превышает норму на 4 градуса. 16-го – на 6-7 градусов, 17 и 18 числа аналогично», – заявила Макарова, передает ТАСС.
По ее словам, с понедельника, 19 октября, положительная температурная аномалия начнет сокращаться до 2-3 градусов. Днем ожидается от 11 до 16 градусов, во вторник – от 8 до 13 градусов, преимущественно без осадков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за дождя. Во вторник метеорологи сообщили о завершении золотой осени в столице. В воскресенье синоптики спрогнозировали поздний первый снег в Москве.