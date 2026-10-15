Банк России раскрыл уловки телефонных мошенников против пенсионеров

ЦБ описал сценарии телефонного мошенничества против пенсионеров

Tекст: Катерина Туманова

«По-прежнему распространены звонки, в которых злоумышленники выдают себя за сотрудников государственных организаций или попавших в беду родственников. Такие сценарии рассчитаны на одновременное воздействие сразу на несколько эмоциональных рычагов: желание быть полезным, страх за близких и невозможность оперативно проверить полученную информацию», – рассказали представители регулятора ТАСС.

Во время телефонного разговора преступники намеренно запугивают жертву и торопят с принятием решения ради получения персональных данных.

Специалисты настоятельно рекомендуют предупреждать пожилых людей о подобных угрозах и советовать немедленно прерывать любые беседы о финансовых переводах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичей предупредили о мошенничествах со звонками от «работников Соцфонда». Генерал ФСБ описал этапы вовлечения россиян в преступления мошенниками.

Эксперт раскрыл неочевидные признаки телефонных мошенников.