В Туве спасли живших на острове отшельников от осаждавших их медведей

В Туве эвакуировали трех отшельников из-за угрозы нападения медведей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Священнослужители жили в скиту на острове посреди таежного озера. Медведи начали переплывать водоем, приходить на остров и есть их припасы, пояснил Салчак, передает ТАСС.

«Отшельники сказали, что боятся, когда припасы кончатся, медведи начнут есть людей», – заявил собеседник.

По его словам, монахи связались со спасателями по спутниковому телефону. Глава региона сформировал оперативный штаб, и отшельников вывезли в Кызыл на вертолете.

Салчак добавил, что прибывшие на остров спасатели подтвердили, что медведи действительно значительно подъели запасы священнослужителей. В оперативных службах отметили, что отшельники прибыли в сибирскую тайгу из центральной части России и не относятся к местной епархии.

В субботу в Туве ликвидировали медведя, напавшего на пастуха.

В пятницу медведь устроил разгром в гостевом доме федерации лыжного спорта в Туве.

На прошлой неделе власти республики опровергли появление хищника около школы в Кызыле.