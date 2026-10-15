Российский рынок акций опустился в начале торгов

Индекс Мосбиржи снизился на 0,2% в начале утренней торговой сессии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Индекс Мосбиржи к 7:01 по московскому времени опустился на 0,2% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Утренние торги на рынке акций проходят с 6:50 до 9:00, при этом первые десять минут отводятся на аукцион открытия. Основная сессия длится с 9:00 до 19:00, после чего до 23:50 идет вечерняя сессия.

С 26 сентября Московская биржа рассчитывает индексы акций, включая основной индикатор IMOEX, на протяжении всех торговых сессий.



