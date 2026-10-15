Полиция арестовала военных США на Окинаве за нарушение комендантского часа

Kyodo: На Окинаве задержали двух военных США за нарушение комендантского часа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американские военнослужащие были обнаружены в одном из кварталов питейных заведений с нуля до пяти часов утра, когда им запрещено покидать базы, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo News.

Жесткие ограничения для американских военных, включая запрет на употребление алкоголя, были введены на Окинаве 9 октября сроком на 30 дней. Поводом стал арест в городе Наха морского пехотинца США, которого подозревают в убийстве и ограблении местной жительницы. Мужчина не признает вину.

В связи с преступлением премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила протест и потребовала от военного командования Соединенных Штатов навести порядок. На Окинаву приходится всего 0,6% японской территории, однако там сосредоточено более 70% площади всех объектов американских войск в стране, инциденты с военными происходят там регулярно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СМИ сообщили об аресте на Окинаве более 770 американских военных с 1972 года. Кроме того, убийство местной жительницы морпехом США осложнило положение премьера Японии. До этого эксперты назвали Соединенные Штаты живущим на японской территории гангстером.