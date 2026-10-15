Белоусов возложил цветы к памятнику советским воинам в Киргизии

Пентагон нашел способ дешевле производить гиперзвуковое оружие

Fox News: Стартапы снизили стоимость гиперзвукового оружия США

Tекст: Игорь Иножарский

Соединенные Штаты восполняют запасы ракет и одновременно развивают новые виды вооружения, уделяя особое внимание гиперзвуковым комплексам, способным маневрировать на скорости, в пять раз превышающей звуковую. По данным Government Accountability Office, ракета для гиперзвукового комплекса армии Dark Eagle стоит свыше 40 млн долларов, а для оснащения эсминцев типа Zumwalt стоимость одной гиперзвуковой ракеты достигает 70 млн долларов, при этом модернизационный проект отстает от графика на два года, передает Fox News.

Для сравнения, крылатая ракета Tomahawk стоит около 2,6 млн долларов, ракета Patriot – почти 4 млн долларов, а ракета точного удара PrSM – 1,6 млн долларов. На цену одной гиперзвуковой ракеты для эсминцев ВМС могли бы купить почти 27 ракет Tomahawk, а на цену одного комплекса Dark Eagle – около 25 ракет PrSM.

Старший советник отдела обороны и безопасности CSIS Марк Канциан отметил, что американской армии нужны ракеты всех трех уровней. «Нам потребуются все три уровня ракет: дешевые, те, что сейчас на высоком уровне, вроде Patriot, и, возможно, какие-то гиперзвуковые», – сказал Канциан.

Снизить стоимость производства гиперзвукового оружия пытаются стартапы. Соучредитель и генеральный директор компании Castelion Брайон Харгис рассказал, что цена одной ракеты комплекса Blackbeard, в который инвестируют армия и ВМС, составляет менее 500 тыс. долларов, что является крайне низкой суммой для подобных боеприпасов. В этом году Castelion начала строить, по собственным данным, крупнейший в США завод по производству гиперзвукового оружия, который должен ежегодно выпускать тысячи ракет Blackbeard для интеграции с истребителями F/A-18 Super Hornet, комплексами HIMARS и беспилотными судами.

Оборонный подрядчик Rocket Lab совместно с военным ведомством проводит частые испытательные запуски для совершенствования гиперзвуковых технологий. Вице-президент компании по глобальным пусковым услугам Брайан Роджерс заявил, что программа HASTE позволяет проводить дешевые и частые испытания, не рискуя всем бюджетом на одном запуске. Вооруженные силы США пока никогда не применяли гиперзвуковое оружие, хотя рассматривали возможность развертывания Dark Eagle на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Пентагон заявил об уязвимости американской ПРО перед гиперзвуковым оружием. Весной Bloomberg сообщил, что США близки к созданию собственного гиперзвукового оружия. В прошлом году Британия и США совместно испытали гиперзвуковой ракетный двигатель.